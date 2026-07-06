Nautica “pulita” e sostenibile: Sanlorenzo avanti con BYD Energy Storage, colosso delle batterie

Da qualche tempo abbiamo imparato a riconoscere il marchio cinese BYD (Build Your Dreams) come produttore di auto cinesi, sempre più diffuse sul nostro territorio. Ma BYD nasce, una trentina di anni fa, come azienda produttrice di batterie, poi sviluppatasi fino a diventare uno dei leader mondiali nella produzione di auto elettriche e ibride. Una crescita sostenuta da impegno costante nelle attività di ricerca e sviluppo e nell’esplorazione di nuovi “territori di conquista”. Tra questi la nautica da diporto.

Ed è in questa chiave che è stato avviato, il 30 giugno, un progetto di collaborazione con Sanlorenzo, uno dei cantieri leader dell’industria nautica italiana, già da tempo in prima linea sul fronte della navigazione “pulita” e sostenibile, con il piano “Road to 2030”. Un progetto mirato alla realizzazione di imbarcazioni di nuova generazione sempre più rispettose dell’ambiente marino, capaci di ridurre le emissioni nocive, le vibrazioni e la rumorosità, al servizio di armatori sempre più orientati a sostenibilità, comfort, prestazioni e autonomia. Alla base dell’accordo, innanzitutto, la fornitura di batterie di nuova generazione, ma non solo.

“Innovazione e sostenibilità sono fondamentali per noi, e collaborare con un leader tecnologico globale come BYD Energy Storage rappresenta per noi un ulteriore passo importante nella nostra visione a lungo termine per costruire un futuro della nautica più responsabile e tecnologicamente avanzato” ha tenuto a dire Massimo Perotti, numero uno di Sanlorenzo, in occasione della firma dell’accordo. E ha aggiunto: “Questa partnership ci consente di esplorare nuove opportunità nell’accumulo di energia e nell’elettrificazione, e ci mette in condizione di continuare a sviluppare soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale degli yacht.”

Tony Jiang, direttore di BYD Marine Battery Product Line, da parte sua ha osservato: “Sanlorenzo rappresenta uno dei brand più innovativi e orientati al design nel panorama globale della nautica. Siamo orgogliosi di supportare la loro visione di sostenibilità attraverso le nostre tecnologie avanzate per batterie e guardiamo con interesse alle future opportunità di innovazione nel settore marittimo.”

Riconosciuto a livello globale per l’innovazione nelle batterie, per i sistemi avanzati al litio ferro fosfato (LFP) e per l’esperienza nello storage energetico su larga scala, BYD diventa dunque un partner di primo livello del cantiere guidato da Massimo Perotti. Il suo impegno riflette la crescente applicazione nel campo delle tecnologie avanzate di accumulo di energia nel settore marittimo, rafforzando l’ambizione di Sanlorenzo di rimanere all’avanguardia nell’innovazione sostenibile in campo nautico: un’innovazione pretesa dal mercato, come dimostra il ringiovanimento della platea di armatori, sempre più interessati a valori un tempo trascurati.

La partnership con BYD si inserisce infatti in una trasformazione più ampia del settore, in cui gli armatori richiedono sempre più frequentemente soluzioni che combinino prestazioni, comfort, efficienza e responsabilità ambientale senza compromessi. E in casa Sanlorenzo (ma non solo) ormai sanno bene che l’evoluzione delle esigenze energetiche a bordo, le tecnologie avanzate di batterie e storage avranno un ruolo sempre più centrale nel definire esperienze di navigazione più sostenibili.

Attraverso questa collaborazione, Sanlorenzo e BYD Energy Storage studieranno dunque come sistemi di batterie di nuova generazione e innovative soluzioni di gestione energetica possano supportare lo sviluppo di piattaforme nautiche a minore impatto ambientale, preservando al contempo il design, il comfort e lo stile di vita che caratterizzano il brand. Tutto ciò nel solco del “Road to 2030” di Sanlorenzo, programma – vale la pena ricordarlo - che continua a promuovere investimenti in metanolo verde, sistemi reformer per la produzione di idrogeno, tecnologie ibride e innovazioni volte alla trasformazione a lungo termine del settore nautico.