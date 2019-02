Nauticsud Award 2019: premi alla carriera ai campioni del mondo Cappellini, Ripa e Scarpati

NAPOLI - Gran finale della 46ma edizione del Nauticsud, con la consegna, nel corso di una spettacolare serata di gala, di riconoscimenti a vari personaggi legati alla passione per il mare, alla nautica da diporto e agli sport acquatici. Tra i premiati, con una scultura raffigurante un faro, opera del maestro Lello Esposito, i pluricampioni del mondo di pesca subacquea Massimo Scarpati e Claudio Ripa e i giovanissimi campioni della vela Niccolò Norvera, Manuel De Felice, Gaia Falco e Roberta Rosolino.

Premi alla carriera sono stati assegnati anche a Guido Cappellini, dieci volte campione del mondo di motonautica, e a Giovanni Ceccarelli, progettista ravennate affermatosi sia nel campo della vela sia in quello del motore, particolarmente legato a Napoli per aver progettato Mascalzone Latino, la barca con cui Vincenzo Onorato tentò l’avventura in Coppa America. Un premio è andato anche al giovane progettista napoletano (ma residente in Belgio) Raffaele Venturelli, 27 anni, che ha firmato l’innovativa barca-moto di Wave Boat, un ibrido che mette insieme una barca e una moto d’acqua, utilizzabili insieme (in questo caso la moto fa da motore al posto di un fuoribordo) o separatamente.

Tra le aziende nautiche, hanno ricevuto premi Fiart Mare per l’innovazione e Rizzardi per la produttività. Riconoscimenti sono andati inoltre a ufficiali della Marina Militare, della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza, e ai giornalisti Giuseppe Farace (riviste di settore), Gianfranco Coppola (televisione) e Ottavio Lucarelli (stampa cartacea).