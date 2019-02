Al Nauticsud il Jolly Prince 25 Comfort. Con due motori da 150 hp tocca i 54 nodi

NAPOLI - Dopo le anteprime ai Saloni di Cannes e Genova del settembre scorso, viene presentato anche a Napoli, in occasione del 46° Nauticsud, il Jolly Prince 25 Comfort, uno dei tanti battelli pneumatici di misura inferiore ai 10 metri (8,45 x 3,10 ft) che stanno tenendo in piedi il mercato della cosiddetta “piccola nautica”. Prodotto in Lombardia, il Jolly Prince viene distribuito in Campania da Nautica Cesare, che in occasione del Salone di casa ha annunciato un prezzo di vendita promozionale con sconti sensibili rispetto al listino di 46.700 euro (più IVA).

Rispetto al modello precedente, il Jolly Prince 25 Comfort si distingue per una serie di accorgimenti adottati in funzione dell’ergonomia e del comfort, ma a dire il vero le prestazioni sono degne di una imbarcazione sportiva: motorizzato con un fuoribordo da 300 hp, raggiunge infatti – secondo quanto dichiarato dal cantiere - una velocità di punta di 48 nodi; ancora meglio – 54 nodi! - con due motori da 150 hp.

Esteticamente il vistoso roll-bar compromette un po’ lo stile, ma assicura stabilità e consente un comodo uso del tendalino, che copre sino alla console centrale. I prendisole sono due, uno a prua e un altro a poppa. La nuova console di guida si distingue per un design più moderno e per una plancia più ampia ed ergonomica, che consente l’installazione di chartplotter anche di grandi dimensioni. Anche l’appoggiareni è stato aggiornato: ora, oltre ad essere più grande, consente a due persone di accomodarsi più agevolmente. Naturalmente la nuova consolle mantiene la possibilità di allestire al suo interno un locale toilette con wc marino e doppio oblò. La dotazione di serie è completa: non mancano verricello elettrico, gavone di prua per la catena, pavimentazione in teak, frigo, piano cottura e doccia. I colori di tubolari e tappezzerie sono a scelta del cliente.