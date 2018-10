Nautica: accordo tra Ferretti Group e fondo sovrano russo

Italia e Russia alleate nell'industria nautica: Ferretti Group-la multinazionale italiana leader mondiale nel settore- ha firmato un accordo di collaborazione con il fondo sovrano della Russia, il Russian Direct Investment Fund (RDIF). L'intesa siglata ha come obiettivo l'implementazione di progetti di investimento in Russia. La firma è avvenuta oggi a Mosca in occasione dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin.

Il Gruppo italiano e il fondo sovrano russo vogliono costituire una joint venture per localizzare in Russia la produzione di imbarcazioni specializzate, realizzate con scafi prodotti con materiali compositi, acciaio o alluminio. Si tratta di imbarcazioni che verranno utilizzate per operazioni di ricerca e soccorso, pattugliamento, ispezioni epidemiologiche sanitarie e infine per azioni contro la lotta alla criminalità e al terrorismo.

«I nostri sforzi congiunti contribuiranno alla localizzazione in Russia non solo di tecnologie di produzione avanzate, ma anche di competenze di ricerca di alto livello. Grazie all'esperienza delle istituzioni scientifiche e ingegneristiche russe, abbiamo l'opportunita di dare vita a un progetto di prim'ordine nel Paese, che possa essere integrato sul mercato a livello globale. Il rinnovo della flotta di imbarcazioni specializzate e da diporto in Russia migliorerà anche la sicurezza delle acque e delle zone costiere», ha commentato così l'intesa siglata l'amministratore delegato del fondo sovrano russo Kirill Dmitriev.