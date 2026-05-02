Grimaldi rinnova la flotta, efficienza e sostinibilità: due nuove navi, Grande Inghilterra e Grande Tokyo

Due muove navi per il trasporto di auto nuove prese in consegna nel giro di 15 giorni. Il rinnovo della flotta del Gruppo Grimaldi continua senza soluzione di continuità. Una crescita della flotta con navi sempre più moderne. È stata consegnata e battezzata a Shanghai la nuova Pure Car & Truck Carrier (Pctc), Grande Tokyo. E, sempre a Shanghai, si è tenuta la cerimonia di battesimo e la consegna della Grande Inghilterra. Commissionata a China Merchants Heavy Industries Jiangsu. Si tratta dell’undicesima unità Pctc (Pure Car & Truck Carrier) ammonia ready, ossia predisposta per l’utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio.

Come le sue gemelle già in servizio – Grande Shanghai, Grande Svezia e Grande Michigan – la nuova unità si distingue per l’elevata capacità di carico e il ridotto impatto ambientale, grazie a un design innovativo e alle numerose soluzioni tecnologiche installate a bordo. La Grande Tokyo, invece, è l’ultima delle sette unità gemelle commissionate ai cantieri Sws (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited) e Cstc (China Shipbuilding Trading Company Limited), entrambi parte di China State Shipbuilding Corporation Limited (Cssc). La Grande Tokyo è stata progettata per il trasporto di veicoli (auto, suv, furgoni, sia elettrici che alimentati da combustibili tradizionali) oltre ad altri tipi di carico rotabile. La nave offre una capacità di carico pari a 9.241 Ceu (Car Equivalent Unit) e dispone di quattro ponti adibiti anche al trasporto di merci rotabili di grandi dimensioni, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e con un’altezza massima di 6,5 metri.

“Investire nella costruzione di navi all’avanguardia come la Grande Inghilterra e la Grande Tokyo significa contribuire in modo concreto alla transizione energetica del trasporto marittimo, rispondendo al contempo alle esigenze dei nostri clienti con servizi di qualità sempre più elevata - ha detto Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimald -. “È così che intendiamo continuare a supportare le catene logistiche globali: elevando costantemente i nostri standard sul piano dell’efficienza e della sostenibilità”.Con le nostre Pctc ammonia ready di ultima generazione, - ha sottolineato Grimaldi - caratterizzate da elevata capacità di trasporto ed emissioni drasticamente ridotte, abbiamo definito un nuovo standard di efficienza ed ecosostenibilità nel trasporto mondiale di veicoli lungo le principali rotte globali. Confermiamo il nostro impegno nel consolidare il nostro ruolo di partner affidabile per i nostri clienti, accompagnandone la crescita con soluzioni logistiche sempre più avanzate, in grado di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”.