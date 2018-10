Navigare 2018, sole estivo e bagno di folla per l’apertura. Un piano per spostare l’evento sul lungomare di Napoli

NAPOLI - Le giornate inaugurali della 31ma edizione di Navigare sono state baciate da un sole estivo, caldo e luminoso, che ha contribuito a trasformare l’esposizione nautica allestita nel porticciolo del Circolo Posillipo in un vero e proprio bagno di folla. Appassionati, diportisti e curiosi hanno invaso le banchine per vedere, e in molti casi provare in mare, le barche in mostra. Unico handicap, la mancanza di spazi sufficienti per ormeggiare e movimentare al meglio le imbarcazioni: un’ottantina di unità, in larga maggioranza gommoni e fuoribordo, in rappresentanza di 35 aziende.

«Il comparto è in crescita e non riusciamo ad accontentare tutti i nostri associati, né i loro potenziali clienti” ha ammesso Gennaro Amato, presidente dell’Associazione Nautica Regionale Campana, che organizza l’evento. “In futuro – ha aggiunto il numero uno degli operatori nautici campani – speriamo di ottenere le autorizzazioni necessarie per spostare l’evento sul lungomare di Napoli».

Un progetto di massima è stato già presentato all’amministrazione comunale, con il corredo di uno studio di fattibilità e di un rendering che prefigura l’ipotetico allestimento nello specchio d’acqua antistante la rotonda Diaz e la spiaggia, in prossimità delle scogliere allungate in occasione delle World Series, le regate preliminari della Coppa America.

«Potremmo esporre fino a 400 barche in acqua e 200 a terra, trasformando il lungomare in un autentico polo d’attrazione per un pubblico molto vasto, proveniente anche da fuori. Sul lungomare napoletano – osserva Amato – si organizzano tanti eventi popolari, non vediamo perché non si possa dare spazio anche a una manifestazione nautica, che gioverebbe anche al turismo e all’economia del territorio».

La 31ma edizione di Navigare prosegue intanto a Posillipo, dove le giornate inaugurali hanno confermato il risveglio del settore e l’interesse del pubblico verso le ultime novità di prodotto, in particolare gommoni e fuoribordo. Un ambito, quest’ultimo, dominato dalla massiccia presenza di Suzuki Marine, che dopo il lancio al Salone di Genova dei nuovi motori da 150 e 175 hp, ha “invaso” – tramite Mediterranea Yachting - anche il porticciolo napoletano, figurando a bordo delle imbarcazioni di Coastal Boat, Novamares, Oromarine, Jeanneau, Venere La Baia Nautica, oltre a Ranieri International, che a Napoli ha portato il Cayman 38, nuova ammiraglia RIB del cantiere. Di spicco, tra i principali esponenti del settore, anche la presenza di Mercury, che tramite Schiano presenta i nuovi V8 Verado da 250 e 300 hp e il V6 da 175 hp.

Il programma della settimana prevede l’apertura tutti i giorni, con ingresso gratuito, dalle 12,30 alle 18,30 fino a giovedì, dalle 10,30 nel weekend. Giovedì sera, nel corso di una serata di gala, saranno consegnati gli ANRC Awards, per premiare le migliori eccellenze della nautica campana.

Tra le iniziative collaterali è previsto anche un incontro con i bambini dell’Ospedale Pausilipon, che verranno portati in gita nel golfo di Napoli e poi ospitati a pranzo: «In tal modo cerchiamo di donare a questi bimbi un momento di felicità che consenta loro di superare le difficoltà di malattie gravi, che mai un bambino dovrebbe vivere» ha detto Amato. A tal proposito vale la pena ricordare che tra i meriti della ANRC c’è la puntuale sensibilità dimostrata verso il disagio infantile. E infatti anche in questa occasione l’associazione ha organizzato una raccolta fondi per la Missione Affatà, una Onlus che si occupa di fornire un supporto ai bambini audiolesi.