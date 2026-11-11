Navigare, al via la 40^ edizione: a Napoli dal 14 al 22 novembre stand nuovi e prove in mare

Continua in Campania la stagione dei saloni nautici 2026. Dopo il Salerno Boat Show, andato in scena a Marina d’Arechi dal 6 all’11 novembre, apre i battenti a Napoli Navigare, in programma da sabato 14 a domenica 22 al Molo Luise di Mergellina, nel cuore del lungomare partenopeo. Molte le novità annunciate dagli organizzatori napoletani di Afina, l’attivissima Associazione Filiera Italiana della Nautica, che dopo aver tentato, senza successo, un abbinamento con il Boat Show salernitano, hanno deciso di investire ancora sulla manifestazione napoletana, preparandosi a tagliare il traguardo della 40ma edizione con alcune interessanti novità. Tra le più importanti l’allestimento di un nuovo villaggio espositivo sul molo principale del porto di Mergellina.

Oltre 20 stand in vetro e pvc accoglieranno i visitatori sin dall’ingresso, e saranno disponibili, per la prima volta, servizi igienici, con bagni chimici per donne, uomini e diversamente abili. In allestimento anche un salotto con area ristoro. Insomma, è in preparazione un’accoglienza diversa rispetto alle precedenti edizioni di questo salone che introduce per la prima volta anche l’ingresso a pagamento: ad eccezione dei bambini fino a 12 anni, per i quali resta l’accesso gratuito, sarà necessario pagare 6 euro per il biglietto d’ingresso, più 2 per la prevendita (attiva sul sito web https://salonenauticonavigare.it/). L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 12 alle 17,30; venerdì-domenica dalle 10 alle 17,30.

Secondo molti operatori del settore l’introduzione del ticket contribuirà a selezionare l’affluenza di visitatori, scoraggiando coloro che tradizionalmente affollano le banchine fisse e mobili senza avere alcuna intenzione di acquistare una barca. E’ in questa ottica che viene confermata la consuetudine di prevedere le prove in mare delle barche e dei gommoni in esposizione.

“Tutto ciò – tiene a dire l’organizzatore Gennaro Amato, noto imprenditore nautico al vertice di Afina – è mirato a garantire la partecipazione dei migliori cantieri produttori di imbarcazioni e a sostenere un mercato, soprattutto quello della cosiddetta piccola nautica, che incontra non poche difficoltà. Nonostante il difficile periodo economico e i condizionamenti imposti dalle tensioni internazionali, dal costo delle materie prime, dalla mancanza di ormeggi che affligge soprattutto i diportisti napoletani… stiamo allestendo un evento di qualità, con il miglioramento dell’allestimento a terra e la conferma delle prove in mare gratuite per i visitatori che prevedono l’acquisto di una barca per il 2027”.

Come tradizione, i gommoni saranno i principali protagonisti della 40ma edizione di Navigare. Ma non mancheranno anche yacht, day-cruiser, motoscafi open e cabinati, moto d’acqua e – a differenza della “diserzione” registrata a Salerno – ci sarà un certo numero di gozzi. Ammiraglia del salone dovrebbe essere il Pardo Endurance 72 (20,50 metri) presentato dal dealer Italiamare, che dovrebbe esporre anche alcuni modelli di Jeanneau e Prestige, adatti sia all’acquisto che al noleggio.

Tra i nomi di maggior prestigio del Made in Italy non mancherà Azimut, presente tramite Gami Yachts con l’AZ 70, motoryacht di 21,47 metri con flybridge, reduce dall’anteprima mondiale del settembre scorso allo Yachting Festival di Cannes. Il marchio leader del Made in Italy nel mondo sarà rappresentato anche dal noto Atlantis 45, da tempo affermatosi come cruiser sportivo open di 15 metri. Il Made in Campania sarà invece ben rappresentato da EVO Yachts, che dopo Salerno riproporrà anche a Napoli i già noti EVO R6 e l’R4 Icone, avveniristiche e sportive imbarcazioni di 18 e 14 metri.

Nel segmento gozzi si profila interessante lo stand di Mimì, il cantiere di Agnano che partecipa alla 40ma edizione del Navigare con quattro imbarcazioni in acqua. Al centro della partecipazione l’evoluzione della gamma Libeccio e i progressi del progetto di ricerca con l’Università Federico II per lo sviluppo di componenti nautici realizzati con materiali bio-based. Ma in acqua saranno esposti anche i modelli 8,50 Cabin, 9,0 Cabin, 11 Cabin e 13 WA.

Non mancheranno i gozzi di Stanislao Esposito, con attenzione catalizzata sul Positano 52, nuova ammiraglia del cantiere esposta per la prima volta a Napoli dopo l’anteprima “privata” del luglio scorso a Torre del Greco e le passerelle internazionali a Cannes e a Genova. E’ una barca in vtr e legno che con i suoi 15,80 metri di lunghezza e 4,85 di baglio massimo si colloca al top della gamma distinguendosi per numerose particolarità, tra le quali spicca l’ingegnoso e articolato sistema di poppa, in grado di assicurare un mix di eleganza, comfort e funzionalità. L’imbarcazione è dotata infatti di una maxi plancetta che integra un sistema a ribalta, meccanismo che permette di trasformarla in una vera e propria scala, comoda sia per fare il bagno sia come passerella per scendere in banchina.

Tra i produttori di barche in vtr non sono previste new entry e si profila invece, purtroppo, qualche assenza di troppo tra le aziende nautiche locali, probabilmente giunte con il fiato corto alla fine di una stagione fieristica intensissima. Ciò detto, spiccano le annunciate presenze del Wellcraft 38 T-Top esposto dal Centro Nautico Marinelli, dell’arcinoto (ma recentemente aggiornato) Avantgarde 40 di Salpa e di un paio di modelli (il 37 e il 38) della ricca gamma Italyure. Da Idea Marine, Scan Marine e Barracuda sono annunciati altri modelli di natanti in vtr destinati a completare la scena.

Ma saranno i battelli pneumatici, come detto, gli autentici protagonisti dell’edizione numero 40 di questa piccola fiera che gli organizzatori riescono a qualificare come internazionale, nonostante dimensioni e strutture da esposizione locale. Non è stato comunicato, per ora, il numero di unità presenti, tuttavia è certo che i gommoni domineranno la scena. Ciò grazie soprattutto alla cantieristica campana, che sarà rappresentata dai marchi Salpa, Panamera, Immenso Boat, Domare, Coastal, Novamares, Sea Prop, Guida e, soprattutto, Italiamarine, il cantiere guidato da Carolina Amato che esporrà una flotta di ben 10 modelli. Tra questi il nuovo Mediterraneo 42, walkaround firmato da Valerio Rivellini, per la prima volta presentato in un salone nautico. Una novità tutta da scoprire, dunque, che sarà presto disponibile anche in versione Cabin, a completamento di una gamma di successo composta dai vari 38 Italia, 36 Ponza Cabin, 36 Ponza WA, 34 Capri, 33 Salina, 32 Amalfi, 31 Positano, 29 Vesuvio e 26 Panarea.