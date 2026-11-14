Navigare, il salone di Napoli: il made in Campania protagonista, gozzi e gommoni in prima linea

L’ultima fiera nautica dell’anno, il 40mo Navigare appena inaugurato a Napoli, arriva a conclusione di un anno caratterizzato dall’ormai consolidato paradosso: l’industria nautica nazionale ha raggiunto risultati straordinari, soprattutto grazie all’export e alla leadership mondiale nella costruzione dei grandi yacht, mentre sotto la soglia dei 24 metri (la cosiddetta “piccola e media nautica”) si manifestano ancora incertezze e ridimensionamento del mercato. In pratica una vera e propria crisi, dovuta non solo all’aumento dei costi di produzione e di gestione delle barche, ma anche alla mancanza di approdi degni d’un paese come il nostro, con troppi tratti costieri privi di posti barca adeguati per quantità e qualità.

Un problema ben noto a Napoli, città di grandi tradizioni diportistiche e sede acclamatissima dell’America’s Cup, ma tuttora, com’è noto, priva di un vero porto turistico, adeguato alle esigenze dei diportisti locali e del turismo nautico. Se ne è parlato una volta di più tra le quinte della giornata inaugurale della 40ma edizione del Navigare, il salone organizzato dall’Afina (Associazione Filiera Italiana della nautica) che resterà aperto fino a domenica 22 nel porto di Mergellina, grazie all’ospitalità del Molo Luise, al montaggio di un pontile galleggiante di 150 metri e all’allestimento di box allestiti a terra lungo la banchina (purtroppo non completati con l’area ristoro e intrattenimento in un primo momento prevista).

In ritardo il sindaco Gaetano Manfredi (per l’obbligo istituzionale legato alla visita a Napoli del ministro Crosetto) il taglio del nastro è stato affidato dal presidente di Afina Gennaro Amato al fratello del primo cittadino, Massimiliano Manfredi, che ricopre un ruolo di primo piano nella politica della Campania in quanto presidente del Consiglio regionale. Sensibile ai problemi del comparto, e consapevole dei problemi che da anni affliggono i diportisti, in primis la mancanza di posti barca, Manfredi ha ricordato che “la città è concentrata sulla Coppa America, ma – ha tenuto a sottolineare - siamo tutti consapevoli della necessità di dare un futuro all’area di mare compresa tra Nisida e Coroglio. Come a tutti noto – ha spiegato - è già stato deciso che verrà ripristinata la balneabilità nella parte bonificata, mentre per la realizzazione del porto turistico nell’area di mare più vicina all’isolotto di Nisida si sono espressi tutti a favore del progetto presentato da imprenditori privati, a cominciare dal Commissariato di Governo (di cui è presidente il fratello sindaco Gaetano, ndr), ma non c’è ancora il benestare dell’Autorità portuale” (il presidente Cuccaro era tra gli invitati alla cerimonia inaugurale del salone nautico, ma non si è visto, ndr).

Nelle successive dichiarazioni ufficiali il sindaco ha ricordato che “la nautica è una filiera importante perché muove tante economie, dà tanto lavoro, ma ha bisogno anche di infrastrutture che diano risposte ai diportisti. E quindi – ha aggiunto – per Napoli è un grande valore che noi dobbiamo tutelare, far evolvere in modo che cresca sempre di più e che ci sia sempre più sintonia tra tutti gli operatori in maniera da creare sviluppo. Il nostro golfo – ha detto ancora Manfredi - è sempre più centrale nello sviluppo turistico e diportistico della regione, ma ha bisogno di infrastrutture moderne, compatibili e sostenibili dal punto di vista ambientale. Mi auguro che l’America’s Cup rappresenti proprio il momento in cui ci sia un salto di qualità e che noi potremo offrire ai diportisti e alle imprese del territorio anche quegli approdi indispensabili per poter creare ciò che serve”.

In sintonia si è espresso anche l’assessore al Turismo della regione Campania, Vincenzo Maraio, ricordando che “il mare è una risorsa, un luogo di attrazione, di investimenti, anche di sviluppo possibile importante, e la diportistica, la cantieristica e tutto ciò che è legato alle attività del mare sono davvero una straordinaria risorsa per Napoli e per la Campania”.

Evitati toni polemici, l’organizzatore del salone Gennaro Amato si è limitato a condividere le considerazioni su quello che ha definito “lo straordinario potenziale che può avere la nautica da diporto sull’economia di un territorio che ha ormai in Napoli, grazie all’America’s Cup, la capitale mondiale della vela”. Riferendosi al problema della carenza di portualità, il numero uno dell’associazione Filiera Italiana della Nautica ha ricordato, con toni concilianti, che “il sindaco Manfredi, sempre vicino a noi costruttori, sarà certamente in grado di dare sviluppo a questa blue economy e troverà certamente le soluzioni necessarie per risolvere uno dei motivi della crisi che attanaglia il settore”.

Nessun riferimento esplicito è stato fatto alla mancanza di chiarezza su ciò che effettivamente si prevede per il prima e il dopo Coppa America. Né si è parlato pubblicamente del progetto di ampliamento del porto di Mergellina che ospita il salone Navigare, struttura tuttora classificata come ”antico porto di pescatori” e da anni in attesa del via libera a un progetto di ampliamento e ammodernamento che farebbe guadagnare 300 posti barca e farebbe piazza pulita di abusi e di ormeggi precari e insicuri.

L’unica certezza, riguardo a Mergellina, è legata al fatto che di recente è stato presentato da una società di privati un progetto di ampliamento in conformità al DPR numero 509 che disciplina il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo finalizzati alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. E’ opinione diffusa tra gli operatori del settore che con 50 milioni di euro si avvierebbero i lavori per realizzare un porto moderno, efficiente e adeguato alle esigenze del diporto e del turismo nautico, così come meriterebbe la città sede dell’America’s Cup. Ma su questo versante mancano certezze, concretezza, chiarezza e trasparenza.

E veniamo all’esposizione. Vero è che gli organizzatori hanno fatto di tutto per elevare il livello della fiera, mettendo in mostra, grazie a dealer locali, barche d’un certo prestigio e di grandi dimensioni, come i ben noti yacht di Azimut (tramite Gami Yachts), Itama e Pershing (tramite Italian Yachts Store di Francesco Mirante), Pardo, Beneteau, Jeanneau e Prestige (tramite Italiamare), ma sono come sempre i gommoni i principali protagonisti del Navigare.

Nonostante le difficoltà del mercato e qualche assenza di troppo (una novantina in tutto le barche esposte), questo comparto della cantieristica è infatti più attivo che mai, e i “padroni di casa” del Made in Campania mostrano una insospettabile verve progettuale e produttiva, con alcuni dei principali cantieri schierati in prima linea. Discorso simile per i produttori di gozzi, che al netto di assenze importanti schierano nel salone di fine anno due novità interessanti grazie in particolare a Mimì ed Esposito.

La presenza più ricca è quella di Italiamarine, il cantiere guidato da Carolina Amato, che espone una flotta di ben 10 battelli pneumatici da 8 a 12,5 metri, ma con una chicca tutta da scoprire: il Mediterraneo 42, nuova ammiraglia del cantiere realizzata, come ormai consuetudine per il brand, con la collaborazione del designer Valerio Rivellini. L’esemplare esposto in prima assoluta è un walkaround che privilegia la vita all’aperto, ma presto sarà disponibile anche una versione Cabin.

Il nuovo battello si distingue per uno stile elegante e pulito senza forzature che ne appesantirebbero l’immagine. A dominare la coperta ci sono la consolle dal design armonioso e il futuristico T-Top che si raccorda con il parabrezza. All’interno la versione WA propone un grande disimpegno e un locale toilette completo. A prua c’è la possibilità, sollevando il portello del prendisole, di allestire una cabina con un letto a due posti, mentre a poppa un divano a tutto baglio e un solarium promettono di soddisfare le esigenze degli ospiti più esigenti. Tra le dotazioni è previsto un impianto hi-fi di ultima generazione di Hertz Marine.

Il pozzetto motore prevede una plancia calpestabile con due piattaforme balneari complete di scaletta di risalita. I coni di poppa dei tubolari sono chiusi da originali tappi in vetroresina. Sull’esemplare numero 1 esposto al Navigare la motorizzazione è affidata a due fuoribordo Suzuki DF350A, propulsori 6 cilindri a V di 4,4 litri Dual Prop, cioè con doppia elica, in grado di assicurare una velocità massima di 43 nodi. “Motori – viene spiegato allo stand del salone – scelti per alcune caratteristiche specifiche, come le doppie eliche controrotanti in grado di offrire la massima spinta”. Ciò detto, la scelta resta ovviamente libera per il cliente, e sarà possibile adottare anche la tripla motorizzazione per complessivi 900 cv. 500.000 euro, motori compresi, il prezzo annunciato dal cantiere, cui va aggiunta l’IVA. In un secondo momento, come detto, arriverà anche la versione Cabin, con doppia cabina, 4 posti letto e locale toilette separato.

Tra i maxi-RIB Made in Napoli fa bella mostra il C-52 di Oromarine, nuova ammiraglia del cantiere reduce dalle passerelle internazionali a Cannes e Genova. Grandi spazi ben attrezzati tra poppa e prua assicurano una vita all’aperto degna delle aspettative di chi acquista un “gigante” di 14,70 metri, esibendo tra l’altro una originale chaise-longue controvento all’estrema prua, ma il meglio sta forse sotto coperta, dove il cantiere ha lavorato con l’obiettivo di assicurare qualcosa che vada oltre l’impiego giornaliero: l’allestimento comprende infatti una cabina principale con letto matrimoniale e bagno separato, alla quale si aggiunge una seconda cabina con due posti letto. Gli ambienti possono essere completati con cucina interna, climatizzazione e sistemi per la gestione delle utenze. Quanto alla motorizzazione, l’esemplare in mostra al Navigare adotta una coppia di Mercury da 350 cv, ma è possibile adottare anche 3 motori e sfruttare potenze superiori.

Tra i big del settore spicca la presenza di Salpa, che dopo le passerelle a Cannes, a Genova e, pochi giorni fa, al Salerno Boat Show, schiera a Mergellina 6 gommoni della famiglia Soleil (21.5, 24.5, 28, 33, 37 e 40) più la barca in vtr Avantgarde 40. “Facciamo di tutto per essere presenti in tutte le fiere – dice il progettista Riccardo Pane – e la nostra politica si dimostra vincente, visto che produzione e vendite procedono a ritmo serrato ed entro la fine del 2026 dovremmo tagliare il traguardo delle duemila unità prodotte in dieci anni”. Pane non dice più di tanto, ma nel cantiere di Vitulazio è stato varato il progetto di un giga-RIB che andrà a collocarsi ben oltre il Salpa 52 (15,60 metri), mirando alla conquista di una posizione di assoluta avanguardia tra i giganti del settore. Dovrebbe arrivare, comunque, non prima del 2028.

Intanto, della gamma Salpa esposta al Navigare sono i gommoni più “giovani” a suscitare maggiore curiosità, ovvero il piccolo Soleil 21.5 e il più grande Soleil 37. Il primo è un battello di 6,50 metri motorizzabile sia con un “piccolo” 40 cv (quindi senza obbligo di patente) sia con un potente fuoribordo da 200 cv; l’altro si colloca invece tra il 33 e il 40 e si distingue per la capacità di assicurare 3 posti letto (uno in meno rispetto al Soleil 40) e grandi spazi all’aperto. Tutto ciò poggiando su una carena “steppata” e con la capacità, grazie alla spinta di due motori fuoribordo da 150 cv, di sfiorare i 50 nodi.

Il comparto è ben rappresentato, al 40mo Navigare, anche da altri marchi specializzati nella produzione di battelli di nuova generazione, in alcuni casi caratterizzati da design personalizzato e soluzioni tecniche avanzate. In prima linea Coastal, Domare, Immenso Boat, Mirimare, Novamares, Panamera, Sea Prop. E se c’è concreto interesse all’acquisto, tutti sono disponibili per prove di navigazione nelle acque del golfo partenopeo, le stesse che hanno ospitato a fine settembre le regate preliminari dell’America’s Cup.

Tra le novità in mostra spiccano, come detto, anche i gozzi di nuova generazione prodotti da due dei più noti cantieri locali, ovvero il napoletano Mimì e lo stabiese di Castellammare Esposito. Dopo la passerella dell’ottobre scorso al Salone di Genova, Mimì espone, accanto ai Libeccio 8.5 Cabin, 9.5 Cabin e 11 Cabin, il Libeccio 13.5 WA, ultima evoluzione dell’ammiraglia del cantiere nella configurazione walkaround. Il modello si distingue per una nuova organizzazione degli spazi di coperta, pensata per agevolare la circolazione tra prua e poppa e garantire una maggiore continuità tra le aree esterne, mantenendo comfort e vivibilità. Ma non solo.

Il cantiere guidato da Domenico Senese continua anche a portare avanti il progetto di ricerca sviluppato in collaborazione con l’Università Federico II e coordinato dall’ingegnere Valerio Rivellini. L’iniziativa è dedicata allo sviluppo di componenti nautici attraverso l’impiego di materiali compositi a ridotto impatto ambientale, tra cui fibre naturali di lino, canapa e basalto e resine 100% bioderivate. Allo stand allestito al Navigare si apprende dunque che dopo la prima applicazione sul Libeccio 9.50 Cabin Green, presentata all’ultimo Salone di Genova, il lavoro si è concentrato sull’ottimizzazione delle formulazioni e sulla sperimentazione di nuovi componenti.

“La ricerca – viene spiegato - comprende lo studio di compositi legno-polimero, anche attraverso la valorizzazione degli scarti lignei generati dalle lavorazioni. Un percorso che punta a trasferire progressivamente i risultati della ricerca in ambito produttivo, aprendo nuove possibilità di sviluppo per la gamma futura.”

Stanislao Esposito coglie invece l’occasione del salone allestito a Mergellina per presentare per la prima volta a Napoli, e far provare in navigazione, la nuova ammiraglia della linea Positano, il 52 Open, maxi gozzo di 15,80 metri ft reduce dalle passerelle nei saloni internazionali di Cannes e Genova. E’ una barca di qualità che ha già un proprietario, ma che sarà replicata con alcune varianti concentrate prevalentemente sugli interni. L’esemplare numero 1 prevede infatti 6 posti letto e due bagni, ma è stato allestito secondo gli specifici desiderata dell’armatore. Come tradizione, si continuerà a lavorare, comunque, su un mix di vetroresina e legno, su una carena planante e sulla falsariga dei “fratelli minori” della gamma Positano, tradizionalmente capaci di esaltare la godibilità della vita all’aperto e sotto coperta.

La prua si distingue per le dimensioni generose e l’ampia vivibilità, con un grande prendisole dedicato al relax, due sedute contrapposte e un’apprezzabile attenzione alla libertà di movimento. Ma il top della qualità della vita all’aperto si riscontra probabilmente nella zona di poppa, che offre uno spazio ampio e versatile, progettato per garantire funzionalità e convivialità, libertà di movimento e un contatto diretto con il mare. Di spicco, in particolare, la piattaforma/scaletta/passerella scomponibile, capace di trasformarsi, con un comodo telecomando, in base alle necessità del momento: una soluzione ingegnosa che unisce design, funzionalità e un accesso all’acqua (o a terra) semplice e naturale.

Tra le barche in vtr di nuova generazione merita attenzione l’#404 di I-Boat, il giovane cantiere napoletano controllato dal Gruppo Izzo, che dopo l’anteprima al Salone di Genova e la recente passerella a Salerno ha esibito anche “in casa” la versione riveduta e corretta del suo primo prodotto: ora la barca ha una postazione di guida rivisitata, la tuga più bassa, un prendisole con nuova cuscineria a prua, una porta d’accesso alla cabina. Sotto coperta spiccano il letto “vero” a due piazze, in sostituzione del precedente divano-letto, e, soprattutto, il bagno con pareti mobili e doccia, con più spazio e più comodità. Ritoccato in basso anche il prezzo: si parte da 300.000 euro, più accessori, più IVA e più motori.

Su dimensioni simili si fanno apprezzare, lungo il molo Luise che ospita il saloncino napoletano, anche l’America 35 di Echo Yacht, l’F35 di Scan Marine e le barche di Italyure, tutte reduci dalla recente passerella al Salerno Boat Show; discorso simile, su dimensioni un po’ più impegnative, per il Wellcraft 38 T-Top proposto dal Centro Nautico Marinelli e per l’Antares Fly di Beneteau, una barca di 13 metri (per la precisione 12,97) presentata da Italiamare, società che rappresenta, nel salone napoletano, anche i marchi Pardo (presente con il 43 e il 50) e Prestige. Quest’ultimo conquista la scena con il catamarano M48, modello d’ingresso del cantiere francese lungo 14,79 metri e largo 6: un gioiello che assicura volumi abitabili paragonabili a quelli di uno yacht monoscafo di 60 piedi, con una suite armatoriale a tutto baglio a prua e consumi ridotti.

Se vi domandate chi acquista yacht di queste dimensioni, sappiate che nella gran parte dei casi queste imbarcazioni vengono noleggiate e non acquistate. Girando tra gli stand del Navigare abbiamo appreso che la concessionaria Italiamare ha ormai in questo campo il suo core business, avendo i contratti di noleggio e charter di gran lunga superato i contratti di acquisto. E non mancano iniziative legate alla prossima America’s Cup: tra le tante, la possibilità di assistere alle regate dalla cosiddetta Zona Rossa assicurandosi un posto a bordo di una delle imbarcazioni noleggiate da Italiamare (e non solo).

Navigare rimarrà aperto tutti i giorni fino a domenica 22 novembre, con la possibilità, anche durante la settimana, di provare le imbarcazioni prenotando presso gli stand le uscite in mare. Il salone resta aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 12 alle 17,30; venerdì-domenica dalle 10 alle 17,30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal Sito web ttps://salonenauticonavigare.it/