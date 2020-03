Navigare rinviato al 18 aprile a causa del Coronavirus. L’Afina: «Rispettiamo lo stop, ma pronti a ripartire»

NAPOLI - La 34ma edizione di Navigare, tradizionale appuntamento nautico con prove in mare allestito a Napoli due volte l’anno (in primavera e in autunno) non si svolgerà più, come previsto, dal 28 marzo al 5 aprile, ma è stato rinviato al 18-26 aprile. La decisione è stata presa dagli organizzatori di Afina (l’Associazione Filiera Italiana della Nautica) in ottemperanza al decreto del Governo che ha inibito ogni evento fino al prossimo 3 aprile, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Coronavirus.

“È ovvio che dovevamo rinviare l’appuntamento – ha dichiarato il presidente di Afina, Gennaro Amato, sottolineando di aver preso la decisione in accordo con tutto il direttivo dell’associazione, vale a dire con i rappresentanti dei cantieri, i distributori, gli artigiani e i fornitori di servizi dell’intera filiera. “Con il rinvio – ha aggiunto Amato – rispettiamo sia le regole indicate dal Governo sia quelle di buon senso, ma allo stesso tempo dobbiamo andare avanti nei progetti di lavoro e non fermare del tutto l’attività di un intero settore. Uno stop prolungato e generalizzato provocherebbe danni gravi non solo alle nostre aziende, ma a tutto il comparto, con riflessi pesanti sull’economia locale e nazionale. L’augurio è di tornare tutti alla normalità al più presto possibile e di superare questo difficile momento con spirito propositivo e costruttivo”.

Se non sarà necessario imporre un ulteriore rinvio – ipotesi tutt’altro che remota, purtroppo – la 34ma edizione di Navigare si svolgerà dunque da sabato 18 a domenica 26 aprile nel porticciolo del Circolo nautico Posillipo. E’ stato per ora accantonato, infatti, il progetto di spostare l’evento nelle acque antistanti il lungomare Caracciolo e nell’isola pedonale che affaccia su quel tratto di mare. Come tradizione, l’evento primaverile consentirà acquisti last minut in vista della stagione estiva e, soprattutto, offrirà l’occasione di provare in mare ciò che si è visto al Nauticsud di metà febbraio. In esposizione ci saranno un’ottantina di unità, in prevalenza gommoni, ma anche gozzi, motoscafi, cabinati e yacht entro i 16/18 metri, e non mancheranno accessori e servizi dell’intera filiera nautica. L’ingresso, come tradizione, sarà libero.