Nerea Yacht svelerà a Cannes versione speciale dell’NY40: è il Prismaviolet Jasna di 12 m costruito “su misura” per Dubai

Nel vasto panorama del Made in Italy nautico si profila all’orizzonte una nuova stella, più luccicante che mai. Nel senso che sarà una barca davvero splendente, unica e inconfondibile, grazie all’esclusivo colore Prismaviolet, una tonalità di viola cangiante ispirata al prisma ottico e alla variazione della luce, in grado di mutare a seconda dell’angolo e dell’incidenza luminosa. L’ha realizzata Nerea Yacht, il cantiere-boutique di Fano guidato da Dario Messina, che si è avvalso della collaborazione di IDEAEITALIA, lo studio di Alessio Battistini e Davide Bernardin.

Dopo la presentazione prevista a settembre, al Cannes Yachting Festival di Cannes, la nuova barca sarà spedita a Dubai, per la consegna al suo armatore, un cliente particolarmente esigente, che per il suo “giocattolo” ha concordato con il cantiere marchigiano una creazione “su misura”, in grado di unire maestria artigianale e estetica digitale.

Lunga 12,19 metri, con baglio massimo di 3,95, dotata di carena planante a V profonda e di motorizzazione Volvo Penta in grado di assicurare velocità dell’ordine di 36 nodi, la nuova barca di Nerea Yacht offre sottocoperta 4 comodi posti letto in due cabine. Ma il suo punto di forza è un altro. Ed è legato al nome che le è stato già attribuito: Jasna. Nome di origine slava che significa chiaro, o luminoso, splendente.

“Il nome Jasna – spiega una nota del cantiere – è un omaggio ideale alla brillantezza che quest’imbarcazione esprime in ogni dettaglio. A renderla inconfondibile è l’esclusivo colore Prismaviolet, una tonalità di viola cangiante ispirata al prisma ottico e alla variazione della luce, che muta a seconda dell’angolo e dell’incidenza luminosa”. Con enfasi tipica dei lanci commerciali di nuovi prodotti, in casa Nerea ci si spinge a dire che “questa livrea unica, con richiami agli universi virtuali e agli immaginari digitali, riflette lo spirito contemporaneo e personale di una nuova Generazione Y di armatori, sofisticata, connessa e desiderosa di oggetti che parlino davvero di sé”.

In termini più semplici, ci sembra giusto dire che la nuova barca si profila come un eccellente compromesso tra visione estetica, innovazione tecnologica e sartorialità, capacità da riconoscere al titolare di Nerea Yacht, Dario Messina. Il quale, a lavoro ultimato, si è detto “orgoglioso del lavoro eseguito per un armatore che ha riconosciuto in Nerea la capacità di offrire un livello di personalizzazione straordinariamente elevato.”

Il Prismaviolet Jasna destinato a Dubai adotta la motorizzazione entrobordo Diesel Volvo Penta (due DPI D6 da 440 hp) in grado di assicurare, come detto, una velocità massima di 36 nodi (24 l’andatura di crociera). Ma la barca è predisposta anche per la soluzione in linea d’asse, con 2 Cummins iQSB 6.7 Diesel da 550 hp. Le prestazioni, in questo caso, non cambiano. Diventa invece più potente e più veloce la barca con la motorizzazione fuoribordo affidata a tre Mercury V10 da 400 hp o a due Mercury V12 da 450 hp, in grado di spingere fino a velocità dell’ordine di 48 nodi (35 di crociera).

Prestazioni a parte, la nuova unità di Nerea Yacht – vale la pena sottolinearlo – si fa apprezzare per le linee eleganti e senza tempo, le soluzioni di design personalizzabili e la qualità delle finiture. L’interno, in particolare, è stato progettato per offrire un ambiente raffinato ed essenziale, con una cabina di prua dotata di una dinette spaziosa e ricca di scomparti per riporre effetti personali. La cabina di poppa, invece, presenta due letti singoli spaziosi e confortevoli che, aperti alla loro massima estensione, si trasformano in un unico letto king size. Materiali innovativi ecosostenibili, come l’oleomalta di Oltremateria, e scelte cromatiche ispirate al dialogo tra luce e tecnologia completano l’ambiente.