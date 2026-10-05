Non solo Genova: una rete di saloni per far crescere la filiera. Coinvolte Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo

Genova, con le sue tradizioni marinare e il suo salone di grande prestigio, è stata sempre considerata la capitale della nautica da diporto italiana, sede dell’UCINA (dal 2020 ribattezzata Confindustria nautica), di importanti cantieri, di aziende dell’indotto, di Federvela e di molto altro. Tutto ciò ha creato, nel tempo, una certa distanza dal resto del Paese, che pur essendo in grandissima parte circondato dal mare, e pur potendo vantare autentiche eccellenze nella cantieristica e nel turismo nautico, è rimasto a lungo un passo indietro. Una distanza accentuata dalla crescita del Salone di Genova, ormai uno dei primi al mondo, e dalla crisi dell’unico salone d’un certo prestigio, il Nauticsud di Napoli, evento fieristico dedicato alla piccola nautica un tempo patrocinato dall’Ucina, al momento scomparso dal calendario fieristico.

Al momento non è dato sapere se Napoli, che non rinuncia a piccoli eventi indipendenti da Confindustria nautica (come Navigare, in programma dal 14 al 22 novembre nel porto di Mergellina), riavrà prima o poi il suo salone più importante. Per ora la città sembra concentrata sulla Coppa America e non coinvolta nel piano annunciato a Genova dai vertici dell’associazione confindustriale. Un piano di partnership territoriali mirato a fare rete, valorizzare i territori e creare nuove opportunità per imprese e operatori.

La svolta è stata annunciata nella quarta giornata del Salone di Genova alla presenza di vari esponenti degli enti territoriali di Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo. Marco Monsurrò, vicepresidente di Confindustria Nautica, ha introdotto il tema sottolineando il valore strategico dei saloni territoriali e la necessità di rafforzare la collaborazione. “I saloni locali – ha detto il numero due dell’associazione confindustriale - hanno una rilevanza strategica per la nautica perché portano l’offerta ancora più vicino alla domanda e trasformano l’interesse in opportunità concrete di business. Con il salone di Genova come appuntamento di riferimento nazionale vogliamo promuovere e sostenere una rete di saloni capaci di valorizzare i diversi territori”.

Musica per le orecchie dei vari rappresentanti delle iniziative fieristiche locali. Tra questi anche Riccardo Verde, presidente della sezione Nautica da Diporto dell’Unione Industriali di Napoli, il quale ha evidenziato il rapporto tra imprese e manifestazioni locali osservando che “le aziende vedono nei saloni un’opportunità e l’esperienza dei grandi appuntamenti può rafforzare i territori.” Verde – aggiungiamo noi – sa bene che Napoli lamenta gravi carenze in materia di portualità turistica e che nel 2027 non avrà più il suo salone (per altro organizzato negli ultimi anni da operatori indipendenti dell’Afina, Associazione filiera italiana della nautica), ma ha evitato di parlarne e di sollevare polveroni: la linea scelta dall’Unione Industriali di Napoli è infatti quella della prudenza, con massima attenzione concentrata sulla Coppa America. Lo ha ricordato lo stesso vicepresidente di Confindustria Nautica, il napoletano Monsurrò, facendo il punto sull’accordo siglato lo scorso anno tra l’associazione confindustriale e America's Cup Events, accordo che mette a disposizione dei team un portale fornitori che rappresenta uno strumento operativo fondamentale per trasformare un grande evento sportivo in sviluppo industriale, occupazione e crescita tecnologica.

La svolta nell’attività fieristica è stata invece al centro degli interventi di altri operatori presenti a Genova. Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo e vicepresidente di Assonautica Italiana, ha parlato di Seacily (Castellamare del Golfo - 29 ottobre-1 novembre 2026) e del rapporto tra Confindustria e manifestazioni territoriali. “La sinergia è un valore aggiunto per la crescita della nautica” ha detto Ciulla, manifestando piena soddisfazione per il nuovo corso.

In sintonia Ignazio Artese, presidente della Rete Nautica del Mediterraneo, il quale ha posto l’accento su innovazione, formazione e territorio sostenendo che “Il futuro della nautica –è questo e che i saloni devono essere luoghi di nuove opportunità”.

Luciano De Fermo, presidente del Consorzio Mare Lazio, illustrando l’evoluzione dei Boat Days di Civitavecchia (2-4 e 9-11 aprile 2027), ha evidenziato l’importanza di avvicinare il salone alla città: “Portare il salone più vicino alla città significa rafforzare il rapporto con il territorio e coinvolgere un pubblico più ampio.”

Gianluca Napoli, direttore commerciale di Marina d’Arechi, ha sottolineato il ruolo del Salerno Boat Show (Marina d’Arechi, 6-11 novembre 2026) nell’avvicinare nuovi pubblici alla nautica: “Il nostro salone – ha detto - è cresciuto negli anni assieme alla sua community, con l’obiettivo di creare opportunità per le imprese e, allo stesso tempo, avvicinare sempre più persone alla nautica.”

Angelo Colombo, General Manager del Sardinia Boat Show (Porto Vecchio di Olbia, 29 maggio – 6 giugno 2027) ha parlato del cambiamento di data della manifestazione e dell’obiettivo di rafforzarne la proiezione internazionale: “Vogliamo valorizzare le imprese sarde e portare la manifestazione sempre più verso il mondo.”

Alessandro Lanzafame, presidente di Nauta, Salone Nautico del Mediterraneo di Catania (12-14 e 19-21 marzo 2027) ha parlato della crescita della manifestazione e della necessità di una collaborazione più continuativa: “Serve una rete concreta durante tutto l’anno, capace di sostenere la crescita dei saloni territoriali.”

Bruno Santori, direttore del Porto Turistico Marina di Pescara e vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio, si è soffermato sulla specializzazione di Sottocosta – Salone Nautico del Medio Adriatico (Pescara, 23-24-25 aprile 2027) e sul valore della rete: “Ogni salone può valorizzare il proprio mercato e contribuire, assieme agli altri, alla crescita della nautica italiana.”

Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi e del Distretto Nautico della Puglia, ha infine richiamato l’importanza di una maggiore coordinazione tra le manifestazioni: “Fare sistema significa mettere insieme energie e competenze per rafforzare la nautica italiana.” Gli ha fatto eco Giuseppe Meo, presidente SNIM e organizzatore dell’imminente Salone di Brindisi (22-26 ottobre), ricordando che “il Sud genera il 34% del valore aggiunto e quasi il 40% dell’occupazione nell’economia del mare, e perciò è necessario fare sistema per crescere sui mercati internazionali”.