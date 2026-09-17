Non solo yacht e super yacht: in arrivo a Genova la special edition San Marco del Capoforte SX200

Le barche diventano sempre più grandi e la “piccola nautica” ne risente. Al prossimo Salone di Genova (1-6 ottobre) aumenterà la presenza di superyacht e imbarcazioni nella fascia dai 35 ai 50 metri ed è stato calcolato che sarà in crescita la dimensione media delle barche in esposizione (+14,1% rispetto al 2025 per le prime tre unità più grandi di ciascuna categoria). Un trend in sintonia con le richieste del mercato internazionale, ovvero con la crescita dell’export, la voce più significativa per il nostro Mede in Italy nautico. Ciò nonostante sono in arrivo, per fortuna, novità interessanti anche nei segmenti inferiori, come quello dedicato alla produzione di piccoli fuoribordo adatti alle brevi uscite giornaliere, sotto costa, per un bagno, una battuta di pesca, la scoperta di calette inesplorate, un semplice pic-nic all’ombra di una tendina.

Tra le proposte in arrivo in quest’area un po’ troppo trascurata della nautica da diporto se ne segnala una davvero interessante. Arriva dalla Calabria jonica, ovvero da Borgia, sede di Aschenez, il gruppo che controlla i marchi Invictus, Capoforte e Marcopolo. Dopo aver già prodotto 99 Capoforte SX200, al Salone di Genova 2026 presenterà in anteprima mondiale l’esemplare numero 100, primo di una Special Edition denominata San Marco.

Sarà una piccola barca di appena 6,10, ma in grado distinguersi per lo scafo rosso rubino, con la coperta che mantiene l’apprezzato layout del Capoforte SX200, ma reinterpretato con materiali e finiture ancora più ricercati. L’opera viva è nera e le parti metalliche presentano finiture in bronzo. “Con questa piccola grande barca – dicono in cantiere – ci siamo ispirati alle atmosfere e all’eleganza senza tempo di Venezia”.

Tutto nasce da una direttiva di Rosario Alcaro, fondatore e CEO del Gruppo Aschenez. Lo ha spiegato, alla vigilia della presentazione a Genova, la responsabile marketing del cantiere calabrese, Valentina Procopio, rivelando che “su indicazione di Alcaro il Capoforte SX200 è stato rivisitato dal designer Roberto Delfanti con il preciso obiettivo di creare un’edizione esclusiva che andasse oltre una semplice variante cromatica della gamma Capoforte e raccontasse la capacità del brand di esprimere creatività e design anche nelle piccole dimensioni”.

Il rosso rubino dello scafo è, come detto, l’elemento distintivo del progetto. Una tonalità intensa e profonda che – viene spiegato – “da un lato richiama i velluti dei palazzi affacciati sul Canal Grande, dall’altro rende la barca immediatamente riconoscibile”. Quanto all’opera viva, completamente nera, viene descritta come “ispirata ai riflessi della laguna nelle ore notturne”. Con l’enfasi tipica del lancio di nuovi prodotti questa proposta cromatica viene definita dal marketing del cantiere “capace di creare profondità, alleggerire visivamente il profilo della barca e conferire alla silhouette un’immagine essenziale e contemporanea”.

L’attenzione al dettaglio si estende anche alla coperta, ma la versatilità è il pregio di base su cui è stato sviluppato il progetto. Le aree di prua e poppa possono essere entrambe allestite a prendisole oppure a living, con la possibilità di differenziarne le modalità di fruizione oppure configurarle come un unico grande ambiente aperto. La timoneria decentrata garantisce un comodo e diretto passaggio tra prua e poppa, lasciando a murata lo spazio per il mobile grill; gli ampi vani di stivaggio aggiungono ulteriore praticità d’impiego a una barca che si distingue per lo stile e l’esclusività delle finiture.

La cuscineria è progettata infatti come un elemento architettonico, anziché come un semplice complemento funzionale. Gli schienali in skai offrono pulizia formale, continuità visiva e – viene assicurato – “prestazioni elevate nell’utilizzo nautico”. Le sedute sono realizzate con un tessuto di alta gamma, distinguendosi per l’alternanza tra superfici, che crea un equilibrio sofisticato, ispirato all’interior design contemporaneo e al mondo dello yachting custom.

La consolle è realizzata in Hi-Macs (un materiale avanzato composto da una miscela di minerali naturali, resine acriliche e pigmenti naturali) con finitura a effetto marmo nero, una superficie tecnologica che reinterpreta l’eleganza della pietra naturale senza rinunciare alle qualità richieste dalla nautica: resistenza, continuità, igiene e durata nel tempo. “Ogni scelta – tiene a spiegare Valentina Procopio - segue un unico principio: eliminare il superfluo per valorizzare la qualità dei materiali, delle proporzioni e della luce. Nulla è decorazione fine a sé stessa, ogni colore, ogni finitura e ogni texture contribuiscono a costruire un’identità coerente e riconoscibile”.

Insomma, roba mai vista su barchette di queste dimensioni tipiche della cosiddetta “piccola nautica”. In comune con prodotti simili il neonato Capoforte SX200 San Marco potrebbe avere solo la motorizzazione fuoribordo e la sportività. Secondo il cantiere, la barca può essere infatti motorizzata, come molte altre della sua categoria dimensionale, con un fuoribordo fino a 150 cv, in grado di far superare i 30 nodi e di tenere agevolmente medie di crociera attorno ai 20, miglior compromesso tra comfort ed efficienza nei consumi. “Tutto ciò – assicura il cantiere – sfruttando una carena progettata per affrontare con sicurezza anche le condizioni più impegnative”.

Con il Capoforte SX200 San Marco sarà in esposizione al Salone di Genova anche una selezione di modelli della gamma Capoforte composta da SX200, SQ240, CX240 Summer Edition e CX280. Certa la presenza anche del marchio capofila Invictus, che dopo l’esordio a Cannes presenterà anche nel salone di casa l’edizione speciale Deep Horizon del noto ST550.