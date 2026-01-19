Novità Beneteau al Boot di Düsseldorf: in primo piano le ammiraglie Gran Turismo 50 e Grand Trawler 63

E’ in pieno svolgimento l’edizione 2026 del Boot di Düsseldorf, evento che apre la stagione fieristica della nautica da diporto mettendo in mostra, in 16 padiglioni, i prodotti di 1.500 espositori in rappresentanza di 67 nazioni su un’area espositiva di 220.000 metri quadrati. Provenienti da 120 paesi, sono circa 200.000 i visitatori attesi fino a domenica 19 novembre.

E’ in questo scenario che i maggiori cantieri europei mettono in mostra il meglio della produzione più recente, proiettata sulla prossima stagione nautica. Ed è qui, dunque, che il colosso Beneteau ha deciso di mettere in mostra il meglio della propria produzione più recente, con riflettori accesi in particolare sulle ammiraglie delle gamme Swift Trawler e Gran Turismo: il nuovo Grand Trawler 63 e il nuovo Gran Turismo 50, quest’ultimo al debutto internazionale. Nei piani dichiarati dell’azienda, “la line-up Beneteau al boot di Düsseldorf sottolinea con forza l’accelerazione del brand nello sviluppo di motoryacht innovativi, guidati dal design e orientati al futuro, sostenuti dalla solidità di un marchio che continua a occupare una posizione di leadership sul mercato”.

Durante la conferenza stampa del 19 gennaio i vertici del cantiere francese (con stabilimenti anche in Italia, a Monfalcone) hanno sottolineato l’importanza dell’impegno su tre fronti (vela, day boat e motoryacht) e confermato la volontà di investire sull’innovazione, con prodotti destinati a conquistare nuovi spazi di mercato. “Tutto ciò – è stato spiegato – in quanto il brand Beneteau può contare su una solida dimensione industriale, su una visione di lungo periodo e su investimenti continui nello sviluppo prodotto”.

Sotto le luci della Hall 6 del salone tedesco la divisione Motor Yachts ha presentato dunque una line-up di grande rilievo, capace di valorizzare modelli chiave sia nel segmento degli express cruiser sia in quello delle imbarcazioni da crociera a lungo raggio. La nuova gamma Gran Turismo, che rappresenta una vera rivoluzione nel segmento, ha catturato l’attenzione con gli eleganti GT40 e GT50 Alpine Edition, protagonisti di un debutto internazionale di forte impatto. Parallelamente, la famiglia Swift Trawler, best seller del brand, è stata rappresentata dal nuovo versatile Swift Trawler 37 e dai due modelli più grandi della gamma: Swift Trawler 54 e il Grand Trawler 63, nuova ammiraglia di Beneteau.

Il debutto internazionale del GT50 segna una tappa fondamentale per la nuova gamma Gran Turismo: il modello combina linee esterne armoniose con spazi interni ed esterni raffinati e attentamente progettati, integrando le più recenti tecnologie e soluzioni costruttive. Il risultato è la promessa di un’esperienza di navigazione premium, all’insegna del massimo comfort e di uno stile distintivo.

Il Gran Turismo 50 Alpine Limited Edition interpreta e valorizza la nuova partnership e la visione condivisa tra i brand Beneteau e Alpine. Da un lato, 140 anni di esperienza nella costruzione nautica; dall’altro, decenni di cultura automobilistica. “Il loro incontro – è stato spiegato - non è simbolico, ma il risultato di una visione comune: audace, fortemente orientata al design e profondamente rispettosa del proprio heritage”. E ancora: nella conferenza di presentazione è stato sottolineato che “Beneteau e Alpine sono uniti da un impegno condiviso verso una creatività funzionale, il rigore tecnico e un approccio tipicamente francese alla performance”, ed è stato aggiunto che “il pacchetto Limited Edition esalta in modo significativo lo yacht”.