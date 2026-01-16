Dall’Europa agli Usa, novità Wellcraft in arrivo: a Düsseldorf i nuovi 28 Explorer e T-Top 28, a Miami il 243 Fisherman

Dici Wellcraft e il pensiero corre ai mitici Scarab americani, alle alte prestazioni e poi anche ai robusti fisherman ideali per la pesca sportiva, e ai day-cruiser/cabinati della linea Explorer, con carene a V profonda adatti anche a navigazioni impegnative, in condizioni difficili. Ed è su questo versante più recente che lo storico marchio yankee, ora di proprietà del Gruppo Beneteau (colosso francese con produzione dislocata anche in Italia, a Monfalcone) è impegnato con una gamma che va dai 20 ai 44 piedi, aggiornata puntualmente in nome dell’efficienza e dell’affidabilità, qualità storiche del marchio che verranno messe in mostra nei primi eventi fieristici dell’anno 2026.

Si annunciano dunque interessanti le new entry annunciate in vista dei saloni di Düsseldorf (17-25 gennaio) e di Miami (12-16 febbraio). Sotto le luci del mega centro espositivo tedesco verranno presentati infatti i nuovi Wellcraft 28 nelle varianti T-Top ed Explorer; in Florida verrà lanciato invece il Wellcraft 243 Fisherman, unità progettata con l’obiettivo di proseguire l’espansione strategica del marchio nel settore delle imbarcazioni offshore, quelle più legate alla storia e alle origini del cantiere.

I nuovi Wellcraft esposti a Düsseldorf saranno disponibili con quattro layout di poppa modulari, pensati per adattarsi a ogni stile di vita in mare: dai momenti condivisi alla pesca, fino alle esplorazioni prolungate. Ma al di là degli allestimenti e della gestione degli spazi all’aperto e in cabina, vale la pena sottolineare che i nuovi 28 T-Top e Explorer beneficiano della nota tecnologia WISE (Wellcraft Infusion Structure Engineering, frutto di un’innovazione che assicura una struttura più leggera, rigida e resistente, con un rapporto peso/potenza ottimizzato e un impatto ambientale ridotto.

Una nota diffusa dal cantiere prima che vengano sollevati i veli a Düsseldorf, informa che le due imbarcazioni “beneficiano di uno scafo con carena a step, esibiscono una silhouette audace e l’iconica linea a Z di Wellcraft. Questi nuovi modelli – viene sottolineato - rendono la navigazione più fluida e consolidano l’immagine di Wellcraft: audace, veloce e inconfondibile”.

Nessun riferimento alla motorizzazione e alle prestazioni, ma è fuor di dubbio che sarà fuoribordo, con opzioni che prevedono la formula monomotore, con potenze tra 225 e 300 cv, o bimotore, con una coppia di propulsori da 200 cv ciascuno, per un totale di 400 cv e velocità di punta, in questo caso, presumibilmente vicine ai 50 nodi.

Dopo il Boot di Düsseldorf, una delle due nuove barche di 28 piedi (la T-Top) sarà presentata, come detto, anche in America, al Miami International Boat Show, dove Wellcraft proseguirà anche la sua espansione strategica nel settore delle imbarcazioni offshore con il lancio del nuovo 243 Fisherman, un’evoluzione mirata della piccola ma efficientissima barca da pesca, ora migliorata per soddisfare al meglio tutte le esigenze, sia in materia di versatilità che di affidabilità.

“Abbiamo lavorato a innovazioni progettuali che migliorano le prestazioni offshore, la facilità di pesca e il comfort a bordo, senza compromettere lo spirito che caratterizza il marchio” informa il cantiere, manifestando soddisfazione per il risultato del lavoro compiuto per aggiornare una barca piccola ma versatile, nata per supportare sia i pescatori più appassionati sia le famiglie che desiderano sfruttare al meglio ogni giornata in mare.