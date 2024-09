Dalla Calabria al futuro: sarà svelato a Genova il progetto della nuova ammiraglia di Invictus Yacht

Design innovativo, nuova interpretazione degli spazi, misure importanti (16,87 metri di lunghezza per 5,04 di larghezza), ampia zona living a prua e 4 o 6 posti letto sottocoperta: sono questi i tratti distintivi dell’Invictus ST550, nuova ammiraglia del cantiere di Borgia (Catanzaro) progettata come consuetudine da Christian Grande, designer ostinatamente concentrato sull’innovazione e l’originalità.

La barca non è ancora pronta. Lo sarà durante l’inverno 2025, ma il progetto è stato definito in tutti i dettagli e al prossimo Salone di Genova (19-24 settembre) verrà presentato un modello in scala 1:15 che potrebbe rubare la scena alla gamma in esposizione, ovvero ai già noti modelli Invictus TT420 e TT460, oltre alle quattro barche della serie GT (GT280, GT320, GT320S e GT370) e alla collezione Capoforte, che sarà rappresentata nel Salone di casa da SX200, SX280i, SQ240i e CX250.

A giudicare dai primi rendering diffusi dal cantiere calabrese, la nuova ammiraglia Invictus si farà notare per l’originalità dello stile, che si distingue, come ormai tradizione della casa, per la prua semirovescia, ma non solo. Da Borgia tengono a dire che “pur mantenendo i moderni tratti distintivi introdotti a suo tempo da Christian Grande, lo stile si ispira alle navette dallo stile classico”. Descrizione un po’ ardita, vista l’oggettiva originalità dello stile, che tuttavia può spiegarsi con la ricerca dello spazio vivibile e della funzionalità, qualità che dovrebbero rendere piacevole e confortevole la vita a bordo, proprio come sulle classiche e comode navetta d’una volta.

Del resto la S nel nome della barca (ST550) sta proprio per Space, e – spiega una nota dell’azienda – “la nuova imbarcazione vuole rappresentare una nuova frontiera nella distribuzione degli spazi, frutto della creatività e dell’ingegno del designer Christian Grande”. Più in dettaglio, viene sottolineato che “la nuova barca è stata pensata per offrire un alto grado di comfort, sia nelle medie che lunghe traversate, assicurando al contempo una sensazione di sicurezza che viene conferita grazie alle murate protettive in tutto il passavanti”.

Rispetto al segmento di mercato a cui si rivolge vengono dunque ridefiniti gli spazi del main deck, dove si profila come una delle innovazioni più significative del design l’ampia zona living di prua. Anche le ampie vetrate laterali completamente apribili elettricamente e la porta vetrata di poppa dovrebbero consentire all’armatore e ai suoi ospiti di godere di una vista praticamente ininterrotta verso l’ambiente circostante. A poppavia, poi, è previsto che il pozzetto accolga un’area living trasformabile in un’ampia zona prendisole, allargabile grazie alle murate abbattibili, in prossimità di un’ampia plancetta immergibile per il varo del tender. Sottocoperta, sono state previste, per l’esemplare numero 1, due cabine (Master e VIP) e due bagni. A centro barca, sempre sottocoperta, ecco la grande zona living, che su richiesta dell’armatore può essere sostituita con una terza cabina o con una cucina.

Il cantiere non ha fornito, per ora, informazioni sulla carena e sulle prestazioni, limitandosi ad anticipare che la motorizzazione sarà affidata a due propulsori Volvo Penta fino a IPS950. Ancora da definire anche il prezzo.