Operazione Mare e Laghi Sicuri: presentata l’edizione 2026. Piano imponente, ma restano fuori industria nautica e diportisti

È stata presentata in Sardegna, nella sede dello Yacht Club Porto Rotondo, l’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, il dispositivo nazionale della Guardia Costiera dedicato alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti, all’assistenza ai diportisti e alla salvaguardia dell’ambiente marino e lacustre durante la stagione estiva. All’incontro hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto–Guardia Costiera ammiraglio Sergio Liardo, il Direttore Marittimo del Nord Sardegna capitano di vascello Gianluca D’Agostino, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il Prefetto di Sassari Grazia La Fauci e numerose altre autorità civili, militari e religiose.

Come consuetudine, non hanno preso parte alla presentazione del piano rappresentanti dell’industria nautica e del diportismo, realtà pienamente coinvolte in un contesto che coinvolge i temi della navigazione in sicurezza, del rispetto ambientale e della portualità. Temi – vale la pena ricordarlo – che troppo spesso relegano l’industria nautica e i diportisti in secondo piano, nonostante il significativo contributo alla produzione industriale, allo sviluppo dell’artigianato, al turismo, ai consumi, al Pil nazionale. Una realtà inconfutabile, come del resto ha ricordato di recente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione di un evento di Confindustria Nautica.

Questi valori sono in molti casi rappresentati da associazioni e club che della passione per il mare fanno una ragione di vita. E tra questi spicca sicuramente lo Yacht Club Porto Rotondo, scelto come sede della presentazione nazionale del Piano Sicurezza 2026. Il sodalizio – come riconosciuto pubblicamente dalle autorità presenti all’evento – rappresenta infatti una delle realtà storiche della nautica sarda e italiana, luogo di mare, sport e cultura, sede di attività veliche, regate, eventi nazionali e internazionali, incontri istituzionali e iniziative legate alla valorizzazione del territorio. La sua identità radicata nella marineria e nel diporto – è stato sottolineato - lo rende un contesto ideale per raccontare un’operazione che unisce prevenzione, sicurezza, educazione e rispetto dell’ambiente.

Ma non mancano lungo le nostre coste altri esempi virtuosi di club e associazioni dedite alle attività legate alla nautica, dal diporto alle competizioni veliche e motoristiche, e ci sono città che hanno raggiunto traguardi impensabili, come Napoli “capitale della vela” con l’assegnazione dell’America’s Cup 2027: un privilegio di portata mondiale che al netto delle apprezzabili attività di circoli velici locali come l’Italia (partner di Luna Rossa) e il Savoia (partner di Emirates New Zealand) tuttavia cozza contro la realtà di una città di mare priva di porto turistico, alle prese con lo storico problema della mancanza di posti barca per cittadini e turisti e, di conseguenza, con la piaga dei campi boe abusivi, uno sconcio che obbliga la Capitaneria-Guardia Costiera a operare con denunce e sequestri. E non solo in nome della legalità, ma anche della sicurezza, visto che un campo boe, anche se autorizzato, non assicura di certo la protezione di un porto.

Oltre alla sicurezza, vengono giustamente perseguiti anche gli abusi, e infatti nella conferenza svoltasi a Porto Rotondo è stato ricordato l’impegno di Capitaneria-Guardia Costiera e delle forze di polizia dedicato alle occupazioni abusive sul pubblico demanio marittimo. Nel corso della precedente stagione estiva l’attività ispettiva ha consentito la restituzione alla pubblica fruizione di ben 505.000 metri quadrati di spiagge e specchi acquei illecitamente occupati, grazie ad un’azione incisiva a tutela del patrimonio costiero. In alcuni casi però – ci sia consentita l’osservazione – s’è agito con una fiscalità che cozza contro valori altrettanto importanti.

Di recente l’Associazione Diportisti del Golfo (giovane sodalizio costituitosi a Napoli) ha segnalato che la Capitaneria di Porto del capoluogo partenopeo ha obbligato i gestori (regolarmente autorizzati) dei posti barca di Riva Fiorita (minuscolo approdo protetto della costa posillipina) a smontare la minuscola pedana che agevolava la salita e discesa dalle barche e dai gommoni (tutti piccoli natanti, nessuno più grande di 10 metri) in quanto non previsto dalla concessione demaniale. Conseguenza: ora per salire e scendere dalle barche ci si deve avventurare lungo un breve ma accidentato e polveroso percorso del tutto inadeguato e insicuro, che obbliga a prove di equilibrismo per non cascare in acqua.

Casi limite a parte, la sicurezza è stato uno dei temi al centro della presentazione del piano 2026 svoltasi a Porto Rotondo. Non per niente, proprio mentre si svolgeva la conferenza, il capitano di vascello Roberto D’Arrigo, capo Ufficio comunicazione del Comando Generale della Guardia Costiera, ha ricordato che in contemporanea era in corso nelle acque antistanti Pittulongu una complessa esercitazione di ricerca e soccorso, coordinata dalla Direzione Marittima del Nord Sardegna. Nell’occasione è stato ricordato inoltre che i dati della stagione 2025 mostrano una diminuzione delle persone soccorse e delle unità assistite rispetto all’anno precedente. Un segnale incoraggiante che conferma l’importanza delle attività di prevenzione, informazione e controllo svolte lungo le coste italiane.

L’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2026 vedrà impegnati oltre 3.000 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, distribuiti nei circa 280 uffici marittimi lungo il litorale nazionale e nei presìdi lacustri. Il dispositivo comprende circa 450 unità navali, le basi aeromobili di Sarzana, Catania, Pescara e Decimomannu, con 19 aerei ed elicotteri, i nuclei subacquei di San Benedetto del Tronto, Napoli, Messina, Cagliari e Genova, oltre alla stazione satellitare Cospas-Sarsat di Bari, struttura essenziale per la ricezione dei segnali di soccorso in ambito marittimo, terrestre e aeronautico. Tutto ciò per sorvegliare oltre 8.000 chilometri di coste e le acque dei laghi di Como, Garda e Maggiore.

Tre i pilastri dell’operazione illustrati nella conferenza: informazione, prevenzione e controllo. Come è stato ricordato, “la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso l’intervento in emergenza, ma soprattutto mediante la conoscenza delle regole, la consapevolezza dei comportamenti corretti e il presidio costante del territorio”. Il numero blu 1530 – è stato ricordato - resta attivo per le emergenze in mare, in una fase di progressiva integrazione con il numero unico europeo 112.

Il Direttore Marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Gianluca D’Agostino, ha evidenziato come il trend dell’isola sia in linea con il dato nazionale, con un progressivo miglioramento favorito dalla prevenzione, dalla cooperazione istituzionale e dall’attenzione crescente degli utenti del mare. “Il lavoro di prevenzione – ha detto l’ufficiale - è sicuramente il risultato più importante, e in un territorio con una densità di presenze impressionante, la consapevolezza degli utenti fa la differenza”. Particolare rilievo è stato dato anche all’esercitazione svolta davanti alla spiaggia di Pittulongu, seguita da circa trecento persone, tra cui numerosi bambini, a conferma del valore educativo e divulgativo delle attività della Guardia Costiera.

L’ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, alla sua prima edizione di Mare e Laghi Sicuri da Comandante Generale, ha posto l’accento sulla scelta della Sardegna come territorio simbolo per il lancio dell’operazione, richiamando il lavoro quotidiano della Direzione Marittima del Nord dell’isola e la necessità di raccontare in modo sempre più efficace il ruolo della Guardia Costiera. Ma ha anche ricordato che “l’operazione mare e laghi sicuri è il cuore pulsante dell’impegno della Guardia Costiera, un impegno esteso tutto l’anno, che vede il massimo sforzo operativo durante la stagione estiva, con un importante dispositivo integrato, ben collaudato in trentacinque anni di esperienza sul campo, assicurato con professionalità, dedizione, senso del dovere e orgoglio istituzionale”.

Il ministro Salvini, da parte sua, ha ringraziato le donne e gli uomini della Guardia Costiera, definendone l’impegno “una vera missione al servizio della vita umana, della sicurezza e del Paese”. L’esponente di governo ha richiamato il trend in diminuzione degli interventi e dei decessi nelle ultime stagioni, collegandolo al lavoro di educazione, prevenzione e coinvolgimento dei porti turistici, degli enti locali e delle associazioni: “La cosa che più mi colpisce dei dati – ha detto Salvini - è il trend in diminuzione: significa che l’attività di prevenzione, educazione e coinvolgimento del territorio porta risultati concreti”. Il ministro ha inoltre ribadito l’impegno del ministero per rafforzare organici, qualità operativa e infrastrutture, con particolare attenzione alla Sardegna non solo come destinazione estiva, ma come territorio da sostenere dodici mesi l’anno.