Ordinate altre due World Class, la flotta di Msc Crociere arriverà a 29 navi

SAINT NAZAIRE - Altre due navi World Class. Tra Msc Crociere e Cantieri dell’Atlantico firmato un accordo complessivo per altre due navi che si sommano alle due già ordinate e alle altre due già in costruzione.Insomma l’armatore Gianluigi Aponte ha deciso un ulteriore investimento di 3,5 miliardi euro che porta il totale a circa 7 miliardi di euro solo per le quattro navi ordinate quest’anno. Il totale complessivo se si sommano anche le due in costruzione, raggiunge i 10,5 miliardi di euro. Una cifra che ha fatto diventare il Gruppo Msc maggiore investitore in Francia grazie a un rapporto con i cantieri di Saint Nazaire che ha oltre venti anni.

Dicevamo delle due già in costruzione e che hanno un nome: Msc World Asia che ha appena toccato per la prima volta il mare e Msc Atlantic per la quale si è svolta la tradizionale cerimonia della moneta di antichissime origini greche. Due monete d’oro una dell’armatore e una del cantiere, vengono sigillate nel punto più inaccessibile della nave, in pratica all’interno della chiglia.

L’annuncio dei nuovi contratti tra Msc Crociere e Cantieri dell’Atlantico, è stato dato dal presidente esecutivo della divisione crociere del Gruppo Msc, Piefrancesco Vago. Con queste nuove navi entro il 2031 la flotta di Msc Crociere passerà da 23 a 29 unità.

“Il testo fornisce un annuncio da parte di MSC Crociere riguardo a significativi investimenti nel settore della cantieristica navale francese, in particolare con il suo partner Chantier Atlantique. L'annunciatore conferma gli ordini per due nuove navi World Class, le navi numero sette e otto, aggiungendosi agli ordini precedenti per le navi cinque e sei effettuati all'inizio dell'anno. Questo investimento segna un voto di fiducia nell'industria cantieristica navale francese e ammonta a un totale di 10,5 miliardi di euro di investimento diretto da Msc Crociere a Chantier Atlantique. Le nuove costruzioni, in programma tra il 2029 e il 2031, dovrebbero generare un notevole ammontare di ore lavorative e sostenere migliaia di posti di lavoro nel cantiere navale. La partnership è descritta non solo come una relazione commerciale, ma anche come un'amicizia a lungo termine e un'alleanza industriale e ambientale che rafforza la sovranità marittima della Francia e la sua posizione nell'economia blu europea.

“Oggi siamo orgogliosi di annunciare - ha detto Vago - che abbiamo confermato ordini aggiuntivi per due nuove navi World Class, la numero sette e la numero otto. Quindi, insieme, i nostri ordini totali del 2025 ammontano a quasi 7 miliardi di euro affidati ancora una volta ai nostri amici e partner dei Cantieri dell’Atlantico. Un chiaro segno di fiducia nell'industria cantieristica francese. E, e nel suo eccezionale savoir-faire. Quindi l'investimento diretto totale di Msc Crociere attualmente impegnato nei confronti di questo cantiere è di 10,5 miliardi di euro. Quindi il totale per l'intera serie World Class è di 30 milioni di euro se si somma l’investimento delle due in costruzione e delle due che già navigato, La Msc World Europa e la Msc World America. Tra il 2029 e il 2031 - ha sottolineato Vago - la sola costruzione delle World class 7 e 8 genererà un aggiuntivo, monte ore di lavoro di 20 milioni di ore lavorative sostenendo più di 3.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Presi insieme, il nostro ordine di quattro nuove navi di quest'anno rappresenterà in totale 40 milioni di ore lavorative e più di 6.000 posti di lavoro. Lasciatemi dire grazie a Laurent Castaing, direttore generale dei Cantieri dell’Atlantico e a tutti i lavoratori. E, lasciatemi ringraziare il nostro team tecnico guidato da Emilio La Scala”.

La World Class di Msc Crociere comprende Msc World Europa (vara nel 2022) e Msc World America (2025), Msc World Asia (arriverà nel 2026) e Msc World Atlantic (2027), oltre alle navi World Class 5, 6, 7 e 8 – che ancora attendono un nome – previste fino al 2031.

E veniamo alle cerimonie. Il Float out di Msc World Asia rappresenta una pietra miliare nel processo di costruzione della nave, poiché è la prima volta che l’unità tocca l’acqua e passa alla fase successiva dei lavori. Msc World Asia sarà consegnata a novembre 2026, pronta per navigare nel Mediterraneo. Da dicembre offrirà crociere di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale: Genova, Civitavecchia, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). Per le crociere dell’estate 2027, Napoli sostituirà la tappa di Civitavecchia.

Poi la Coin ceremony di MSC World Atlantic durante la quale le madrine della nave, in rappresentanza della compagnia di crociera e del cantiere, hanno posizionato le monete commemorative all’interno dello scafo come simbolo di benedizione e buon auspicio durante la costruzione. MSC World Atlantic entrerà in servizio nel 2027 e sarà impiegata nei Caraibi da Port Canaveral (Usa) per la stagione invernale 2027-28.

Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa della divisione crociere del Gruppo Msc, ha affermato: “La nostra prossima ammiraglia Msc World Asia oggi ha toccato per la prima volta il mare, tappa fondamentale nella costruzione di una nave. Tra poco più di un anno questo gioiello dei mari entrerà in attività effettuando crociere in partenza da ben tre porti italiani: Genova, Civitavecchia e Messina. E nell’estate 2027 partirà anche da Napoli ogni settimana. Una scelta che testimonia, ancora una volta la centralità del mercato italiano nelle strategie globali della Compagnia, con ricadute economiche sempre più significative sui territori coinvolti grazie all’arrivo programmato di turisti, distribuiti durante tutto il periodo dell’anno. Al contrario di quanto spesso erroneamente si pensa, si tratta di un turismo altospendente, di qualità e con una buona propensione al viaggio, pertanto le amministrazioni locali più lungimiranti si stanno organizzando sempre al meglio per accogliere i crocieristi in modo da convincerli a tornare al più presto per una vacanza più lunga e approfondita”.