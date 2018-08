Otam, svelato il design dell’85 GTS, yacht one-off di 26 metri che volerà sull’acqua a 45 nodi

GENOVA - Non sarà varato prima di giugno 2019, ma il progetto è stato definito in tutti i dettagli e la costruzione è stata avviata nei capannoni della OTAM, a Genova, dove le costruzioni di yacht esclusivi, anche esemplari unici, rappresentano una consuetudine. Il discorso riguarda l’OTAM 85 GTS, yacht planante di 26 metri, che sarà in grado, con due motori MTU da 2600 hp e Arneson Drives, di volare sull’acqua alla velocità massima di 45 nodi (38 di crociera) assicurando nel contempo un lusso e un comfort degni della consolidata tradizione del miglior Made in Italy nautico.

60 anni d’esperienza. L’OTAM 85 GTS si profila come la naturale evoluzione di un processo evolutivo sviluppatosi in 60 anni di lavorazioni mirate a costruire imbarcazioni sportive e performanti, rigorosamente custom e realizzate utilizzando i materiali più diversi, dalla vetroresina all’alluminio. Basti citare, in proposito, i recenti OTAM 58 HP Crazy Too (super tender totalmente nero del 50 metri Heesen Crazy Me) e gli OTAM 80 HT Millennium Mr Brown e Mystere, capaci di superare i 50 nodi.

Ricerca e sviluppo. «La genesi del nuovo 85 GTS risale al Cannes Yachting Festival dello scorso anno», spiega Matteo Belardinelli, responsabile comunicazione del cantiere. “Stavamo presentando l’OTAM 80, che ha suscitato grande interesse per le sue prestazioni e per la seconda master suite a tutto baglio posizionata a centro barca, ma diversi clienti hanno espresso interesse per una versione differente di quello yacht, che è stato dunque il punto di partenza per il nostro reparto di ricerca e sviluppo».

Ali di gabbiano. Da questa fase di studio iniziale è emerso un concept futuristico, con aperture ad ali di gabbiano ispirate al design delle supercar. Un facoltoso cliente ne è rimasto affascinato al punto da ordinare la barca al cantiere genovese. Ma a una condizione: che venisse rivisitato il profilo troppo aggressivo. Per questo motivo sono state concordate alcune modifiche dello styling, suggerite dall’architetto francese Joseph Dirand, che sta collaborando con OTAM per la personalizzazione degli interni e di alcuni dettagli esterni, studiati per fare in modo che la barca risulti adatta al ruolo di Day Boat per la proprietà estiva dell’armatore.

Spazio e comfort. La poppa che conduce alla grande piattaforma bagno assicura dunque un accesso sempre comodo per tutti gli ospiti e la forma dell’hard top semi-open protegge gli spazi serviti da bar e mobile cucina per pranzi e cene all’aperto. Eppure, la vera rivelazione a bordo dell’85 GTS è lo spazioso layout interno, con le due grandi cabine con bagno privato a prua e a centro barca, oltre alla pratica cucina e al salotto/dinette contrapposto (sono dislocate a prua due cuccette per l’equipaggio con accesso indipendente).

Sinergia con l’armatore. «L’esperto cliente che ci ha ordinato la barca ha avuto diverse imbarcazioni di serie, ma ora vuole uno yacht che possa essere veramente realizzato su misura sui suoi desideri e con il suo stile» ha aggiunto Belardinelli, sottolineando che la scelta di OTAM si spiega con il fatto che «è un cantiere in grado di lavorare senza problemi assieme al designer dell’armatore». L’obiettivo concordato è realizzare un prodotto one-off il cui design combini qualità costruttiva, stile personale e alte prestazioni. E non c’è motivo di dubitare che venga centrato.