Palermo-New York in gommone attraverso i ghiacci del Nord Europa. La nuova avventura di Sergio Davì

MIAMI - Partenza da Palermo e arrivo a New York a bordo di un gommone di 11 metri, navigando prevalentemente in solitario, attraverso una rotta che prevede passaggi alle Isole Baleari, Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, Isole Farøe, Islanda, Groenlandia, Canada, USA, per un totale di circa 6600 miglia da coprire in 75 giorni (soste incluse) distribuite in 24/30 tappe, per 500/600 ore di navigazione.

E’ questo il piano dell’ICE RIB CHALLENGE, la nuova avventura del gommonauta siciliano Sergio Davì, in programma per maggio 2019 e presentata in Florida, in occasione del Miami Boat Show, assieme ai partner di Suzuki Marine, che mettono a disposizione due motori da 350 cavalli, i DF350A (V6 da 4,4 litri), gli unici al mondo dotati di un sistema di propulsione a doppia elica controrotante.

Il battello a bordo del quale navigherà Davì è invece il Prince 38 della Nuova Jolly, ribattezzato per l’occasione Nautilus Explorer, appositamente allestito per la navigazione oceanica d’avventura e dunque dotato di componentistica d’eccellenza a marchio Quick e sistema di navigazione e controllo Simrad, completo di display multifunzione NSS, pilota AP44 e apparati di comunicazione RS.

“Seguirò una rotta tra i ghiacci dell’Islanda e della Groenlandia” ha detto Davì, spiegando che tra gli obiettivi del raid c’è la sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino, con particolare attenzione alla lotta contro ogni forma di inquinamento da plastiche. A tale scopo, si profila di rilievo la partecipazione dell’IAS-CNR (Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino che fa capo al Consiglio Nazionale delle Ricerche) che condurrà specifiche ricerche sulla presenza di microplastiche nelle acque, sia oceaniche che mediterranee.

Ma la ICE RIB CHALLENGE – è stato spiegato dai promotori di CCM (Ciuri Ciuri Mare) – “è anche promozione culturale e territoriale dei Paesi coinvolti e soprattutto ambasciatrice della Sicilia nel mondo”. L’impresa è infatti patrocinata dalla Regione Sicilia, attraverso l’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo.

Per la prima volta Davì non avrà con sé un vero e proprio equipaggio. Il gommonauta siciliano intende compiere l’impresa prevalentemente in solitaria, con alcuni avvicendamenti “a staffetta”. Decisione legata a ragioni di diversa natura: sicurezza, difficoltà, responsabilità. “Per un’impresa del genere – dice Davì - occorrono capacità organizzative, esperienza di navigazione, spirito d’avventura, ma anche tanto coraggio”.

Chi vorrà, potrà seguire l’impresa real time attraverso un tracking link, che sarà attivato e pubblicato a ridosso della data partenza da Palermo, e potrà tenersi aggiornato attraverso il sito della CCM e le pagine social. A breve sarà anche possibile scaricare l’app Sergio Davì Adventures, con la quale essere costantemente aggiornati su tutte le novità e gli eventi della nuova transoceanica in gommone da Palermo a New York.