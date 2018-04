A Palma di Maiorca apre il Salone delle Baleari: marchi italiani in prima fila

PALMA DI MAIORCA - La primavera della nautica si prepara a vivere un momento magico alle Baleari, per la precisione a Palma di Maiorca, dove è in programma, dal 27 aprile al primo maggio, la 35ma edizione del Boat Show dell’isola: un salone internazionale di medie dimensioni, al quale partecipano 260 espositori, con 600 barche, 300 delle quali esposte in acqua, le altre a terra.

Charter in primo piano. Di particolare rilievo è la sezione riservata ai super yacht (un’ottantina di imbarcazioni di lusso tra i 24 e i 45 metri), dedicata prevalentemente al charter. Il salone di Palma rappresenta infatti un appuntamento importante per gli operatori del settore, che quest’anno potranno contare tra l’altro su una novità significativa in materia di turismo estivo: a Palma è entrato infatti in vigore il divieto di affittare le case private ai turisti. Il noleggio di una barca potrebbe rappresentare dunque una valida alternativa, anche se i clienti dovranno mettere in preventivo costi maggiori e drastiche riduzioni dei periodi di permanenza.

Ferretti punta all’Europa. Al Boat Show di Palma reciterà un ruolo da protagonista Ferretti Group, che pur avendo aperto sin dal 2014 un ufficio di rappresentanza nella capitale delle Baleari partecipa per la prima volta al Salone spagnolo. L’obiettivo è rafforzare la propria presenza in quest’area del Mediterraneo che può rappresentare una fetta importante del mercato europeo. Lungo le banchine del Moll Vell di Palma vengono dunque esposti sei modelli di quattro marchi diversi: i Ferretti 550 e 850, i Riva Virtus 63 e Perseo 76, il Pershing 5X e l’Itama 62.

Arcadia rinnova gli arredi. Espone nella sezione super yacht anche Arcadia, il cantiere specializzato in imbarcazioni eco-friendly a basso impatto ambientale, che nell’occasione presenta una versione aggiornata dell’A85, yacht di 26 metri circa con il quale viene valorizzata ai massimi livelli la collaborazione avviata con fornitori che rispondono ai nomi di Artemide, B&B Italia, Cassina, Dedar, Flexform, Flos, Nahor, Poltrona Frau: il meglio per la valorizzazione degli interni e degli arredi di bordo, con scelte mirate di divani, poltrone, lettini, tavoli, tende, lampade, per non dire delle selezioni di marmi e tessuti. “Il tutto è frutto di otto anni d’esperienza in cui abbiamo ricercato sempre il meglio per estetica e funzionalità”, ha ricordato Francesco Ansalone, responsabile marketing e comunicazione del cantiere.

L’Hi-Tech di Anvera. Oltre ai produttori di yacht sono di scena a Palma anche altri brand italiani in grado di rappresentare al meglio la reputazione della nostra cantieristica. Tra questi spicca LG-Yacht, che in attesa di svelare il nuovo Anvera 48 (debutterà al Versilia Yachting Rendez-vous del 10-13 maggio) ha deciso di portare a Palma il noto Anvera 55, super battello pneumatico di 16,5 metri costruito interamente in fibra di carbonio e caratterizzato da un design innovativo, che combina al meglio lo spirito sportivo e prestazionale dell’imbarcazione con inusitate doti di comfort e qualità della vita a bordo.

Immancabile EVO Yacht. Altro valido esponente dell’innovazione applicata alla nautica da diporto è EVO Yacht, cantiere napoletano con una spiccata vocazione all’internazionalizzazione, come dimostrano le presenze in alcune delle più importanti manifestazioni fieristiche organizzate all’estero. Dopo la passerella al Croazia Boat Show (Spalato 11-15 aprile) e la successiva presenza negli Usa, lungo la West Coast californiana, al Newport Boat Show (19-22 aprile), EVO Yacht è rientrato in Europa per partecipare sia al Napoule Boat Show (26 aprile-1 maggio a Mandelieu), sia al concomitante Palma Boat Show. Al Salone spagnolo EVO Yacht presenta la versione Center Console del noto day cruiser EVO 43.

Sardegna in vetrina. Ma in campo non ci sono soltanto i cantieri e le loro barche: all’evento maiorchino ha deciso di presentarsi anche Assonautica Nord Sardegna, che in collaborazione con Assonat si pone l’obiettivo di ripetere il successo riscontrato al Salone di Parigi, allestendo nell’area dei super yacht uno stand destinato ad attirare l’attenzione sulla Sardegna, sulle sue coste e sul suo splendido mare. Gli operatori del charter, infatti, hanno tutto l’interesse a conoscere itinerari interessanti per le crociere dei propri clienti e la Sardegna può rappresentare dunque una meta privilegiata per coloro che partono dalle Baleari.

L’unione fa la forza. In occasione del tradizionale aperitivo “Marinas in Sardinia”, momento clou della kermesse, Assonautica presenterà il progetto Cambusa e con gli operatori sardi racconterà il territorio del Nord Sardegna mentre l’Assonat descriverà i vantaggi dei Marina Resort secondo le direttive del nuovo Codice della nautica. Coinvolti all’evento spagnolo sono il Marina di Siffre di Carloforte, Marina degli Oristanesi, Nautica Pinna di Bosa, Aquatica e Consorzio di Alghero, Marina di Stintino, Asinara Marina e RG Marine DI R.Ledda di Porto Torres.