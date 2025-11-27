Pardo Yachts si “converte” ai fuoribordo: in arrivo il 43R, versione sportiva (ma anche spaziosa) da 50 nodi

Dopo la presentazione, nei principali saloni nautici di fine anno (Cannes, Genova, Fort Lauderdale) e la vittoria del prestigioso Design Innovation Award 2025, il nuovo Pardo 43 prenota un posto di primo piano anche nel panorama nautico del 2026, grazie all’arrivo della versione fuoribordo. Che si chiamerà Pardo 43 R, ma non sarà un banale aggiornamento di gamma. Da Forlì, sede del cantiere romagnolo, fanno sapere infatti che il Pardo 43 in versione outboard sarà una sorta di supercar del mare, in grado di distinguersi per il design iconico, la libertà a cielo aperto, la potenza (fino a 600 cavalli, con due motori da 300 o tre da 200) e le prestazioni (fino a 50 nodi di velocità massima).

“Con questa versione fuoribordo del nostro day cruiser – informa il cantiere – viene ridefinito il concetto di performance. Con una carena studiata per la velocità e fino a tre motori Mercury per complessivi 600 cavalli, la versione outboard del Pardo 43 esalta stile, comfort e prestazioni, valori imprescindibili per il nostro brand”.

La nuova versione del Pardo 43 misura 15 metri (per la precisione 14,93) con baglio massimo di 4,20. Conserva l’iconico stile walkaround, ma guadagna – secondo le informazioni del cantiere - una carena dedicata che assicura un comportamento dinamico degno di un’imbarcazione sportiva.

Tutto ciò conservando la prua inversa e le linee tese, elementi di stile che definiscono un carattere deciso, ma fedele al DNA del cantiere: design pulito, volumi vivibili, finiture sartoriali e massima cura funzionale. “In navigazione o all’ancora – dicono in casa Pardo - il nuovo 43 R catturerà lo sguardo promettendo un’esperienza intensa, sicura e intuitiva, pensata per armatori che vogliono emozioni vere e un’eleganza che non ha bisogno di urlare”.

Conservando l’impostazione walkaround su un unico livello, la versione fuoribordo del Pardo 43 si rivela ideale per muoversi in coperta con fluidità e sicurezza. A prua spicca la lounge con panca fronte mare e grande prendisole; a poppa si fa apprezzare un’ampia zona conviviale con divani ergonomici e tavolo estendibile che, abbattuto, diventa un secondo solarium. Il T-Top in carbonio, perfettamente integrato al parabrezza, offre ombra e continuità visiva; il bimini elettrico (opzionale) estende la copertura verso poppa.

Le motorizzazioni fuoribordo – vale la pena sottolinearlo - enfatizzano il look sportivo: camminamenti ampi, tientibene integrati e superfici antiscivolo sostengono un utilizzo reale, elegante e funzionale tutto il giorno.

Sottocoperta, poi, la barca sorprende per luminosità e pulizia formale. Materiali selezionati, tessuti e legni pregiati raccontano il Made in Italy, mentre le grandi finestrature a scafo accentuano il dialogo col mare. La dinette offre due configurazioni: letto matrimoniale fisso oppure soluzione trasformabile per alternare convivialità e notte. La seconda cabina ospita due letti singoli con armadiature funzionali; il bagno, ampio, integra doccia con seduta. L’impostazione da fuoribordo libera volumi utili e – secondo le anticipazioni del cantiere - ottimizza gli stivaggi, rendendo l’abitabilità superiore alla media di categoria. Secondo il cantiere “è una barca capace di emozionare chi la guida, ma anche di offrire spazio e comfort per giornate di mare piacevoli, comode e sicure con famiglia e amici”.

Tra i plus annunciati ci sarà anche, per il nuovo Pardo 43, il configuratore 3D ad alta definizione. Consentirà un’esperienza immersiva che permette di esplorare ogni dettaglio della barca e personalizzarla in tempo reale. Una volta scelta la versione preferita (entrobordo o fuoribordo) sarà possibile, infatti, combinare colori, carena e coperta, selezionare finiture, teak e interni secondo lo stile preferito. E sarà possibile seguire l’avanzamento dei lavori in tempo reale, dettaglio per dettaglio.