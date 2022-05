Partito da Montecarlo il tour del nuovo Wallypower 58: dal 28 maggio sarà una delle star del Salone di Venezia

ANCONA - Tra maggio e giugno è tutto un fiorire di iniziative mirate a promuovere il lancio di nuovi prodotti nautici. Tra saloni ed eventi privati è un continuo vernissage, fatto di anteprime e di promesse. In questo quadro, uno dei tour più attesi è quello dedicato al lancio del nuovo Wally 58, prodotto più recente del cantiere leader mondiale dell’innovazione fondato negli anni 90 a Monaco da Luca Bassani e oggi parte integrante di Ferretti Group.

Nel quartier generale della super holding del made in Italy nautico è stato deciso infatti di esibire il nuovo prodotto in giro per l’Europa, cominciando il tour da Montecarlo, dove la barca è in mostra dal 12 maggio e vi resterà fino al 29; si proseguirà poi per Venezia, dove reciterà un ruolo da star nel Salone in programma dal 28 maggio al 5 giugno, per poi trasferirsi a Saint Tropez (12–15 giugno), Barcellona (17–19 giugno) e infine Ibiza (21–27 giugno).

Il nuovo 58 segna l’inizio del rinnovamento dell’iconica gamma Wally, senza tuttavia tradire i consolidati punti di forza del marchio, da sempre distintosi per l’originalità del design. A tal proposito vale la pena sottolineare che la sovrastruttura del Wallypower 58 incarna alcune delle più riconoscibili caratteristiche del DNA Wally, come le vetrate avvolgenti e senza montanti, passauomo larghi e profondi e ampie aree sociali a contatto con l’ambiente circostante. Tutto ciò restando al tempo stesso riparate dal sole, dal vento e dagli spruzzi.

Come il Wallypower 118, inoltre, anche il nuovo 58 è caratterizzato da linee pulite ed essenziali dominate dal doppio spigolo nello scafo e dalle innovative prese d’aria. Quanto all’interno, è inondato di luce naturale dall’alto, il che ha permesso di evitare le tradizionali finestrature a babordo o a dritta.

Secondo le anticipazioni fornite dal cantiere, il layout del pozzetto è facilmente modulabile per adattarsi a ogni condizione climatica, mentre il prendisole regolabile di poppa offre diverse opzioni per accogliere quattro adulti. A poppa, le murate abbattibili aumentano lo spazio in coperta fino a 25 metri quadri. La piattaforma idraulica ha una duplice funzione: consente un accesso facile e sicuro al mare e lo stivaggio di watertoys e tender. La passerella idraulica Wally è inclusa tra le dotazioni standard.

A bordo della nuova barca il layout degli interni è stato pensato all’insegna della flessibilità per un massimo di quattro ospiti. I layout includono il salone doppio a tutto baglio e il flexi-guest che fornisce una cabina ospiti aggiuntiva, che però può essere a sua volta sostituita da una cuccetta equipaggio con bagno privato.

Il sistema di propulsione Volvo IPS è dotato di un software per gestire il joystick di manovra, il posizionamento dinamico e Assisted Docking. E’ inoltre possibile scegliere tra varie potenze di motorizzazione con la possibilità di superare i 30 nodi di velocità nell’andatura a lungo raggio. Il cantiere ha scelto la configurazione tripla per avere un pescaggio ridotto, mentre la carena a V ultraprofonda promette di assicurare stabilità anche nelle condizioni meteomarine più dure.