Performance e affidabilità, Suzuki migliora ancora i fuoribordo DF

MISANO - Andare per mare in sicurezza, protetti da motori affidabili e performanti. Suzuki nella due giorni di Misano ha puntato moltissimo sui motori marini, sulla inconfondibile qualità che la S significa in questo settore, sulla specificità di un marchio che trionfa nei cambi e piace come prima motorizzazione. D’altro 60 anni di attività significano tanto anche come affezione. E allora i clienti vanno curati e accuditi, questo è la mission di Suzuki, questo il terreno dove la sfida con i competitor si fa più interessante.

La serie DF per il 2025 presenta il 200, il 225 e il 250 con ulteriori miglioramenti tecnici ed estetici. Cominciamo col dire che il cuore di questi propulsori è un’unità Suzuki 4 tempi da 3.6 litri con architettura V6 a bancate inclinate di 55°, declinato in tre potenze: 250, 225 e 200 Hp.

La prova in mare di questi motori conferma la comprovata affidabilità. Si tratta di motori che Suzuki dichiara in grado di funzionare anche in ambienti difficili ed estremi, garantendo al contempo un’eccellente efficienza nei consumi.

Le prestazioni dei Suzuki DF250, DF225 e DF200, favorite dagli alti valori di coppia erogata sin dai bassi regimi. E qui entrano in gioco anche una serie di miglioramenti tecnologici, a partire dal design della calandra, ora più compatta. Il disegno è stato studiato per includere un nuovo sistema di ingresso dell’aria che riduce la presenza di spray salino e particelle d’acqua dai condotti. Ne consegue una migliore combustione, preservando maggiormente l’unità termica dalla corrosione e dall’usura. Parlando di aspirazione, è stato introdotto il sistema Suzuki Multi-Stage Induction, con collettori di aspirazione multistadio che agevolano l’ingresso della giusta quantità di aria nei cilindri a seconda del regime di rotazione, per un rendimento ottimale del motore a tutti i regimi.

Inoltre, tra le innovazioni che portano in dote i tre modelli, c’è il sistema di avviamento senza chiave, di derivazione automobilistica, Suzuki Keyless Star System e l’Automatic Trim ossia il controllo automatico dell’inclinazione del fuoribordo rispetto allo specchio di poppa. Questo consente di mantenere l’assetto della barca sempre centrato, tale da migliorare la sicurezza, il comfort e soprattutto il consumo di carburante. I prezzi? Da 20.550 a 21.850