Perini Navi, venduta E-volution: veliero di 42m hi-tech che naviga anche con motorizzazione ibrida

VIAREGGIO - Bella, grande, elegante, innovativa. Così sarà l’E-volution, la barca di 42 metri che Perini Navi, specialista in super yacht a vela, sta costruendo nel cantiere di Viareggio per un armatore interessato all’hi-tech del made in Italy nautico, ma anche alla sostenibilità ambientale: un obiettivo, questo dell’eco-compatibilità, che l’imbarcazione di Perini perseguirà non solo navigando a vela, ma anche attraverso un sistema di propulsione ibrida che combina un motore diesel principale con un motore elettrico.

L’innovazione, del resto, è sempre stata uno dei valori principali di Perini Navi. Basti dire, in proposito, che il fondatore del cantiere, Fabio Perini, 35 anni fa avviò l’attività nei capannoni di Viareggio con l’obiettivo di rivoluzionare la vela avvolgibile e i sistemi di controllo.

Realizzata interamente in alluminio e armata a sloop, questa imbarcazione di 42 metri è frutto di un progetto ideato da Franco Romani, noto designer di Perini Navi, in collaborazione, per l’architettura navale, con lo studio americano Reichel/Pugh Design, società di progettazione di yacht con sede a San Diego, California, che dalla fine degli anni 90 si è conquistata fama e gloria anche in molte competizioni importanti, tra cui la Coppa America. E non solo: i progetti di John Reichel e Jim Pugh detengono numerosi record, tra i quali spicca quello della Sydney-Hobart.

La nuova imbarcazione di Perini Navi appartiene alla linea E-volution, il cui nome racchiude una delle grandi innovazioni realizzate dal cantiere: “E” sta per elettrica, e per questa barca, infatti, il cantiere ha sviluppato, come detto, un innovativo sistema di propulsione ibrida che combina un motore diesel principale con un motore elettrico, a conferma dell’impegno a favore della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del mare. Al momento non sono stati forniti altri dettagli sulla potenza, sulle prestazioni e sull’autonomia, ma è fuor di dubbio che si tratti di un progetto estremamente interessante, destinato ad aprire una pagina nuova nel mondo della nautica di lusso.

Il concetto di E-volution riguarda anche lo stile - caratterizzato da linee contemporanee e filanti - il comfort e le prestazioni veliche. In proposito, il cantiere viareggino fa sapere che “il progetto prevede un piano velico potente, di facile gestione, con vele laminate e con albero, boma e sartiame in fibra di carbonio”.

Top secret il nome del fortunato acquirente, ma si sa che è un armatore italiano esperto e appassionato. E Lamberto Tacoli, presidente e amministratore delegato di Perini Navi, ha sottolineato, in proposito, come “la scelta confermi che la qualità, lo stile e le performance delle nostre barche affascinano e soddisfano anche i clienti più preparati ed esigenti”.

“Il super yacht E-volution – ha tenuto a ricordare ancora Tacoli - fa parte di una nuova gamma di prodotti alla quale abbiamo lavorato nell’ultimo anno e che sta riscuotendo successo sul mercato. L’innovazione è sempre stata uno dei valori principali di Perini Navi e sull’innovazione intendiamo continuare a lavorare negli anni a venire, per offrire ai nostri clienti barche sempre più performanti e dallo stile unico”.

Attualmente i piani di produzione di Perini prevedono la realizzazione di sei imbarcazioni, tre a vela e tre a motore. Nel dettaglio, oltre al succitato 42 metri E-volution, sono in cantiere un 60 metri a vela ketch; un 47 metri a vela sloop; un 25 metri a motore “Eco-tender”; un 53 e un 56 metri a motore. Fino ad oggi il cantiere di Viareggio ha varato 62 yacht, tra cui 59 barche a vela e tre a motore.