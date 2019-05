Perotti (Sanlorenzo) tuona a Viareggio: «Uniti per battere Cannes». Ucina annuncia: «Genova 2019 già in crescita»

ROMA - I dati economici dicono che il Made in Italy della nautica da diporto è in buona forma: in crescita export, ordini, mercato interno, occupazione, contributo al Pil; confermato il più elevato moltiplicatore fra i comparti dell’economia del mare (per ogni addetto della produzione se ne attivano 7 nella filiera e ogni euro della produzione ne attiva in media altri 5,9) e sempre vivace l’impegno nell’innovazione dello stile e della tecnologia, come dimostrano premi e riconoscimenti attribuiti da qualificate giurie internazionali.

Ma il settore, nonostante le aperture al dialogo degli ultimi mesi, continua a marciare sul doppio binario della rappresentanza bipolare: da una parte Ucina, fedelissima a Genova, e dall’altra Nautica Italiana, che ha appena celebrato il suo terzo Versilia Yachting Rendez-vous a Viareggio.

Proprio a Viareggio uno degli esponenti più autorevoli della nautica d’alta gamma, quel Massimo Perotti (Sanlorenzo Yacht) che è rimasto fedele a Ucina ma non ha voluto rinunciare ad esporre i suoi gioielli in Versilia, ha posto una volta di più il problema all’attenzione generale. Lo ha fatto durante una tavola rotonda dedicata alla “comunicazione dell’eccellenza italiana tra artigianalità e innovazione”, nel corso della quale ha detto, senza tanti giri di parole, che “il comparto comunica l’eccellenza nautica attraverso due associazioni e due saloni, favorendo in questo modo Cannes. Se il settore scegliesse di organizzare in Italia il più importante salone del mondo, a Genova, o a Viareggio, o a Venezia… verrebbero tutti da noi, in Italia”.

Per dare forza al proprio intervento, Perotti ha portato l’esempio della Design Week di Milano, manifestazione che ha sottratto visitatori ad un analogo evento organizzato a Colonia. “Milano ha investito su se stessa, diventando la capitale mondiale del design, i visitatori lo hanno capito e Colonia è finita, sparita. I costruttori italiani della nautica – ha aggiunto Perotti - dovrebbero avere il coraggio di disertare Cannes per un anno e rimanere in Italia per vedere l’effetto che fa”.

Impegnati, come d’obbligo, a dialogare con la politica, gli organizzatori del Versilia Yachting Rendez-vous hanno ricevuto con tutti gli onori il ministro Toninelli. Il quale, dopo una breve sosta davanti alla sede della locale Capitaneria di Porto, ha continuato la sua visita ammirando yacht e super yacht in esposizione e visitando i cantieri Benetti e Perini Navi. L’esponente del Governo è salito a bordo di alcune imbarcazioni e ha stretto la mano ai titolari dei cantieri e agli operai. Al suo fianco, nel ruolo di “padrone di casa”, il presidente di Nautica Italiana e di Perini Navi, Lamberto Tacoli.

Nelle stesse ore, a Genova si lavorava in totale autonomia su un altro fronte politico: il 10 maggio, infatti, nella sede di Ucina è stata ospitata una rappresentanza di candidati alle imminenti elezioni europee del 26 maggio. All’incontro, nato dalla collaborazione fra Ucina e Confindustria Bruxelles, hanno partecipato i parlamentari europei uscenti Tiziana Beghin (M5S) e Massimiliano Salini (Forza Italia) e i neo candidati Giovanni Berrino (FdI), Marco Campomenosi (Lega), Massimiliano Grimaldi (FI) e Alberto Pandolfo in rappresentanza dei candidati del PD.

I politici sono stati accolti dai vice presidenti di Ucina Confindustria Nautica Andrea Razeto e Piero Formenti, rispettivamente presidente di ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) e di EBI (European Boating Industry). Con loro il direttore Marina Stella, il responsabile dei rapporti Istituzionali Roberto Neglia e il numero uno dell’Ufficio Studi Stefano Pagani Isnardi.

L’incontro si è concluso con la firma di un “Contratto per la nautica” che prevede l’impegno, ognuno in base ai propri convincimenti politici, a promuovere la crescita del settore, il sostegno all’export, lo sviluppo della nautica sociale e del turismo nautico, il sostegno a progetti per l’ambiente. “Abbiamo coinvolto i politici in quanto è nostro compito – ha tenuto a ricordare la presidente di Ucina, Carla Demaria - promuovere e difendere il settore, farlo significa difendere il bene economico della nazione”.

Inutile dire che nell’incontro con i candidati alle Europee i rappresentanti di Ucina hanno tenuto a ricordare i temi prioritari per la filiera su cui si sta lavorando. Tra questi, le concessioni demaniali dei porti turistici, la promozione della nautica sociale, la navigazione nelle acque interne, le attività commerciali, il regime di esenzione per l’altomare, le semplificazioni doganali fino alla certificazione AEO (operatore economico autorizzato), il sostegno all’export, la crescita del leasing nautico e la tutela e la promozione del Salone di Genova.

Proprio sugli ultimi due temi (leasing e Salone di Genova), Assilea e la stessa Ucina hanno diffuso notizie incoraggianti: “L’andamento del primo trimestre 2019 – ha detto il presidente di Assilea Enrico Duranti – conferma l’effetto positivo generato dall’edizione 2018 del Salone, con una crescita del 25% dei contratti e del 39,2% del valore dello stipulato”. Sul fronte dell’evento fieristico del 19-24 settembre, Ucina ha comunicato che “la prima fase delle iscrizioni si è conclusa con oltre il 92% dei 951 espositori del 2018 già impegnatosi a definire gli spazi, i prodotti e le novità, e con un aumento delle richieste dall’estero del 26%”.

Anche la 59ma edizione del Salone di Genova sarà multispecialista, con prodotti e servizi sviluppati su quattro settori: yacht e superyacht, vela, motorizzazioni fuoribordo e imbarcazioni pneumatiche, accessori e componentistica. E ancora: sarà utilizzata la totalità dello spazio disponibile (115mila metri quadri di spazio in acqua e 110mila a terra) con nuove soluzioni tecniche individuate per far fronte all’aumento delle richieste, dall’estensione dei pontili all’ottimizzazione di alcune aree all’aperto.