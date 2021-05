Pershing, avanti tutta con il 6X: volerà sull’acqua a 48 nodi senza trascurare eleganza e comfort

MONDOLFO - Non sono state ancora ufficializzate le date del varo dell’esemplare numero 1 né della presentazione ufficiale, ma il progetto del Pershing 6X è stato definito in tutti i dettagli a conclusione del lavoro svolto dal Comitato Strategico di Prodotto di Ferretti Group, guidato da Piero Ferrari, lo studio di design di Fulvio De Simoni e la Direzione Engineering del Gruppo. E dalla sede di Mondolfo sono trapelate le prime notizie sui contenuti di questo ennesimo progetto destinato ad arricchire la gamma Pershing, il brand del Gruppo Ferretti che da sempre privilegia sportività e prestazioni, con cruiser e coupé che non temono confronti nella fascia di mercato tra 15 e 40 metri.

Il nuovo progetto prevede una barca in vetroresina dalla forma affusolata, lunga 18,94 metri (62 piedi), larga 4,80, in grado di volare sull’acqua fino alla velocità massima di 48 nodi (42 di crociera), grazie a una carena performante e alla spinta di una coppia di MAN V12 con potenza di 1550 hp. Tutto ciò – sia chiaro – a bordo di un’imbarcazione di grande fascino, elegante e confortevole come si conviene a uno yacht di lusso.

Vale la pena sottolineare, infatti, che il layout prevede tre cabine - armatoriale, vip a prua e ospiti a dritta - e tre bagni con doccia separata (il bagno ospiti - con duplice ingresso, dalla cabina e dalla lobby del piano mezzanino - funge anche da day toilet). Sulla murata di sinistra si trova invece la cucina, strategicamente posizionata per accogliere diverse fonti di luce naturale, tra cui un’apertura sul cielino soprastante. Soltanto per il mercato americano verrà proposto un allestimento con due cabine - armatoriale e vip – in modo da privilegiare lo spazio nell’area living. Ovviamente non manca una cabina marinaio, a cui si accede dal pozzetto, con letto singolo e bagno integrato.

Un elemento distintivo è rappresentato dai nuovi oblò rettangolari, sempre più simili a vere e proprie finestre, come vuole la tendenza del momento (“imposta” dai designers alla moda, che ormai hanno ripudiato i tradizionali oblò circolari). I materiali previsti negli ambienti interni sono in perfetto stile Pershing, con ampio uso di essenze e laccati per i mobili, parquet sui pavimenti, pelli Mastrotto e Poltrona Frau, e pannelli a specchio nella cabina armatoriale. L’impianto d’illuminazione prevede nuove barre led orizzontali nel cielino, in armonia con il decor dell’ambiente fondato sull’alternanza di superfici lisce e ondulate. Luci artificiali a parte, le succitate grandi vetrate a scafo sono studiate per inondare di luce naturale tutti gli ambienti sottocoperta.

Insomma, saprà essere anche elegante, confortevole e persino sofisticato questo yacht che il cantiere definisce “sfacciato e sfidante”, in quanto capace di esprimere la parte più audace e temeraria del brand, quella che conquista da sempre gli amanti delle emozioni a pelo d’acqua. Sarà uno yacht compatto l’X6, ma non per questo incompleto: in meno di 20 metri sarà racchiuso tutto il meglio dell’avanguardia tecnologica del cantiere, sfruttando il family feeling con gli altri modelli della generazione X.

Sul ponte principale la novità riguarda la plancia di comando, che presenta due monitor da 19’’ inseriti in un cruscotto unico con pannelli in fibra di carbonio e timoneria elettroidraulica. Sarà inoltre disponibile un’innovativa funzionalità di joystick accoppiato al surface drive, che offre diverse modalità di utilizzo avanzate tra cui l’easy handling che permette una manovrabilità in porto e in acque ristrette a dir poco rivoluzionaria. Un grande tettuccio apribile sarà collocato sopra la plancia.

Inutile dire che il progetto prevede adeguati spazi vivibili all’aperto: spiccano in particolare le forme del grande prendisole di poppa e il tavolo in carbonio e teak dell’area dining in pozzetto, mentre a proravia si fa apprezzare una chaise longue con schienale reclinabile.

Per il momento non sono state fornite anticipazioni sugli spazi dedicati a tender ed eventuali toys, né è stato definito il prezzo. Ciò detto, è presumibile che potranno permettersi il lusso di acquistare il nuovo gioiello di Pershing soltanto coloro che siano in grado di spendere una cifra ben superiore al milione di euro. Basti ricordare, in proposito, che il “fratello minore” 5X (già in commercio da qualche anno) prevede un listino compreso tra 999.000 e 1.150.000 euro (IVA e optional esclusi).