Pershing GTX90, ecco come sarà lo yacht planante di 28 metri con fly di 33 metri quadri, 4 cabine e velocità di 35 nodi

Per ora è soltanto un progetto, ma l’imbarcazione è in avanzata fase di costruzione nella base di Ferretti Group a Mondolfo, nelle Marche, e presto sarà in mare con tutto il suo fascino fatto di eleganza e sportività: le qualità storiche di Pershing, il cantiere di Ferretti Group che da sempre si distingue per la capacità di produrre yacht fuori dal coro. Il riferimento è al nuovo GTX90, gioiello di 28 metri (per la precisione 27,90) di cui sono stati mostrati, finora, rendering indicativi dello stile, e fornite informazioni su motorizzazione e prestazioni.

Il progetto, a suo tempo avviato dalla precedente gestione di Ferretti Group, nasce dalla collaborazione fra lo studio Vallicelli Design e la Direzione Engineering del Gruppo. Una nota del cantiere dice che vengono valorizzati i volumi interni ed esterni. “Lo sportsbridge di 33 metri quadri – viene precisato - ha una superficie maggiore del 43% rispetto all’area media di imbarcazioni di pari dimensioni, e vengono superati gli standard della categoria, mantenendo prestazioni eccellenti e perfetta continuità tra gli ambienti”.

A giudicare dai rendering fatti circolare attraverso alcuni canali privilegiati, si fanno apprezzare il dritto di prua quasi verticale, la sheer-line continua e leggermente convessa, l’area poppiera del main deck con due terrazze laterali apribili: tutti elementi salienti del profilo e dell’organizzazione esterna. Completa quest’area un comodo garage, progettato per ospitare un tender e una moto d’acqua.

Negli interni, il main deck accoglie il salone, che sfrutta la configurazione widebody della sovrastruttura, l’area lounge e la plancia di comando. Al lower deck si trovano quattro cabine con 4quattro bagni; l’armatoriale full beam è a centro barca. In cantiere affermano con sicurezza, e con l’enfasi tipica dei lanci commerciali, che “nuove volumetrie, terrazze ampliate e una distribuzione che amplifica le possibilità a bordo rendono il nuovo Pershing GTX90 la sintesi di ciò che lo yachting non era mai stato”.

Più in dettaglio, sul main deck si accede all’area living interna tramite un’ampia porta a cinque ante - una fissa e quattro apribili - che permette di creare un open space continuo tra interno ed esterno. Il salone, sviluppato sfruttando la configurazione widebody della sovrastruttura, offre spazi generosi: sul lato sinistro, a poppa, trova posto una show-kitchen arricchita da un elegante e scenografico bancone bar, mentre sul lato opposto è collocato un tavolo da praqnzo in grado di accogliere fino a otto persone.

A centro barca si sviluppa l’area lounge, arredata con un ampio divano a L che, su richiesta, può essere sostituito da due divani indipendenti. A estrema prua del main deck si trova la plancia di comando, dotata di tre comode sedute e di un doppio accesso ai passavanti laterali che conducono all’area di prua.

La motorizzazione è affidata a due MAN V12 2200 abbinati a waterjet Castoldi TurboDrive 600 HCT. Quanto basta per raggiunge la velocità massima di 35 nodi e 30 nodi di crociera. Farà parte della lista degli optional l’installazione di due stabilizzatori giroscopici Seakeeper NG18. Come tradizione della gran parte dei cantieri nautici, non è stato comunicato il prezzo.