Pershing, varata la prima unità del GTX70, è un 22 metri con 3 cabine e 3 motori, in grado di volare a 35 nodi!

Pershing festeggia i 40 anni con il varo del nuovo GTX70, yacht planante di 22 metri (per la precisione 21,88) motorizzato con tre Volvo Penta da 900 cavalli ciascuno (totale 2.700!): quanto basta per assicurare velocità di punta di 35 nodi (30 l’andatura di crociera) a bordo di una barca in grado di offrire anche spazi confortevoli sia all’aperto sia sottocoperta, dove sono disponibili una cabina armatoriale e due cabine per gli ospiti, oltre ad un alloggio marinaio.

Varata il 19 marzo scorso nel porto di Fano, a due passi dal cantiere di Mondolfo dove è stata costruita, la nuova barca è frutto della collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group presieduto da Piero Ferrari, lo studio Vallicelli Design e la Direzione Engineering del Gruppo. Il risultato è uno yacht con baglio massimo di 5,42 metri, che unisce le tecnologie avanzate e il sapere artigianale, distinguendosi per la silhouette che si sviluppa su due ponti e uno sport-bridge, e per la capacità di offrire spazi interni ed esterni di dimensioni maggiori rispetto ad altri modelli di misura simile.

Le prime immagini diffuse dal cantiere mettono in risalto i tratti stilistici e le scelte cromatiche tipiche del marchio Pershing. Le linee ad arco, unite alla verticalità del dritto di prua, conferiscono al modello un’eleganza senza precedenti. Ma non solo. Il profilo leggermente convesso e senza candelieri corre da prua a poppa unendosi alle impavesate ai lati del pozzetto che, aprendosi, si trasformano in due terrazze incrementando notevolmente lo spazio vivibile dell’area beach “allestita” nella zona poppiera.

Grazie all’apertura delle terrazze laterali quest’area può raggiungere una superficie di 23 metri quadri, e a richiesta dell’armatore può essere anche arredata con un prendisole, così come appare sull’esemplare numero 1 appena varato. Altro elemento di spicco è la movimentazione “dual linear lift” della plancetta di poppa, che oltre ad allinearsi all’area beach per aumentare lo spazio vivibile, può essere utilizzata anche per varare una moto d’acqua o un tender.

La ricerca dello spazio emerge in tutta la sua importanza nel main deck, un vero e proprio open space continuo. Il pozzetto, che rimane completamente ombreggiato dallo sportfly, ospita un ampio divano a C e un tavolo. Come per il più grande Pershing GTX80, la zona lounge esterna si unisce con l’ambiente lounge interno tramite la cucina, anche grazie a una vetrata saliscendi a scomparsa presente nel mobile della cucina. Proseguendo verso prua, si percepisce l’importanza della sovrastruttura widebody, e la configurazione della zona living con due divani contrapposti a forma di L rovesciate conferisce una maggiore armonia allo spazio.

Lo sportbridge del Pershing GTX70, con una superficie di 16 metri quadri, presenta tre ampie zone dedicate al prendisole, all’area dining e alla plancia di comando. Su questo modello, tra l’altro, è stato introdotto l’innovativo bimini elettrico con archi in carbonio prepreg, selezionabile su richiesta, che consente di ombreggiare l’area dining e la plancia di comando.

Il ponte inferiore ospita 3 cabine e 3 bagni en suite, il cui layout – assicura il cantiere - garantisce un’ottimizzazione degli spazi per massimizzare il comfort degli ospiti anche nella zona notte. I colori per gli interni di questa prima unità sono stati scelti per esaltare i contrasti cromatici di diversi elementi, come il nabuk scuro dei divani accostato ai colori tenui del vicino corpo scale. Il cielino è decorato con tagli di luce LED in modo da garantire un’illuminazione diffusa in tutto lo spazio del ponte, elemento che viene ripreso anche nel lower deck.

Il Pershing GTX70 è equipaggiato con tre VOLVO PENTA D13 IPS1200 dalla potenza di 900 hp ciascuno che permettono di raggiungere una velocità massima di 35 nodi e una velocità di crociera di 30 nodi (dati preliminari). Una nota del cantiere informa che lo yacht è dotato della certificazione CE in categoria di progettazione A, la più sicura per imbarcazioni sotto i 24 metri.