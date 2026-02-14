Pescare Show, a Rimini i motori Suzuki per le nuove proposte nautiche

RIMINI - Suzuki da sempre vicina al mondo della pesca sportiva, al Pescare Show presenta una selezione della propria gamma di fuoribordo adatta alle esigenze dei fisherman, sia per l’impiego in mare sia per le acque interne. E poi tanti appuntamenti con i cantieri che scelgono motori Suzuki per presentare al mercato i loro modelli studiati proprio per offrire il massimo agli appassionati di pesca sportiva. Ed è in questo contesto che è sta svelata al pubblico la nuova gamma BSC B-Tec Fishing, progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei pescatori sportivi più evoluti. Pedana di poppa è grande abitabilità per un gommone che apre la produzione di una nuova gamma. Anteprima assoluta per la nuova gamma B-Tec del cantiere BSC, dunque, progettata specificamente per la pesca sportiva. Il primo modello sarà il BSC 79 Fishing, RIB lungo 7,96 metri con 3,20 metri di baglio, motorizzato Suzuki DF300AP Stealth Line.

E poi la nuova proposta di Tuccoli: il T250VMax e i primi rendering del nuovo fisherman Tuccoli T235 SF, modello entry level della neonata categoria Executive Sport vessel. Insomma al Pescare Show di Rimini, Tuccoli Marine segna una tappa fondamentale della sua crescita annunciando il debutto del nuovo T235SF. Si tratta del primo modello della gamma Executive Sport Vessel, una categoria che porta l'approccio dell'over-engineering professionale nel segmento dei 7 metri, offrendo una robustezza e una sicurezza certificate in Categoria B. A Rimini Suzuki ha messo in mostra la Stealth Line di fuoribordo: potenza che si guida ed eleganza che si distingue, declinata nelle potenze 150, 200, 300 e 350 Hp, pensata per imbarcazioni da pesca di maggiori dimensioni. Grazie alla possibilità di installazioni multiple, questi motori sono ideali anche per unità ben oltre i 10 metri di lunghezza.

Ed ecco i fuoribordo Suzuki Stealth Line si distinguono per l’esclusiva livrea Matte Black a finitura opaca e per l’adozione dei comandi Drive By Wire, che migliorano sensibilmente il feeling tra pilota e imbarcazione, a tutto vantaggio della precisione di guida. È per i senza patente ecco i DF40A EVO. Accanto ai propulsori ad alte prestazioni, Suzuki al Pescare Show anche con la gamma completa di fuoribordo dedicati ai piccoli natanti o utilizzabili come motori ausiliari, inclusi i modelli trasportabili e quelli appartenenti alla fascia “senza patente”. In questa proposta si colloca il Suzuki DF40A EVO, anch’esso caratterizzato dalla livrea Matte Black. Dal punto di vista tecnico, il DF40A EVO mantiene tutte le soluzioni che hanno decretato il successo commerciale dei 40 HP Suzuki.

“Questo fuoribordo - spiega Suzuki - adotta un’architettura a tre cilindri, che consente di ottenere uno dei migliori rapporti peso/potenza della categoria: con soli 102 kg nella versione a gambo corto, è attualmente il 40 HP più leggero sul mercato, con un vantaggio di circa il 10% rispetto ai principali concorrenti. Il motore utilizza una distribuzione DOHC a quattro valvole per cilindro, comandata da una catena pretensionata a bagno d’olio (Self Adjusting Timing Chain). Questa soluzione elimina la cinghia di distribuzione, incrementando l’affidabilità e riducendo i costi di manutenzione, un aspetto particolarmente importante per chi utilizza l’imbarcazione in modo intensivo, come spesso avviene nella pesca sportiva.

Il DF40A EVO integra inoltre il sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn), tecnologia che ottimizza in tempo reale la miscela aria-carburante, con benefici concreti in termini di consumi, emissioni e impatto ambientale. Per le attività di traina, il motore è dotato del sistema Suzuki Troll Mode, che consente una regolazione del regime minimo con incrementi di 50 giri/min fino a 1.200 giri/min, permettendo di adattare con precisione la velocità dell’imbarcazione al tipo di pesca praticata. Completa la dotazione un alternatore ad alta capacità da 19A, in grado di fornire 11,5A già sotto i 1.000 giri/min, valore sufficiente ad alimentare in modo continuativo l’elettronica di bordo, come ecoscandagli, chartplotter e strumenti di navigazione.