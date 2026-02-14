Pescare Show di Rimini, un trofeo Suzuki per chi ama la pesca sportiva

RIMINI - Pescare, una passione che diventa anche un modo per competere con Suzuki. La pesca sportiva intesa come sfida, divertimento puro. A Rimini tanti visitatori e tanto entusiasmo al Pescare Show, il salone organizzato da Italian Exhibition Group, con novità di mercato attività esperienziali: un evento coinvolgente per tutto il mondo della pesca sportiva. E partendo da sostenibilità e territorio che Fipsas, la Federazione della pesca sportiva ha istituito per il Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026, un nuovo riconoscimento che accompagnerà i Campionati Italiani Assoluti Fipsas nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura.

La Suzuki Fishing Cup è organizzata all’interno del calendario gare Fipsas, coinvolgendo equipaggi e società impegnati nei Campionati Italiani Assoluti, e culminerà con la premiazione ufficiale a febbraio 2027, in occasione della prossima edizione di Pescare Show, diventando ufficialmente uno degli eventi di riferimento del settore. “La collaborazione tra Suzuki Italia e Fipsas - ha spiegato Domenico Sciaraffa, sales manager della divisione Marine di Suzuki - nasce dalla condivisione di valori fondamentali come eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto del mare e spirito sportivo, con l’obiettivo di valorizzare le competizioni di alto livello e premiare le performance dei team che scelgono la tecnologia Suzuki”.

E veniamo ai dati tecnici. Il Trofeo sarà riservato esclusivamente agli equipaggi e alle società che partecipano ai Campionati Italiani Assoluti Fipsas con imbarcazioni motorizzate Suzuki, garantendo una classifica dedicata e indipendente per ciascuna disciplina. Il premio finale sarà di 21mila euro e, inoltre, per gli Assoluti, è anche previsto un viaggio premio alle Isole Canarie (Spagna) per 5 persone, comprensivo di charter di pesca per 2 giorni, per ciascuna disciplina. Per i Campionati Italiani di Società, invece, come premio c’è la manutenzione ordinaria del fuoribordo Suzuki appartenente a ciascun membro dell’equipaggi del team vincente, presso la rete ufficiale Suzuki.

“Il sistema di punteggio - ha spiegato Schiaraffa - del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026 sarà quello previsto dal regolamento del Campionato Italiano Assoluto Fipsas, basato sul numero di catture e, a parità di catture, sull’orario del primo strike. Inoltre Fipsas ha istituito anche uno Special Point, che sarà valido esclusivamente per la classifica del Trofeo Suzuki, che prevede 8 punti aggiuntivi per il team che effettuerà la prima cattura di giornata del Campionato, certificata dall’ispettore e dal giudice di gara”.