Pescare Show di Rimini, un trofeo Suzuki per chi ama la pesca sportiva
Suzuki Fishing Cup 2026 al via dal Pescare Show di Rimini. In primo piano anche Tuccoli, Focchi, BSC e Nuova Jolly
RIMINI - Pescare, una passione che diventa anche un modo per competere con Suzuki. La pesca sportiva intesa come sfida, divertimento puro. A Rimini tanti visitatori e tanto entusiasmo al Pescare Show, il salone organizzato da Italian Exhibition Group, con novità di mercato attività esperienziali: un evento coinvolgente per tutto il mondo della pesca sportiva. E partendo da sostenibilità e territorio che Fipsas, la Federazione della pesca sportiva ha istituito per il Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026, un nuovo riconoscimento che accompagnerà i Campionati Italiani Assoluti Fipsas nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura.
La Suzuki Fishing Cup è organizzata all’interno del calendario gare Fipsas, coinvolgendo equipaggi e società impegnati nei Campionati Italiani Assoluti, e culminerà con la premiazione ufficiale a febbraio 2027, in occasione della prossima edizione di Pescare Show, diventando ufficialmente uno degli eventi di riferimento del settore. “La collaborazione tra Suzuki Italia e Fipsas - ha spiegato Domenico Sciaraffa, sales manager della divisione Marine di Suzuki - nasce dalla condivisione di valori fondamentali come eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto del mare e spirito sportivo, con l’obiettivo di valorizzare le competizioni di alto livello e premiare le performance dei team che scelgono la tecnologia Suzuki”.
E veniamo ai dati tecnici. Il Trofeo sarà riservato esclusivamente agli equipaggi e alle società che partecipano ai Campionati Italiani Assoluti Fipsas con imbarcazioni motorizzate Suzuki, garantendo una classifica dedicata e indipendente per ciascuna disciplina. Il premio finale sarà di 21mila euro e, inoltre, per gli Assoluti, è anche previsto un viaggio premio alle Isole Canarie (Spagna) per 5 persone, comprensivo di charter di pesca per 2 giorni, per ciascuna disciplina. Per i Campionati Italiani di Società, invece, come premio c’è la manutenzione ordinaria del fuoribordo Suzuki appartenente a ciascun membro dell’equipaggi del team vincente, presso la rete ufficiale Suzuki.
“Il sistema di punteggio - ha spiegato Schiaraffa - del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026 sarà quello previsto dal regolamento del Campionato Italiano Assoluto Fipsas, basato sul numero di catture e, a parità di catture, sull’orario del primo strike. Inoltre Fipsas ha istituito anche uno Special Point, che sarà valido esclusivamente per la classifica del Trofeo Suzuki, che prevede 8 punti aggiuntivi per il team che effettuerà la prima cattura di giornata del Campionato, certificata dall’ispettore e dal giudice di gara”.