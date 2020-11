Fincantieri, Vard costruirà per Luntos un mega peschereccio ipertecnologico che può lavorare in condizioni estreme

TRIESTE - Un nuovo super peschereccio di 87 metri capace anche di lavorare e stivare il pesce. Sarà progettato e costruito da Vard, controllata di Fincantieri, leader riconosciuto a livello planetario nella costruzione di navi specializzate. L'azionista di maggioranza di Vard è, appunto, Fincantieri Oil & Gas SpA, una controllata al 100% di Fincantieri Spa.

La commessa è stata assegnata a Vard dalla Luntos Co.Ltd, società russa attiva nella pesca in acque profonde e opera al largo di Petropavlovsk-Kamchatsky, città dell’estremo Oriente russo, nella Far Eastern Russian Economic Fishing Zone e nel Mare di Bering occidentale. Quella ordinata è la seconda unità che Vard costruisce per Lutos, un primo ordine è già stato firmato nel nel 2019.

Il nuovo peschereccio sarà costruito stabilimento di Vard che si trova in Vietnam. Complessivamente la società controllata da Fincantieri che conta circa 8.300 dipendenti, gestisce nove stabilimenti di costruzione navale strategicamente posizionati, di cui cinque in Norvegia, due in Romania, uno in Brasile e uno in Vietnam, appunto. Attraverso le sue filiali specializzate, Vard sviluppa anche sistemi di alimentazione e automazione, attrezzature per la movimentazione e soluzioni per la sistemazione delle navi, oltre fornisce servizi di progettazione e ingegneria all'industria marittima globale.

La nave, che sarà costruita presso il cantiere di Vung Tau in Vietnam, sarà consegnata nel terzo trimestre del 2022. Il peschereccio avrà una lunghezza di 87 metri e una larghezza di 18. Lutos ha chiesto p specifiche particolari: Vard proprio per questo ha introdotto una gamma di innovazioni capaci di garantire produttività, sostenibilità ed efficienza operativa ottimali. Il peschereccio opererà, infatti, in condizioni ambientali impegnative. Una particolare attenzione richiedono gli impianti di bordo che consentiranno di stivare, refrigerare e surgelare il pesce. La capacità di congelamento sarà di 210 tonnellate per 24 ore, in modo da preservare la qualità del prodotto ittico. La nave, inoltre, è stata dotata di un impianto di produzione di farina di pesce, che permetterà di utilizzare gli avanzi di lavorazione, con una capacità di movimentazione delle materie prime di 50 tonnellate per 24 ore.