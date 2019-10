“Piccola nautica” ancora protagonista a Napoli con Navigare. Barche e gommoni in mostra a Posillipo dal 19 al 27 ottobre

NAPOLI - Andato in fumo, per ora, il progetto di trasferimento sul lungomare di Napoli, si svolgerà come tradizione nel porticciolo del Circolo nautico Posillipo la 33ma edizione di Navigare, esposizione di barche e gommoni in programma da sabato 19 a domenica 27 ottobre. Saranno una sessantina le barche e i gommoni in mostra, con possibilità di salire a bordo per prove in mare. L’accesso al pubblico sarà come sempre gratuito.

L’organizzazione è della ANRC (Associazione Nautica Regionale Campana), la stessa che organizza dal 2016 il Nauticsud in collaborazione con l’ente Mostra d’Oltremare, e che ha appena annunciato un accordo con BolognaFiere per allestire un salone nautico nel capoluogo emiliano a ottobre del 2020. Tutto ciò a testimonianza di un sano dinamismo del settore, così come emerso un mese fa al Salone di Genova, dove è stato registrato il quarto anno consecutivo di crescita del fatturato, dell’occupazione, dell’export, dei visitatori e del mercato interno. Un mercato che interessa in particolare la cosiddetta “piccola nautica”, ovvero le barche di dimensioni tra i 5/6 e i 10/12 metri, quelle che per nove giorni animeranno l’imminente edizione autunnale di Navigare (l’altra si svolge tradizionalmente in primavera).

Sarà massiccia la presenza dei cantieri “padroni di casa”, con nomi illustri come Fiart, Gagliotta e Salpa in prima linea, e non mancheranno i benemeriti custodi della tradizione come Mimì e La Baia Nautica, con le loro interpretazioni moderne dei classici gozzi. In questo ambito si farà notare anche la versione più recente del Positano 38 realizzata a Castellammare di Stabia da Stanislao Esposito, artigiano degno erede dei maestri d’ascia sorrentini, che dopo la passerella al Salone di Genova, dove è stato esposto l’esemplare acquistato da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, esporrà l’esemplare numero 3 (un altro è stato esportato in Spagna) del gozzo in legno e vtr di 11,50 metri (9,99 la misura omologata).

Tra i fedelissimi dell’evento sarà presente Rio Yacht, cantiere lombardo da sempre presente in Campania con una struttura autonoma, che esporrà il recente Sport Coupé 56 e i noti Spider 40, Paranà 38 e Espera 34. Della Pasqua porta a Napoli il DC Seven, mentre grazie a Marine System e Nautica Sud non mancheranno i Bavaria 42 e 58 e i Cranchi Z35 e M44. Nutrita la rappresentanza delle barche d’importazione, con le proposte di Italia Mare, una delle strutture nautiche più attive sul fronte del nuovo e dell’usato, che rappresenta sul territorio Jeanneau, Prestige, Robalo, Chaparral, oltre all’italiana Sessa Marine.

La parte del leone la reciteranno però i motori fuoribordo e i battelli pneumatici, grandi protagonisti del mercato, con una varietà di proposte destinate a diportisti d’ogni tipo, dai vacanzieri del mordi e fuggi agli appassionati di pesca, dai gommonauti più avventurosi a coloro che cercano anche su un battello pneumatico spazio e comodità simili a quelli di imbarcazioni più impegnative. Quest’ultima tipologia ha visto primeggiare al recente Salone di Genova il Soleil 42 di Salpa, gommone cabinato Made in Napoli premiato come “Barca dell’anno”, che però sarà il grande assente dell’esposizione casalinga. “Il primo esemplare varato – spiega il cantiere - è stato già venduto e non ne abbiamo un secondo già pronto”. In compenso verranno esposti altri gommoni della gamma Salpa, ovvero i Soleil 33, 28, 23 e 20, oltre al piccolo cabinato in vetroresina Laver 23X.

Altro grande assente sarà l’MV Marine 40, ultimo nato del cantiere vesuviano che da qualche tempo ha concentrato l’attenzione sull’export (ma non è mancato a Genova) trascurando gli appuntamenti in casa. In compenso per gli appassionati delle imbarcazioni pneumatiche sarà possibile vedere e provare i Ranieri 35 e 27 presentati da Nautica Mediterraneo, il nuovo 33 Open di Giupex, gli IAV 33, 26 e 33 di Nautica Iavarone, il Coastal 10 di Coastal Boat, il Marlin 274 di Centro Nautico Marinelli, i restyling dei gommoni Novamares, gli S11 Coupé e 999 Cabin di Oromarine, l’Alchimia 28 nelle versioni fb ed entrofuoribordo proposte da Bimax, i RIB 27 e 33 di Seaport, l’8 MT di Starmar, il C33 di Pyton, i Master 775 e 630 di NYS, e altri ancora.

La flotta più ricca sarà quella di Italiamarine, presente a Navigare con quasi tutta la gamma, ovvero con Sanremo 24, Panarea 26, Portofino 28, Vesuvio 29, Positano 31 (anche nella più recente versione Walkaround), Amalfi 32 e Capri 34. Il cantiere di Agnano, intanto, ha in allestimento novità importanti in vista della stagione 2020, tra le quali un grande cabinato – l’Italia 38 Cabin - che andrà a collocarsi al vertice della gamma, e una versione abitabile del Positano 31. Entrambi i progetti sono stati affidati a Valerio Rivellini e vengono seguiti passo passo da Antonio Amato. E’ stato invece congelato, per ora, il progetto del piccolo Vulcano, gommoncino di 6,50 metri destinato al ruolo di entry level della gamma.