La piccola nautica chiude a Roma la stagione delle fiere. Al via sabato il Salone dedicato a gommoni e day cruiser

Tutto pronto per la seconda edizione del Salone nautico di Roma (6-14 dicembre), evento fieristico dal passato illustre, rilanciato un anno fa e coraggiosamente riproposto ancora quest’anno dall’AFINA, l’Associazione Filiera Italiana della Nautica, organismo indipendente da Confindustria Nautica che da sempre si batte per sostenere produttori e distributori specializzati in natanti, ovvero in barche piccole, in genere attorno ai 10 metri, prevalentemente gommoni, day cruiser, lancette e piccoli gozzi non immatricolati.

La cerimonia inaugurale della seconda edizione è prevista sabato 6 alle ore 10.30. Poi il salone, allestito nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma, sarà aperto tutti i giorni, fino a domenica 14 dicembre, con orario continuato dalle ore 10.30 alle 18.30. 12 euro il prezzo del biglietto.

Un centinaio, poco più, le barche esposte, cui si sommano gli stand dedicati ad accessori e servizi per la nautica. Numeri da evento smart, senza grandi pretese, e tuttavia con una mission precisa: tenere viva l’attenzione sulla piccola nautica, la più diffusa in Italia, ma costretta a fare i conti con un mercato in crisi, in contrasto con il boom della grande nautica, quella degli yacht e dei super yacht sostenuti soprattutto dall’export.

Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elaborati da Confindustria Nautica e Fondazione Edison, e raccolti nel volume La Nautica in cifre, il parco nautico italiano era stimato, a fine 2023, in 527.428 unità. La stragrande maggioranza di queste (quasi l’85%) non risulta immatricolata e come tipologia di dimensioni è predominante la quota delle imbarcazioni di lunghezza fino a 10 metri (45%). Seguono le imbarcazioni tra 10 e 12 metri.

Ed è proprio su questo settore del mercato che si concentra l’esposizione in allestimento a Roma. Ha tenuto a ricordarlo, alla vigilia dell’apertura, il presidente di AFINA, Gennaro Amato, affermando che “organizzare un evento fieristico dedicato alla piccola nautica significa rivalutare la migliore cantieristica, la più diffusa tra i diportisti italiani. Perché la nautica non è fatta solo di yacht e super yacht, ma di cantieri che realizzano imbarcazioni per il vero popolo del mare, i diportisti che amano le gite sotto costa, le escursioni alla scoperta di anfratti e calette, i tratti di mare più adatti a passioni come il nuoto, la pesca o lo snorkering. E’ per questo – tiene a sottolineare Amato – che ci ostiniamo a organizzare saloni dedicati a questo comparto della cantieristica troppo spesso trascurato. E poi – aggiunge il numero uno di Afina – ci riempie d’orgoglio riportare per il secondo anno consecutivo un’esposizione nautica a Roma, città che in passato ha ospitato per dieci anni una fiera del settore di altissimo prestigio”.

Sotto le luci della Fiera di Roma saranno rappresentate in prevalenza produzioni della Campania, territorio in cui operano numerosi produttori di battelli pneumatici e alcune eccellenze nel campo dei gozzi. Ma saranno rappresentate anche le produzioni del Lazio, della Puglia e della Sicilia, e non mancheranno brand emiliani e lombardi.

I battelli pneumatici domineranno la scena con presenze di spicco come quelle di Salpa, presente con 6 gommoni della linea Soleil, più l’Avantgarde 35, walkaround in vetroresina che interpreta nuovi sistemi progettuali esibendo una prua “Axe-Bow” che conferisce alla barca una linea aggressiva e moderna. In primissima linea anche Italiamarine, che schiera quasi l’intera gamma di battelli pneumatici, e alcuni dei marchi più noti del Made in Sud, come Sea Prop, Starmar, Oromarine, Mirimare, Duelle Rib, Collin’s Marine, Coastal, Blu Rib, Miura, Immenso Boat e Rs Boat.

Il comparto gozzi sarà rappresentato da Cantieri Mimì e Nautica Esposito, mentre i siciliani Marinello, Italmar e Trimarchi esporranno i loro motoscafi in vtr. Dalla Puglia è annunciata la presenza di Salento Marine. Cicar Nautica (di Latina), Manara Marine (Piacenza) e Nautica Mediterranea (Napoli) completeranno l’offerta di day cruiser di dimensioni compatte, pratici e non troppo costosi. Tra gli espositori spicca anche la presenza annunciata di Seaway (moto d’acqua). Poche ma qualificate le aziende fornitrici di servizi, accessoristica e attrezzature per il diporto.