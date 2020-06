Pronta la versione fuoribordo del Pirelli 42 by Tecnorib. «Ripartiti al massimo, gommoni più sicuri delle spiagge»

RESCALDINA - Nessun ordine cancellato, lavorazione ripresa a pieno ritmo, due vari nel mese di maggio, altri due in programma a giugno, porte aperte all’export fino all’Australia. E’ quanto avviene in casa Tecnorib, l’azienda licenziataria del marchio Pirelli, che dopo la pausa imposta dalla pandemia è ripartita alla grande, con prodotti destinati a conquistare posti d’onore sul mercato internazionale della nautica, in particolare in quello dei gommoni.

Dopo l’anteprima mondiale del Pirelli 42, avvenuta a inizio anno al Salone di Dϋsseldorf, l’azienda di Rescaldina ha varato infatti la versione fuoribordo del maxirib di 13 metri (largo 4,1) progettato con la collaborazione dello studio svedese Mannerfelt Design Team. Com’è facile immaginare, la versione fuoribordo si distingue per il layout open deck a poppa che a discapito di un’area con prendisole propone un design più sportivo e aggressivo. Ciò detto, il cantiere tiene a sottolineare che tutti gli esemplari della serie sono caratterizzati da una grande attenzione alle aree relax, dalla semplicità di guida e da prestazioni elevate, oltre i 45 nodi, con doppia o tripla motorizzazione.

Il primo Pirelli 42 by Tecnorib con motorizzazione fuoribordo è stato varato il 14 maggio. Sulla poppa, bene in vista, tre propulsori Mercury Verado V8 4,6 litri da 300 hp ciascuno. A fine maggio è stata varata invece un’unità dotata di due motori Mercury Racing da 450 hp a testa. Nelle prossime settimane verranno consegnate altre due unità: la prima con una coppia di motori da 400 hp, la seconda con tripla motorizzazione da 300 hp. Intanto, nei capannoni alle porte di Milano, è in avanzata fase di realizzazione un maxi di 52 piedi che potrebbe debuttare entro fine anno.

Dopo alcune settimane di chiusura imposte dalla pandemia, il cantiere lombardo è dunque pronto per fronteggiare una stagione che sembra profilarsi molto promettente. Lo ha detto chiaramente il direttore De Bonis, pronunciando parole che trasmettono una ventata d’ottimismo per tutto il comparto specializzato nella produzione di battelli pneumatici: “Con l’incertezza sulla fruibilità delle spiagge che caratterizza l’estate in arrivo – ha osservato il manager - il gommone sarà forse il mezzo ideale per godersi il mare in libertà e sicurezza. Non abbiamo avuto cancellazioni di ordini per cui stiamo lavorando a pieno ritmo, nel totale rispetto delle disposizioni governative, per garantire la massima serenità a tutte le persone coinvolte e con l’intento di continuare a realizzare un prodotto eccellente”.