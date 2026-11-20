Come nel mondo dell’auto, anche nella nautica da diporto si va sviluppando la tendenza alla creazione di versioni speciali, frutto di accordi di partnership con marchi in grado di assicurare visibilità e appeal, ovvero strumenti di marketing utili ad attirare l’attenzione del pubblico. Ma se finora ci si era limitati a collaborazioni tra cantieri nautici e marchi dell’automotive (TISG-Lamborghini, Frauscher-Porsche, Cigarette Racing-Mercedes AMG, Tide-BMW, Vita Power-Maserati, Alfa Romeo-Luna Rossa), in alcuni casi con trasferimento di tecnologia, in altri con la condivisione di dettagli estetici mirati esclusivamente all’immagine, ora è in arrivo un abbinamento inedito tra colossi del motociclismo e dei battelli pneumatici.

La Ducati affianca infatti Pirelli assegnando il suo marchio al nuovo battello pneumatico prodotto da SACS per conto del gigante della gomma. Parliamo del Maxi-RIB Pirelli 44 Ducati Edition, speedboat di 13,50 metri pronto a debuttare sul mercato internazionale, sia pure in una edizione limitatissima, di appena 26 esemplari. Un omaggio – è stato spiegato – al 1926, l’anno di fondazione della Ducati.

Il lancio arriva dopo la presentazione del progetto al Cannes Yachting Festival del settembre scorso. In quell’occasione il Ceo di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali disse che era stata trovata “una naturale sintonia con SACS e Pirelli nel modo di interpretare design, innovazione e, soprattutto, ricerca della massima performance. Ho sempre amato – aggiunse - tutto ciò che va veloce, in tutte le sue forme, ed è proprio per questo che il progetto mi entusiasma in modo speciale”. In tempi rapidi il progetto è approdato dunque alla fase operativa, sfruttando l’interesse suscitato tra appassionati e armatori desiderosi di entrare in possesso di un’imbarcazione esclusiva, capace di coniugare stile e performance e di rappresentare al meglio l’essenza di eccellenze italiane accomunate dalla passione per le alte prestazioni, l’innovazione e il design.

Colori e allestimento sono ispirati alla livrea della Ducati Superleggera V4 Centenario, la moto stradale più performante, tecnologica e sofisticata mai realizzata da un costruttore motociclistico. L’immagine, del resto, è stata definita dal centro Stile Ducati, che ovviamente ha previsto, tra i tanti ritocchi, una targhetta di riconoscimento celebrativa, specifica per il modello. Altri elementi di spicco sono i tubolari scolpiti a mano con motivo Diablo Supercorsa SP, l’hard-top in carbonio e le appendici aerodinamiche applicate ai motori: tre Fuoribordo Mercury Racing per complessivi 1.500 cv, capaci, presumibilmente, di spingere a velocità superiori a 60 nodi.

Altri elementi distintivi della serie speciale sono il pattern del battistrada riprodotto sui tubolari, realizzato a mano dal Centro Ricerca e Sviluppo di Pirelli e derivato dai pneumatici DIABLO Supercorsa SP; il pack in acciai neri, la seduta pilota in alcantara e altri dettagli progettati appositamente per questo modello.

Detto dell’identità sportiva e della personalizzazione, vale la pena ricordare che l’allestimento è stato sviluppato sulla base del noto SACS-Pirelli 44, RIB di 13,50 metri per 4,30 di larghezza che al di là delle prestazioni e dell’immagine “ispirata” alle moto Ducati è un battello in grado di assicurare un’area living trasformabile e due posti letto, con tanto di bagno separato, completo di WC, lavello e doccia.

Quanto costerà il nuovo gioiello impreziosito dal marchio Ducati non è dato sapere. Come consuetudine dei cantieri nautici, infatti, non viene comunicato ufficialmente il listino. Tuttavia è facile immaginare che i 26 privilegiati che riusciranno ad entrare in possesso di uno di questi speciali battelli a tiratura limitata, tra imbarcazione e motori non spenderà meno di un milione di euro.