Pirelli 50 Special Edition di Mansory conquista Cannes. Ma la vera novità è lo Strider 13, per ora solo entrobordo

Yacht e superyacht, a vela e a motore, hanno dominato la scena dello Yachting Festival di Cannes. Ma un ruolo importante, lungo la Croisette, lo hanno avuto anche i gommoni, rappresentati soprattutto da cantieri italiani, come sempre protagonisti nel salone francese. Su questo sito abbiamo dato notizia, in anteprima, dell’anteprima mondiale di Salpa, che a Cannes ha esposto il nuovissimo Soleil 52, nuova ammiraglia di una gamma composta da ben10 battelli. Ma in questa fascia di mercato ha recitato un ruolo importante anche Sacs Tecnorib, licenziataria dei marchi Pirelli e P Zero, che a Cannes ha presentato, pure in anteprima mondiale, il nuovo Pirelli 50 Mansory Special Edition, una versione esclusiva della celebre ammiraglia Pirelli firmata dal rinomato tuner tedesco. Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo Strider 13, RIB di 13,35 metri destinato a recitare il ruolo di best seller del marchio.

La nuova ammiraglia Pirelli appartiene alla collezione Speedboats, sinonimo di prestazioni, esclusività e audacia: un gioiello hi-tech che il celebre tuner tedesco Mansory ha trasformato intervenendo su stile, materiali e motorizzazione. Quest’ultima è affidata a tre Mercury V12 da 600 cavalli, capaci di distinguersi non solo per le doti di accelerazione e tenuta ai regimi più alti, ma anche per una grafica custom che cattura l’occhio.

Del battello d’origine sono stati rivisitati il design e alcuni componenti essenziali, resi esclusivi da dettagli in carbonio presenti in numerose parti: dal cockpit alla timoneria, dallo spoiler sull’hard-top fino alle casse degli speaker e alle prese d’aria. Anche il tavolo esterno e le finiture interne richiamano un artigianato di lusso. Di spicco il caratteristico “cielo stellato”, per un effetto wow sia sotto l’hard-top sia in cabina. E ancora: si fanno notare i loghi Mansory presenti sulle fiancate e sui cuscini, come firma di questo lavoro di conversione estrema.

Oltre a essere un’imbarcazione per appassionati, il Pirelli 50 in allestimento Mansory è un esempio di come lusso, tecnologia e design possano convergere per creare un mezzo speciale: versatile, adatto sia all’uso quotidiano sia a crociere di medio raggio, senza mai perdere di vista l’innovazione e l’efficienza. E con uno stile inconfondibile.

Rappresenta invece un progetto completamente nuovo il maxi RIB Strider 13: la carena di nuova concezione, più larga e ancora più stabile, è stata progettata e testata per offrire il migliore equilibrio tra tenuta di mare, comfort e prestazioni. Il design dinamico con profili slanciati e ampi spazi sottocoperta promette di assicurare un’esperienza di navigazione in grado di combinare velocità e relax a bordo.

Il nuovo battello trasmette solidità e sicurezza grazie a geometrie attentamente studiate e finiture di alta qualità. Alla sua vocazione sportiva, poi, è abbinata un’esperienza di navigazione confortevole e pratica, grazie anche alla spaziosa cabina sottocoperta con ambienti convertibili, e all’ampio bagno con doccia separata, che si integrano perfettamente con gli ambienti esterni. Per ora è prevista solo la motorizzazione entrobordo, ma appare più che probabile una versione fuoribordo.

Il maxi RIB Strider 13 è stato esposto a Cannes assieme ai modelli più rappresentativi dell’azienda italiana: gli Strider 11 e 15, i Rebel 55, 50G e 47, e i walkaround Pirelli 35 e Pirelli 42, quest’ultimo nella nuova versione P Zero Edition, che si distingue per il disegno del battistrada del pneumatico P Zero Nero sui tubolari, sulla cuscineria e sui sedili. Su questo modello la carena a doppio redan è di Ocke Mannerfelt, famoso progettista nel mondo della motonautica.