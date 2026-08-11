Pirelli aumenta la presenza su Luna Rossa: oltre che sulla randa, il logo sarà sui foil e sul timone

Si amplia la presenza del brand Pirelli sulle imbarcazioni di Luna Rossa: in vista della 38ma America’s Cup, il logo dell’azienda, già presente sulla randa, sarà visibile anche sui foil e sul timone degli AC40 e AC75. Inoltre, proprio per le appendici che garantiscono il controllo dell’imbarcazione AC75, Pirelli (Official Sponsor e Technical Partner) ha dato un contributo tecnologico al team di sviluppo di Luna Rossa, condividendo il proprio know-how su materiali innovativi.

Pirelli ha messo le proprie competenze al servizio delle prestazioni idrodinamiche delle appendici dell'imbarcazione, contribuendo a ottimizzarne il comportamento nelle fasi più critiche della navigazione. La collaborazione nasce dal patrimonio di ricerca avanzata sui materiali maturato dall'azienda, lo stesso ambito da cui sono nate soluzioni come il Pncs (Pirelli Noise Cancelling System), la tecnologia che abbatte la rumorosità di rotolamento generata nella cavità interna del pneumatico.

La nuova livrea con foil e timone brandizzati Pirelli sarà visibile da settembre sull’AC40, il monoscafo foiling di 40 piedi utilizzato per gli allenamenti e le regate preliminari, e da novembre sull’AC75, l’imbarcazione di 75 piedi con cui Luna Rossa parteciperà alla 38ª America’s Cup.