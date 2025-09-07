Pirelli festeggia a Cannes 20 anni di presenza nella nautica con il nuovo maxi-RIB 47 prodotto con SACS-Tecnorib

Gli indicatori di mercato più recenti dicono che la grande nautica (super yacht e mega yacht) resiste ai dazi e alle tensioni internazionali e che il Made in Italy resta protagonista indiscusso, con vendite sostenute e previsioni di tenuta in tutto il mondo. Gli indicatori di mercato dicono pure che la “piccola nautica” (attorno alla soglia dei 10 metri) resiste invece con fatica, affidandosi prevalentemente a barchette in vetroresina e gommoni di piccole dimensioni dotati di motorizzazione fuoribordo con potenza non superiore a 40 cv, in modo da evitare l’obbligo di patente.

Ma in questo scenario ampio e articolato c’è una terza componente. E’ quella dei maxi-RIB, ovvero dei battelli pneumatici di grandi dimensioni, in molti casi di misura ben superiore ai 10 metri, con ampi spazi vivibili all’aperto e sotto coperta e con motorizzazioni che possono prevedere anche potenze e prestazioni degne di veri e propri offshore. Ebbene, come per super yacht e mega yacht, anche questa fascia di mercato, sia pure circoscritta ed elitaria, è dominata dal made in Italy, e grazie a questi prodotti di elevata qualità l’Italia si conferma primo mercato europeo per fuoribordo. Con il valore aggiunto di un export che regala prestigio e fatturati.

E’ in quest’area che irrompe il nuovo Pirelli 47, maxi-RIB di quasi 15 metri (14,75) prodotto per il colosso della gomma da SACS-Technorib: un capolavoro di stile, tecnica e prestazioni, che dopo l’anteprima di fine luglio all’European Dealer Meeting sarà esposto per la prima volta in un salone, allo Yachting Festival di Cannes, appuntamento fieristico di grande prestigio al quale non s’è voluto rinunciare nell’anno del ventesimo anniversario del marchio Pirelli Superboats.

Il nuovo modello conserva il caratteristico stile walkaround che distingue la gamma e offre un livello di versatilità senza pari anche grazie all’ampio hard-top. Ma vale la pena ricordare che alla base del progetto c’è la carena sportiva a doppio step progettata dagli svedesi del Mannerfelt Design Team, celebre per le carene vincitrici nei più importanti eventi di motonautica.

Il tubolare alto e slanciato si eleva sul livello dell’acqua per annullare la resistenza idrodinamica, conferendo inoltre un design filante e sportivo ed entrando in gioco anche come stabilizzatore nelle virate più aggressive o in condizioni di mare formato.

Non mancano i riferimenti al mondo Pirelli. Sulla fascia del tubolare è infatti riprodotto il battistrada del cinturato Blue Full Wet, pneumatico da bagnato utilizzato in Formula 1. Le cuscinerie, inoltre, riportano il logo del produttore di pneumatici. Ma da un punto di vista estetico il vero protagonista del nuovo modello è l’ampio hard-top, che diventa la principale novità dell’imbarcazione: le sue linee pulite ed eleganti non solo offrono grande copertura, ombra e protezione, ma rivoluzionano il design, offrendo una soluzione inedita e distintiva.

L’area sotto il nuovo “tetto rigido”, perfettamente integrata, è stata pensata per poter essere proposta in due differenti versioni: full open per massimizzare l’ampiezza degli spazi e la vivibilità in coperta, oppure chiusa, per le lunghe traversate o per i climi più rigidi. A questo, si aggiunge la possibilità di inserire un tetto apribile per un comfort e una libertà ancora superiori. Del resto il progetto prevede proprio che questo modello risulti adattabile alle esigenze di qualsiasi armatore, dall’utilizzo come day cruiser fino alla perfetta chase boat.

Il deck nell’area sotto l’hard-top può essere dunque personalizzato con un divano a U rivolto verso prua o verso poppa nella versione open, mentre presenta un divano a L nella versione chiusa. La zona poppiera è configurabile in diverse modalità: è possibile aggiungere un secondo prendisole, un ulteriore mobiletto, un singolo o un doppio divanetto con tavolino. Larghi passaggi e murate alte, distinte da un nuovo design, conferiscono un senso di ampiezza e offrono grande libertà di movimento per tutta la lunghezza dell’imbarcazione. In questa ottica gioca un ruolo importante anche la larghezza di 4,58 metri. Quanto alla postazione di comando può disporre di 2 o 3 sedute in linea, sportive ed ergonomiche, per il massimo controllo in tutte le situazioni.

Il concetto chiave di versatilità caratterizza anche il disegno degli interni, che prevede sottocoperta un’accogliente area living con tavolino, trasformabile in un’area notte. Secondo le anticipazioni del cantiere “gli spazi sottocoperta e un bagno separato a tutta altezza offrono all’armatore la possibilità di vivere l’imbarcazione senza rinunciare al comfort”.

A Cannes il nuovo maxi-RIB Pirelli-SACS Tecnorib 47 viene presentato nella versione Open con un divano a U rivolto verso poppa e un wet-bar che funge anche da separé con l’area poppiera, dove è stato installato un ampio prendisole. La motorizzazione prevede 3 fuoribordo Mercury V10 da 425 cv ciascuno, per una potenza totale di 1.275 cv e velocità di punta dell’ordine di 50 nodi.