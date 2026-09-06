Dalla Formula 1 al mare: Pirelli lancia a Cannes il nuovo P44, “fratellino” del P47 realizzato con i partner di SACS Marine

E’ pronto per il debutto a Cannes il nuovo Pirelli P44, maxi-RIB di 13,5 metri realizzato, come consolidata tradizione, dalla licenziataria SACS Marine con la collaborazione di Mannerfelt Design Team per la carena a doppio step e con soluzioni studiate per assicurare linee originali, personalità distintiva e prestazioni sportive. Prestazioni garantite anche da motorizzazioni fuoribordo triple o doppie, a scelta dell’armatore, con possibilità di optare per tre Mercury Verado V10 da 425 cavalli per un totale di 1275, o per due Mercury Verado V12 da 600 cavalli, il top per prestazioni (ed emozioni) ai massimi livelli.

Leggermente più piccolo della già nota ammiraglia Pirelli P47 del 2025, il nuovo maxi-RIB ne reinterpreta gli elementi distintivi in proporzioni ottimizzate. Le geometrie tese e i volumi scolpiti evocano velocità e dinamismo, mantenendo al contempo un linguaggio stilistico che reinterpreta il concetto di sportività in una visione contemporanea. Dall’hard-top, che si integra con leggerezza alla tuga dando vita a un profilo armonioso, pulito ed equilibrato, fino alla zona di prua, dove l’ampio prendisole e il divano rivolto verso poppa creano uno spazio aperto e accogliente, progettato per garantire il massimo comfort e favorire la vita a bordo.

A poppa trova posto una dinette con layout face-to-face convertibile, che si sviluppa fino al prendisole, creando un ambiente versatile e conviviale. Il tutto è completato da sistemi di ombreggiamento studiati per incrementare ulteriormente il comfort a bordo. A caratterizzare il modello, inoltre, è il grande parabrezza in vetro con tergicristallo, una soluzione distintiva per un’imbarcazione di queste dimensioni, progettata per assicurare il massimo comfort in timoneria anche nei trasferimenti più impegnativi e con condizioni meteo sfidanti.

Anche gli interni sono stati progettati per offrire il massimo della funzionalità senza rinunce. La distribuzione degli spazi comprende un’accogliente area living trasformabile in zona notte con due posti letto e un bagno separato, garantendo comfort e praticità durante la permanenza a bordo.

I richiami al mondo Pirelli sono ben presenti in ogni dettaglio. Sulla fascia del tubolare è riprodotto il disegno del battistrada del Cinturato Blue Full Wet, il pneumatico da bagnato impiegato in Formula 1, la massima competizione automobilistica in cui Pirelli è presente come fornitore unico. Un elemento che celebra il know-how sviluppato dall’azienda nel motorsport e nella progettazione di pneumatici per condizioni di pioggia estrema. Anche le cuscinerie richiamano questa identità, riportando il logo Pirelli.