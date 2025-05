Da Milano a Venezia, Pirelli e Sacs-Tecnorib festeggiano 20 anni di una collaborazione che ha conquistato il mondo

Il 28 febbraio, immediata vigilia del salone nautico di Venezia, Pirelli e Sacs-Tecnorib hanno festeggiato a Milano 20 anni di collaborazione nella produzione di maxi-rib. Un’alleanza strategica che ha saputo coniugare performance, design e un’identità distintiva, capace di trasferire il carattere sportivo di Pirelli dalla strada al mondo della nautica, mettendo in produzione oltre 1000 imbarcazioni distribuite in 19 Paesi, fino alla Florida e all’Australia, superando negli ultimi due esercizi i 20 milioni di fatturato annuo.

Il Salone di Venezia avrebbe potuto rappresentare un’occasione propizia per celebrare l’anniversario in uno scenario da favola, tra addetti ai lavori e migliaia di visitatori. Ma i vertici del gruppo lombardo hanno preferito la villa Bicocca degli Arcimboldi, presso l’Headquarters di Pirelli, dove è stato allestito un percorso espositivo che ha raccontato vent’anni di stile, innovazione e passione per le performance.

Per esibirsi a Venezia è stato delegato il concessionario Italia Yacht Store di Padova, che ha esposto lungo le banchine dell’Arsenale i Pirelli 35 e 50 e i Sacs Strider 11 e Rebel 47: prodotti di qualità eccelsa, da tempo affermati sul mercato internazionale, frutto di una collaborazione che ha dato a Marco Tronchetti Provera l’opportunità di pronunciare, nell’evento milanese, parole di grande compiacimento.

“Quella con Sacs Tecnorib – ha tenuto a dire il manager - rappresenta un esempio virtuoso di partnership orientata all’eccellenza e proprio per questo capace di durare nel tempo. Insieme abbiamo saputo trasferire i valori del brand Pirelli come l’innovazione, la sportività e il glamour nel mondo della nautica, con una gamma di imbarcazioni che ha ridefinito gli standard del settore. Questo anniversario celebra non solo i risultati raggiunti, ma anche la forza di un’intesa che guarda al futuro con ambizione, determinazione e il desiderio di continuare a crescere”.

“Venti anni di costante intesa su un progetto complesso – ha detto da parte sua Gianni De Bonis, fondatore di Tecnorib - sono un traguardo che ci riempie di orgoglio. Sin dall’esordio abbiamo cercato di interpretare gli attributi del brand Pirelli declinandoli al mondo nautico, con un approccio innovativo e internazionale”. In sintonia Matteo Magni, che di Sacs-Tecnorib è presidente e amministratore delegato. “Questo anniversario – ha detto - rinnova la fiducia in una partnership di successo e ci rilancia sulle prossime sfide in continuità strategica e con una sempre maggiore attenzione ai temi di sostenibilità e sviluppo internazionale.”