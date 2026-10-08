Più navi, più equipaggi: Gnv cerca marittimi ad Ancona. La flotta cresce e c’è sempre più bisogno di personale

GENOVA - Le flotte crescono e c’è sempre più bisogno di personale. Gnv, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc, ha annunciato la prossima tappa della propria campagna di recruiting 2026 che si sviluppa su tutto il territorio nazionale, a supporto del piano di rinnovamento e potenziamento della propria flotta. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Ancona e Sviluppo Lavoro Italia, si terrà ad Ancona martedì 20 ottobre, dalle ore 9 alle ore 16, presso Palazzo degli Anziani (piano terra), in Piazza Benvenuto Stracca, 3.

Durante la giornata, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La Compagnia è alla ricerca di professionisti da inserire nei ruoli di bordo, in particolare nelle aree Hotel/Retail e Deck & Engine. Le figure ricercate comprendono, tra le altre: piccolo di camera, shop assistant, cuoco, pizzaiolo, cambusiere, assistente d’ufficio madrelingua araba, capo operaio, comune di macchina, operaio meccanico, operaio motorista e magazziniere. Per partecipare alla giornata di recruiting, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità e di un curriculum aggiornato.