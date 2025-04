Al via a Porto Rotondo la Fiera Nautica di Sardegna. In primo piano, con le barche, turismo nautico e charter

Dal 30 aprile al 4 maggio va in scena la quarta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, allestita nello splendido scenario della Marina di Porto Rotondo. Non sono previste anteprime di particolare importanza, ma con quasi 200 imbarcazioni, tra nuove e usate, e circa 170 espositori, il salone offrirà ai visitatori un’ampia carrellata della produzione nautica più recente, mettendo in mostra, prevalentemente attraverso dealer locali, unità dei marchi più noti, come quelle del Gruppo Ferretti, di Azimut, Sanlorenzo, Solaris, Cranchi, Jeanneau, Beneteau, Princess e altri.

In bella mostra, accanto alle barche, anche gommoni, motori fuoribordo e accessoristica, e massiccia si annuncia anche la presenza di agenzie di charter e di operatori in prima linea nella diffusione del turismo nautico, diffusissimo in Sardegna. Se a tutto ciò si aggiungono le gare di pesca, le regate, gli eventi sportivi e le iniziative d’intrattenimento dedicate ai visitatori, si avrà chiaro il quadro di una manifestazione in crescita, alla quale – vale la pena ricordarlo – va riconosciuto anche il merito di dare spazio alle tradizioni e ai sapori del territorio, con l’allestimento delle “isole gastronomiche” del Villaggio Sardegna Insula.

Ad arricchire il programma, inoltre, i convegni che affronteranno i temi più cari al settore industriale della nautica, incluso quello della tutela ambientale, la formazione con Ie università italiane, le opportunità di sviluppo e internazionalizzazione del comparto nautico della Sardegna e la promozione della vera essenza dell’isola, attraverso il programma di marketing regionale denominato Insula - Discovering Sardinia World.

Nell’area tematica Sardinia Village sono state allestite isole dedicate alla promozione delle filiere produttive identitarie di qualità certificata della Sardegna e dei distretti territoriali, con laboratori e corner di degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Insomma, più che un salone nautico è stato allestito un autentico festival dell’isola, con focus sulla nautica e il diportismo. “Un evento coinvolgente – dicono gli organizzatori di Porto Rotondo - che dà ufficialmente il via alla stagione estiva”.

Di particolare interesse, in questo contesto, l’area denominata Techno-Green, nella quale i visitatori possono entrare in contatto diretto con le nuove start-up tecnologiche dedicate alla salvaguardia dell’ecosistema marittimo. Università e centri di ricerca offriranno al pubblico dimostrazioni di sistemi propulsivi, materiali ecosostenibili e innovazioni dedicate principalmente alla tutela ambientale.

Com’è facile immaginare, il salone allestito a Porto Rotondo rappresenta anche un’occasione particolarmente importante per gli operatori del charter. Ed è in questa ottica che si spiega la presenza dei catamarani a motore di Aquila Yacht, cantiere con produzione in Cina che da tempo domina sul mercato del noleggio, con una presenza massiccia proprio in Sardegna (oltre che in Grecia).

Tra le imbarcazioni in prima linea nel salone sardo, dunque, spiccano i modelli Aquila 42 (imbarcazione con 4 cabine) e Aquila 36 Sport (2 cabine) entrambi motorizzabili con propulsori fuoribordo o acquistabili con formule commerciali particolarmente interessanti proposte da FC-Yacht. Il cui amministratore delegato Carlo Orione ha tenuto a dire, nell’immediata vigilia del salone di Porto Rotondo, che “la Sardegna sta diventando sempre più un punto di riferimento per il settore, attirando i migliori cantieri e un pubblico internazionale verso la Costa Smeralda, che rappresenta il paradiso dello yachting mondiale. Per questo – ha aggiunto – siamo orgogliosi di rappresentare un brand d’eccellenza internazionale come Aquila Power Catamarans in questa fiera che sta crescendo di anno in anno.”