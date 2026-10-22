Poseidon 86M di ISA Yachts, ecco come sarà il gioiello della Large Collection del Gruppo Palumbo

Non si conoscono ancora i tempi per avviare la costruzione e arrivare al varo, ma il progetto è stato definito in tutti i dettagli e una cosa è certa: il Made in Italy della grande nautica, quella dei super e mega yacht conosciuti e apprezzati nel mondo, potrebbe arricchirsi di un altro capolavoro. Il riferimento è al Poseidon 86M di ISA Yachts, il marchio del Gruppo Palumbo destinato ad occupare un posto di riguardo nella ISA Large Yacht Collection, una piattaforma progettuale dedicata alla creazione di imbarcazioni custom e tailor-made tra gli 80 e i 90 metri di lunghezza, che unisce una base ingegneristica collaudata a un’elevata libertà di personalizzazione estetica e funzionale. Tutto ciò coniugando proporzioni slanciate, soluzioni architettoniche distintive e grandi spazi dedicati alla vita a bordo.

Il progetto del Poseidon 86M prevede uno scafo in acciaio ad alta resistenza e una sovrastruttura in alluminio. Si distingue per una linea slanciata, per niente appesantita dalle dimensioni e da tutta una serie di interessanti proposte stilistiche e funzionali. A tal proposito, vale la pena ricordare subito che l’esemplare deliberato prevede, per il layout interno, due configurazioni, rispettivamente con sei o sette cabine, per accogliere fino a 12 o 14 ospiti. L’equipaggio, composto da 18 membri, potrà disporre di 10 cabine dedicate. I garage previsti sono due, uno a prua per rescue tender e toys, e uno a centro nave fino a 9,5 metri di lunghezza al posto della palestra. Straordinari gli allestimenti previsti per la vita all’aperto, a partire dalla disponibilità di due piscine, distribuite tra poppa e prua.

Quanto alla propulsione, sarà affidata a due motori MTU 16V4000M63L da 2.240 kW ciascuno, che consentiranno di raggiungere una velocità massima di 17 nodi e una velocità di crociera di 14. L’autonomia prevista è di circa 5.000 miglia nautiche a 12 nodi.

Sviluppato da ISA Yacht con la collaborazione di Enrico Gobbi-Team For Design, che ne firma gli esterni e gli interni, mentre l’architettura navale è sviluppata dal dipartimento tecnico di ISA Yachts, il progetto interpreta il linguaggio stilistico del brand attraverso un equilibrio tra eleganza, dinamismo e importanti volumi abitabili. Elemento distintivo è la prua alta e leggermente arcuata che restituisce all’imbarcazione un carattere classico, reinterpretato attraverso un linguaggio decisamente contemporaneo.

La lunga sezione prodiera accompagna una sovrastruttura fortemente arretrata, contribuendo a creare un profilo filante e proporzionato. Il caratteristico arco ISA, elemento riconoscibile del DNA del brand, viene qui alleggerito e assottigliato per integrarsi armoniosamente nelle linee dello yacht, senza interferire con le ampie superfici vetrate e con la visibilità degli ambienti interni. Secondo gli stessi progettisti “alcuni dettagli, come le prese d’aria laterali e le forme della sovrastruttura, richiamano il mondo delle automobili sportive, trasferendone il dinamismo in un progetto di grandi dimensioni”.

A giudicare dai rendering forniti dal cantiere, particolare attenzione è stata dedicata al design della poppa, concepita come uno degli elementi architettonici più rappresentativi, che attraverso l’apertura delle piattaforme rivela un ampio beach club direttamente affacciato sul mare. E infatti il rapporto diretto con il mare trova la sua massima espressione nel beach club del lower deck, concepito come una vera area dedicata al benessere e alla vita sull’acqua.

Le piattaforme laterali abbattibili ampliano la superficie disponibile e creano un collegamento immediato con l’esterno. L’area comprende una lounge affacciata sul mare, una zona bar e una vasca idromassaggio vetrata: attraverso un corridoio scenografico si arriva a centro nave, dove sono previsti un’area wellness con palestra, sauna, bagno turco, trattamenti e spazi dedicati al massaggio. Il tutto con la possibilità di aprire altri due balconi.

Una scenografica piscina sul main deck caratterizza l’intera area esterna. La sua particolare configurazione a T combina una zona dedicata all’idromassaggio con una superficie d’acqua più ampia, creando differenti possibilità di utilizzo e una forte continuità visiva con il mare. La piscina diventa inoltre parte integrante del disegno architettonico della poppa grazie a una struttura vetrata incorniciata da un elemento che richiama lo spoiler di un’auto sportiva. Un dettaglio che dovrebbe acquistare particolare forza nelle ore serali, quando l’illuminazione della piscina valorizza la trasparenza del vetro e la geometria della struttura.

Gli spazi esterni si sviluppano su più livelli, con ponti di poppa particolarmente generosi e parapetti studiati per ridurre al minimo le interruzioni visive. Il risultato è una successione di terrazze affacciate sul mare, nelle quali le superfici dei ponti si assottigliano progressivamente verso poppa, accentuando la leggerezza dell’insieme.

Il main-deck ospita un ampio salone con zona conversazione, cinema e dining, mentre la distribuzione degli ambienti è studiata per garantire una chiara separazione tra i percorsi degli ospiti e quelli di servizio. La configurazione complessiva privilegia la continuità tra ambienti interni ed esterni, con ampie superfici vetrate che accompagnano lo sviluppo dei ponti e valorizzano la luminosità degli spazi.

Integralmente dedicato all’armatore, il ponte superiore è concepito come un ambiente privato di grande respiro. La suite con vetrate a 360 gradi dispone di studio, dressing e bagno con doppia doccia e vasca. L’accesso è diretto alla zona esterna di prua con piscina di grandi dimensioni, sviluppata longitudinalmente e pensata anche per il nuoto, affiancata da ampie zone prendisole. La posizione particolarmente avanzata di quest’area è stata concepita per permettere di godere di una prospettiva aperta sull’orizzonte, mantenendo un elevato livello di privacy. Ciò detto, la stessa area prodiera può essere considerata anche come helipad touch-and-go, ampliando le funzionalità dello yacht.

A poppa del ponte superiore è presente una zona lounge interna con divani, mentre l’area esterna è votata al relax e all’intrattenimento oltre ad ospitare un tavolo per 14 persone. Una delle soluzioni più interessanti riguarda il ponte di comando, dove il progetto riesce a integrare un ulteriore ambiente panoramico di importanti dimensioni senza appesantire il profilo esterno. Lo sky lounge è completamente integrato nell’architettura dell’ultimo ponte. La copertura richiama le forme aerodinamiche dell’abitacolo di un’auto sportiva. Questa soluzione permette di preservare la leggerezza della silhouette pur offrendo un terzo ambiente lounge panoramico ed una jacuzzi.

Il Poseidon 86M è il 14° superyacht previsto dal Gruppo Palumbo. Ha tenuto a ricordarlo Giuseppe Palumbo, amministratore delegato della holding, sottolineando che “è in piena fase di consolidamento la presenza nella fascia più alta del mercato, all’interno della quale intendiamo continuare a investire con decisione. Il Poseidon 86 metri – ha tenuto a sottolineare l’imprenditore napoletano - rappresenta questa direzione: portare avanti progetti di grande personalità, sviluppati su una solida base ingegneristica, a conferma della nostra capacità di proporre soluzioni custom sempre più articolate e distintive”.