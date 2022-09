Il marchio Posillipo torna a Rizzardi: e al Salone di Cannes debutta il nuovo fly bridge della storica linea Technema

SABAUDIA - Il momento magico della nautica italiana si arricchisce di un nuovo capitolo: dopo anni di buio (conseguenza della crisi del 2008) il marchio Posillipo torna a casa, ovvero viene riacquisito dal gruppo controllato dalla famiglia Rizzardi. Le trattative sono durate circa un anno e sono andate in porto grazie all’ostinazione con cui Corrado e Damiano, gli eredi del fondatore dell’azienda Gianfranco Rizzardi, si sono battuti per rientrare in possesso del marchio e della struttura produttiva di Sabaudia. Non sono noti i dettagli dell’operazione, ma da ambienti bene informati è trapelato che alla riuscita della riacquisizione avrebbe partecipato anche l’armatore interessato all’acquisto, ovvero un operatore italiano del charter di lusso.

Erano talmente motivati, i Rizzardi, che in attesa di concludere la complessa trattativa avevano anche avviato la costruzione di uno yacht, il Technema 90, che verrà presentato in pompa magna al Cannes Yachting Festival e, subito dopo, anche a Genova.

Si tratta di una imbarcazione di 30 metri ft destinata a reinterpretare in chiave contemporanea i caratteri distintivi dello storico marchio, tra i quali spicca la presenza del fly bridge, elemento caratteristico della produzione Posillipo, e dunque utile per rispecchiare quelli che erano lo spirito e la filosofia del brand. E a giudicare dai rendering diffusi dal cantiere alla vigilia della presentazione ufficiale, è fuor di dubbio che il fly si integra in modo armonico con le linee morbide dello yacht.

Quanto agli interni, non sono stati forniti dettagli sulle soluzioni adottate per l’esemplare numero 1, ma il cantiere fa sapere che il layout è comunque personalizzabile in base alle esigenze dell’armatore, e che il primo modello varato dà il via alla produzione di una gamma che si svilupperà su canoni di lusso contemporaneo e con svariate possibilità di personalizzazione. Per ora non sono state fornite notizie su motorizzazione e prestazioni.

“Abbiamo voluto annunciare il ritorno del brand nella famiglia Rizzardi in contemporanea con il primo 90 perché sia evidente che non si tratta solo di riacquisizione del marchio; la produzione infatti è già riavviata da mesi – spiega Corrado Rizzardi, direttore del cantiere -. E adesso – aggiunge - si apre una nuova stagione che deve portare il gruppo InRizzardi a crescere e ad ampliare la gamma dell’offerta alla conquista di nuovi mercati”.