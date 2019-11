Premio a Evinrude per l’innovazione assegnato dalla National Marine Manufacturers Association

STURTEVANT - Rimanere fedeli a una tradizione che affonda le radici in 110 anni di storia, eppure dimostrarsi tanto capaci nell’innovazione da meritare un premio di grande prestigio come l’Innovation Award assegnato dalla National Marine Manufacturers Association (NMMA). E’ quanto accaduto a Evinrude, storico marchio della holding americana BRP, che dal 1909 produce ed esporta in tutto il mondo motori fuoribordo da 3,5 a 300 hp. Il premio è stato conferito nel corso di una cerimonia svoltasi a Sturtevant, nel Wisconsin, nell’ambito dell’edizione 2019 dell’Ibex (International Boat Builders Exhibition & Conference).

A ritirarlo è stato Tracy Crocker, presidente di BRP Marine Group, il quale ha manifestato tutta la propria soddisfazione dichiarando che “il premio all’innovazione rappresenta un importante riconoscimento e un onore per Evinrude e per l’intero gruppo BRP. L’innovazione in questo settore – ha aggiunto il numero 1 del colosso americano - si ottiene investendo in tempo e risorse. Essere riconosciuti dal settore per la nostra tecnologia e per le prestazioni è veramente un enorme successo per ciascun membro della nostra organizzazione. Il nostro team è estremamente orgoglioso del lavoro che svolgiamo e siamo veramente grati ai giudici per il premio assegnatoci”.

Il riconoscimento alle capacità d’innovazione di Evinrude è andato, in particolare, per l’E-TEC G2 115 H.O., motore fuoribordo che fa parte della famiglia E-TEC G2, progettata per migliorare l’esperienza di navigazione in ogni aspetto. Distinguendosi dalla stragrande maggioranza dei concorrenti, Evinrude rimane fedele alla motorizzazione 2 tempi, nella convinzione che sia quella più giusta per contenere i pesi e migliorare l’efficienza. E il premio assegnato da una delle massime autorità mondiali della nautica, del resto, è – come si legge nella motivazione – “un riconoscimento dedicato a prodotti nautici particolarmente all’avanguardia, in grado di differenziarsi in modo innovativo da altri prodotti, di portare miglioramenti al settore nautico e/o consumer, garantire praticità di utilizzo ed essere convenienti”.

E allora, vale la pena ricordare che nessun altro brand offre un 115 H.O. con le caratteristiche e la potenza del nuovo E-TEC G2. In controtendenza rispetto ai consueti fuoribordo di media cilindrata, i nuovi modelli Evinrude sono dotati infatti di testata a tre cilindri in linea con iniezione diretta che offre maggiore coppia ed efficienza nei consumi ai bassi regimi rispetto ad analoghi motori a quattro tempi.

“Il nuovo modello E-TEC G2 – tengono a sottolineare i tecnici della casa americana - offre maggiore capacità di navigazione e maggiore potenza quando necessaria, assieme a un funzionamento silenzioso. Oltre alle alte prestazioni – viene ricordato - tutti i motori E-TEC G2 rispettano le normative sui limiti delle emissioni in tutto il mondo e offrono la più semplice e intuitiva esperienza di utilizzo grazie all’assenza di rodaggio, nessuna manutenzione da programmare per 5 anni o 500 ore, assistenza garantita dal costruttore per cinque anni e nessuna sostituzione dell’olio, per sempre”.

Se non bastassero le qualità di base, è giusto rammentare anche che Evinrude ora integra tecnologie avanzate quali invertitore e acceleratore digitale, sistema di controllo iTrim, strumentazione digitale, pannelli con colori personalizzati e timoneria servoassistita dinamica iSteer (opzionale per il modello 115 H.O.). Inoltre, il 115 H.O. è disponibile con barra del timone opzionale che offre Touch Troll e comandi di assetto, Led per la diagnostica di base e connessione NMEA per integrazione con indicatori esterni e accessori (NMEA è uno standard di comunicazione usato dai GPS per comunicare i dati di posizione e tempo, ma viene anche utilizzato in applicazioni nautiche per condividere con vari strumenti le informazioni come ad esempio la velocità dell’imbarcazione, la profondità del fondale o la posizione e il nome delle imbarcazioni).