Presentato il 59° Salone nautico di Genova, dal 19 al 24 settembre. Demaria: «Sarà un successo, lascio un settore in crescita»

MILANO - E’ stata presentata a Milano, nella sede del Sole 24 Ore, la 59ma edizione del Salone Nautico di Genova, l’evento fieristico più importante del settore, in programma dal 19 al 24 settembre. Per Carla Demaria, presidente uscente di Ucina (lascerà formalmente l’incarico il 20 giugno, a favore del neo eletto alla presidenza Saverio Cecchi) è stata l’occasione per congedarsi in un clima di ritrovata fiducia del settore, forte dei passi avanti compiuti sul piano normativo (vedi l’approvazione del Codice della nautica e l’introduzione del Registro telematico delle barche) e sul mercato.

Nel suo intervento, svoltosi alla presenza del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e del sindaco di Genova, Marco Bucci, la Demaria ha illustrato il trend spiegando che “l’Italia ha chiuso il 2018 in crescita per il quarto anno consecutivo, con un dato di preconsuntivo che indica +9,5% e stime di crescita di fatturato anche per il 2019”. Da un’indagine dell’Ufficio Studi di Ucina, inoltre, emerge che il 63% delle aziende dichiara, sulla base del proprio portafoglio ordini 2019, una crescita del fatturato.

Con ritrovato orgoglio nazionalistico, durante la conferenza di presentazione del Salone è stato presentato anche un filmato dedicato al Made in Italy e alle eccellenze del nostro Paese, dalla cultura al cibo, dall’arte al design. Ciò ha consentito una volta di più alla presidente uscente di ricordare che “i nostri cantieri esportano in tutto il mondo e siamo leader di mercato a livello internazionale”.

In questa prospettiva, l’intero comparto sembra guardare al Salone di Genova con ottimismo. Del resto, pur non avendo superato del tutto divisioni interne, criticità e limiti oggettivi della location, sono tre anni che il Salone di Genova, così come il mercato, cresce a due cifre. E proprio per questo Carla Demaria ha tenuto a dire, prima di lasciare il timone al suo successore, che “ora si può guardare al contenitore, e lo si può fare pensando in grande, prendendo ad esempio il Salone del Mobile di Milano, con il quale condividiamo l’esposizione di un prodotto di eccellenza”.

Vedremo quali saranno gli sviluppi (con ogni probabilità se ne parlerà già il 20-21 giugno al Satec di Santa Margherita Ligure, dove verrà celebrato l’insediamento di Saverio Cecchi al vertice di Ucina), ma intanto la strada è segnata e c’è molta attesa anche per quello che potrebbe rivelarsi l’anno della riappacificazione tra Ucina e Nautica Italiana e del definitivo rilancio di Genova.

Un rilancio che nonostante le divisioni interne al comparto e i colpi durissimi provocati dalla crisi economica post 2008 e dalle ottuse scelte della politica dell’epoca, ha dato i primi segnali incoraggianti già nel 2017, con il tributo a Carlo Riva, al quale venne dedicata la 57ma edizione del Salone. Il rilancio è proseguito poi con la realizzazione della Piazza del Vento, primo elemento artistico introdotto in manifestazione e che ha sancito il legame indissolubile tra il Salone e la città di Genova. “E quest’anno – ha tenuto a dire Carla Demaria - celebriamo la Città della Nautica, ridisegnando e innovando l’area espositiva a partire dall’ingresso, dove espositori e pubblico saranno accolti dall’installazione “from shipyard to courtyard” dell’archistar Piero Lissoni, realizzata per il cantiere Sanlorenzo e esposta al Fuori Salone a Milano. Un richiamo al connubio tra mare, eccellenza, arte e design sotto il segno del Made in Italy”.

Insomma, come avviene da tempo, anche la presentazione della 59ma edizione del Salone ha illustrato una volta di più la volontà di battere una rotta mirata alla valorizzazione della location e al ruolo da attribuire alla città di Genova. Il sindaco Bucci ha promesso: “Lavoreremo per un fuori salone ancora più importante”. E il presidente della Regione, Toti, ha osservato: “L’anno scorso una prova d’orgoglio, quest’anno il riscatto vero e proprio”.

Vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Intanto, a fronte del ritorno annunciato di alcuni esponenti della Grande Nautica, non manca un certo disappunto (non espresso ufficialmente) per la scelta del colosso Ferretti Group di disertare ancora una volta Genova e di puntare, ovvero investire, sul nuovo Salone di Venezia (la prima edizione si svolgerà dal 18 al 23 giugno), mentre alcuni operatori della “piccola nautica” avrebbero avviato trattative con Fiera Bologna per un salone dedicato esclusivamente a barche fino a 18 metri, in grado di valorizzare al meglio i loro prodotti e di attirare un pubblico maggiore, visti i collegamenti assicurati dall’Alta Velocità e la vicinanza con gli aeroporti della Lombardia.

Ciò detto, il direttore commerciale del 59° Salone di Genova, Alessandro Campagna, ha parlato di “spazi espositivi al completo”, con incrementi del 73% di richiesta nel settore fuoribordo, dato che rispecchia le ottime performance di questo comparto. Discorso simile per gli accessori (+28%), ma anche per yacht e super yacht (soprattutto open e fly) e della vela (+48%), con prenotazioni per imbarcazioni di 70/80 piedi. “Abbiamo dovuto individuare nuove soluzioni tecniche per far fronte all’aumento delle richieste, dall’estensione dei pontili all’ottimizzazione di alcune aree all’aperto” ha spiegato Campagna, sottolineando che “la macchina organizzativa è già arrivata al 100% del target prefissato” e che “le aziende hanno programmato con largo anticipo la partecipazione al nostro Salone, considerato piattaforma irrinunciabile per lo sviluppo del business.”

Gli organizzatori hanno tenuto a ricordare anche l’impegno profuso per la campagna di comunicazione all’estero sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (tramite l’ICE), e la collaborazione di sponsor come BMW Italia, Breitling e Fastweb. E’ stata rinnovata anche la collaborazione con i Giovani Imprenditori, che vede aziende giovani e start-up della filiera dell’innovazione confrontarsi con aziende mature del settore nautico. Tornerà quindi Ideas Matching, l’iniziativa di B2B fra start-up e aziende mature associate a Confindustria, organizzata dai gruppi di lavoro Made in Italy e Nuove imprese e innovazione.

In via di definizione, infine, l’accordo con gli organizzatori della Ocean Race, che potrebbero includere Genova tra le tappe del Sailing European Tours. In tal modo, il pubblico della 59ma edizione del Salone avrebbe l’opportunità di visitare le imbarcazioni ormeggiate all’interno dell’area dell’evento, mentre i più fortunati potrebbero partecipare alle regate di match race organizzate per l’occasione.