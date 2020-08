Pronto il "Costa Safety Control" per far ripartire le Crociere

GENOVA - Pronti per partire. Le navi di Costa Crociere sono pronte a salpare grazie una un protocollo di sicurezza “progettato appositamente per garantire la migliore esperienza di vacanza con la massima sicurezza”.

Il “Costa Safety Protocol” è stato sviluppato - sottolinea la compagnia italiana - con l’aiuto di un gruppo di esperti scientifici indipendenti in sanità pubblica coordinati da V.I.H.T.A.L.I. (Value in Health Technology e Academy for Leadership and Innovation), spin-off dell'Università Cattolica di Roma, ed è conforme alle linee guida sanitarie nazionali e internazionali.

Cominciamo col dire che il protocollo include una serie molto ampia di misure e procedure. L’obiettivo è quello di coprire ogni aspetto della crociera. Ma non si è badato solo agli ospiti: in primo piano la sicurezza dei membri dell'equipaggio quando ritornano a lavorare a bordo. E poi il processo di prenotazione, le operazioni di imbarco e sbarco nei porti, l’esperienza a bordo, le escursioni a terra e l’assistenza medica.

Costa Crociera è in attesa di ottenere anche la Biosafety Trust Certification del Rina, “una certificazione che esamina tutti gli aspetti della vita a bordo – dai servizi alberghieri alle aree di ristorazione, fitness e relax – e verifica la corretta gestione degli aspetti sanitari a seguito di una serie di audit condotti sia sulle navi che a terra”.

Vediamo le misure. Per gli equipaggi lo screening preliminare comincia già nel proprio paese di origine, che comprendono due test con tampone per il Covid-19. Inoltre, All'arrivo in Italia gli equipaggi vengono sottoposti a un terzo test con tampone e quelli confermati negativi sono ammessi a bordo nel rispetto di un periodo di "quarantena" di 14 giorni. Durante tutto il periodo di permanenza a bordo, le loro condizioni di salute sono monitorate costantemente con controlli della temperatura effettuati ogni giorno e test con tampone ogni 30 giorni.

Nave sicura, dunque, prima degli arrivi degli ospiti. E proprio per quanto riguarda i croceristi c’è da dire che le misure includono procedure digitali aggiornate, come il check-in e l'autocertificazione medica online, che possono essere eseguite da casa prima della partenza, e un ruolo crescente della tecnologia digitale come, ad esempio, la possibilità di prenotare i servizi di bordo tramite l'app dedicata MyCosta.

“Prima dell’imbarco - sottolinea Costa Crociere - sono previsti controlli sanitari ancora più stringenti, con la misurazione della temperatura corporea per tutti gli ospiti, che sarà effettuata anche a ogni uscita e accesso alla nave in tutti i porti di scalo compresi nell’itinerario, e una volta a bordo sarà consentita in ogni momento della giornata grazie a dispositivi elettronici self-service. Il distanziamento fisico sarà rispettato sia nei terminal che durante le escursioni a terra, che sono state ridisegnate con gruppi ristretti di persone e partenze scaglionate, con pullman sanificati prima e dopo ciascun utilizzo”.

Nuove procedure a bordo grazie alla riduzione del numero degli ospiti: il tutto per garantire adeguati distanziamenti ed evitare assembramenti. Obbligatorio l’uso delle mascherina negli ambienti interni, mentre in quelli esterni sarà richiesto in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, secondo le norme vigenti a terra.

Sanificazioni continue, programmi di intrattenimento e ristorazione: tutto rivisto in conformità con i nuovi standard di sicurezza. Ad esempio, l'offerta di intrattenimento è stata modificata con spettacoli riproposti più volte durante il giorno per piccoli gruppi di persone, mentre nei ristoranti non sarà più disponibile il “self service” ma tutti i pasti saranno serviti dal personale Costa.

“A bordo - sottolinea Costa Crociera - l’assistenza medica sarà garantita 24 ore su 24 per tutti gli ospiti e l'equipaggio. Il personale medico delle navi è stato dotato di kit di test con tempone e dispositivi diagnostici autorizzati dall’Unione Europea per la valutazione immediata dei casi sospetti di covid-19, e ha ricevuto adeguata formazione nelle procedure di test e nei metodi di trattamento pertinenti”. Le prestazioni mediche relative a sintomi influenzali o riconducibili a difficoltà respiratorie sono gratuite per tutti gli ospiti ed è prevista una copertura assicurativa specifica.