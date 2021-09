Pronto il gommone numero 10 di Salpa: è il piccolo Soleil 18, nuovo entry level della gamma “made in Campania”

NAPOLI - Yacht e super yacht saranno i grandi protagonisti del Salone di Cannes (7-11 settembre), ma non mancheranno novità interessanti anche nel meno blasonato comparto della “piccola nautica”, all’interno del quale spicca il ruolo dei gommoni, sempre più apprezzati e diffusi, sia tra i neofiti del diporto, sia tra i noleggiatori, per non dire dell’impiego come tender di imbarcazioni più grandi.

In questo ambito si segnala un cantiere italiano di grande tradizione (opera dal 1984) che pur avendo intrapreso la produzione di battelli pneumatici soltanto cinque anni fa, ha già messo in produzione ben 9 modelli di dimensioni comprese tra 20 e 42 piedi, e si appresta ora a lanciare il nuovo entry level della gamma.

Si chiama Soleil 18 il nuovo gioiellino di Salpa, misura 5.99x2,48 metri (ma è omologato per 5,81), può trasportare fino a 8 persone e adottare motori da 40 a 140 cavalli. “L’ideale per avvicinarsi al diporto, perfetto per la giovane famiglia, gli amici o semplicemente per un’uscita in solitaria” dicono in cantiere nell’immediata vigilia della presentazione.

Il lancio in anteprima avverrà, come detto, a Cannes, palcoscenico irrinunciabile per Salpa, che in Francia è presente con un importatore e una ventina di concessionari. L’internazionalizzazione, del resto, è una delle linee guida del cantiere, già presente in 20 Paesi, Cina compresa.

E’ comunque forte il radicamento in Italia, e infatti il nuovo Salpa 18 sarà esposto, dopo Cannes, anche a Genova (16-21 settembre), dove sarà in mostra tutta la gamma prodotta nello stabilimento di Vitulazio, vicino Napoli, dove operano un’ottantina di dipendenti su un’area di 34.000 metri quadri (8.000 al coperto), più 1.000 destinati agli uffici.

Ai comandi l’intera famiglia Pane, con in testa il fondatore Antonio, imprenditore inesauribile, ora impegnato anche nell’allestimento di uno sbocco a mare, nel porto di Torre del Greco (Napoli). “Abbiamo finalmente risolto le difficoltà burocratiche che bloccavano la concessione e contiamo di usufruire entro il 2022 dello spazio a mare per vari, prove e consegne” dice il numero 1 del cantiere.

Il nuovo Soleil 18 è, come detto, il più piccolo della gamma. Ma non per questo il cantiere ha lesinato su stile, qualità e prestazioni. Semmai il contrario. Come i “fratelli maggiori” anche il nuovo gommone può vantare dunque una carena a step, soluzione che riduce la resistenza idrodinamica e favorisce il contenimento dei consumi. Il dritto di prua verticale contribuisce a confermare anche il mix tra estetica e funzionalità, così come la cura messa nell’allestimento della coperta, che si presenta ampia e ben abitabile in rapporto alle dimensioni, e con dettagli di pregio come i rivestimenti della tappezzeria, del tutto simili a quelli dei Soleil di dimensioni maggiori.

Il prezzo base è stato fissato in 17.950 euro (più 3.949 di IVA e più accessori). “Un prezzo competitivo in rapporto alla qualità, che può essere ottenuto grazie all’ottimizzazione di tutte le fasi del processo produttivo” dice Antonio Pane, manifestando grande ottimismo sull’accoglienza riservata al nuovo battello. “Del resto – aggiunge il titolare del cantiere – il mercato è in crescita tumultuosa, da febbraio è letteralmente esploso, al punto che non riusciamo a soddisfare la domanda, in gran parte proveniente proprio da neofiti intenzionati a scoprire la nautica da diporto, pur senza disporre di grandi possibilità economiche”.