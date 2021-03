Pronto il primo Invictus della linea Capoforte: è l’SX200, barca di 6,10 metri al top per stile, eleganza e prestazioni

BORGIA - E’ l’Invictus SX200 la prima barca della nuova linea Capoforte introdotta dal cantiere Aschenez: una novità che riguarderà tutti i modelli della gamma X, da 19 a 28 piedi di lunghezza, con l’obiettivo di elevare il livello degli allestimenti, introdurre alcuni dettagli legati allo stile, alla versatilità e al comfort, e aggiornare la gamma colori, con l’introduzione di verniciature pomposamente battezzate dal cantiere come blue whale, personal white, dark shadow e attack grey.

L’SX200 è una barca di appena 6,10 metri, motorizzabile al massimo con un fuoribordo da 150 cavalli, ma come tutte le barche del cantiere calabrese è stata disegnata e allestita con la collaborazione di Christian Grande, il quale ha puntato ancora una volta – sia pure su dimensioni contenute – sul fascino e l’eleganza, ma anche sulla funzionalità tipica di un natante adatto sia al relax in famiglia sia alle prestazioni sportive: secondo le anticipazioni fornite dal cantiere, infatti, con un motore da 150 hp il piccolo Invictus SX200 Capoforte può raggiungere agevolmente i 30 nodi. Ciò detto, la barca è concepita comunque anche per comode navigazioni attente ai consumi, mantenendo agevolmente una velocità di crociera di 20 nodi.

Prestazioni a parte, la versatilità doveva essere l’obiettivo prioritario del progetto, e così è stato. Le aree di prua e poppa possono essere entrambe allestite a prendisole oppure a living, con la possibilità di differenziarne le modalità di fruizione oppure configurarle come un unico grande ambiente. Merito anche del layout che, con la timoneria decentrata, garantisce un comodo e diretto passaggio tra prua e poppa, lasciando a murata pure lo spazio per il mobile grill. I vani di stoccaggio, molto più ampi della media di questa categoria di imbarcazioni, aggiungono ulteriore praticità.

L’allestimento introduce, come detto, le innovazioni cromatiche e stilistiche della nuova collezione Capoforte e il pozzetto conferma le tradizionali tonalità di Invictus avorio/cognac, con l’impiego di nuovi tessuti caratterizzati da un effetto pelle intrecciata, mentre la consolle è verniciata in un originale oro rosa opaco (in cantiere lo chiamano Sunset Gold) abbinato a dettagli cognac.

Il nuovo Invictus SX200 Capoforte verrà proposto sul mercato con la formula del package, che prevede l’impiego di motori Yamaha con potenza – a scelta del cliente – da un minimo di 40/70 cv a un massimo di 150. Il listino non è stato ancora ufficializzato, ma i prezzi (IVA e accessori esclusi) oscilleranno tra un minimo di 30.500 e un massimo di 34.000 euro circa.