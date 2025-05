Range Rover protagonista al Salone Nautico di Venezia. Presente come Main Sponsor alla sesta edizione

Range Rover è presente alla sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, in programma fino al 2 giugno 2025 presso la cornice dell'Arsenale, in qualità di Main Sponsor dell'evento. In partnership con Ferretti Group, il marchio automobilistico Range Rover presenta una visione comune di artigianalità, innovazione e performance raffinate alla Tesa 98, dove sarà possibile ammirare la Range Rover Sport SV Edition Two, la Range Rover Sport più potente e dinamica di sempre, che unisce prestazioni e dinamismo supremi a capacità, raffinatezza e design essenziale impareggiabili. Equipaggiata esclusivamente con un motore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 635CV, 750Nm2 da 4,4 litri, Range Rover Sport SV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 Km/h. Ospiti selezionati potranno quindi vivere in prima persona l'esperienza a bordo di Range Rover Sport.